Adjudicada la redacción del proyecto de la pasarela que unirá el Figueroa y Huerta de Santa Isabel

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha adjudicado a Cesma la redacción del proyecto de la pasarela sobre la ronda de Poniente que unirá los barios del Parque Figueroa y Huerta de Santa Isabel. La empresa tendrá ahora tres meses para elaborar este proyecto y luego habrá que adjudicar las obras de construcción.

Esa pasarela, enmarcada dentro del proyecto del futuro parque Poniente-Miralbaida ya venía en el PGOU y vendrá a salvar la barrera que supone la ronda de Poniente, por la que ahora hay que cruzar por pasos de peatones ubicados en la misma carretera. Su ejecución permitirá también dar uso a unos terrenos que no los tienen (en la parte del Figueroa).

¿Dónde se ubicará la pasarela?

Según el plano que se incluye en los documentos del contrato, esa pasarela usaría el sendero denominado Vereda de Trassierra. En la zona del Figueroa, y para hacerse una idea, se localizará siguiendo el lateral de la residencia de la Aduana, dirección a la A-350 y en diagonal cruzaría la ronda para entrar en Huerta de Santa Isabel por Vereda de Trassierra-Escritora Gabriela Mistral. En cualquier caso, la localización definitiva vendrá con el proyecto ya redactado.

Así será la pasarela peatonal sobre la ronda Oeste de Córdoba. / C. Tocados

Parque Poniente-Miralbaida

En cuanto al futuro parque Poniente-Miralbaida, además de Huerta de Santa Isabel, Miralbaida y Figueroa también tendrá un tramo de zona verde en Electromecánicas y sumará 7,5 hectáreas al anillo verde de la ciudad. Esta parte del anillo verde tiene al norte la prolongación de la calle Isla Gomera; al oeste, el Paseo de los Verdiales y las calles El Vito, Fray Vasco y Maryan; al sur, la prolongación de la calle Tarud y las instalaciones de ADIF ubicadas junto a las vías del ferrocarril; y al oeste, la estación de servicio y las calles Cañada Real Mestas e Isla Chafarinas. El área en el que se va a intervenir ocupa una superficie de 90.000 metros cuadrados.