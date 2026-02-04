Más de 33.000 cordobeses viven en zonas con riesgo de inundación, dos tercios en la capital

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Más de 33.000 personas residen en zonas con riesgo potencial significativo de inundación en la provincia de Córdoba, y cerca de dos tercios de ellas lo hacen en la capital. En total, estas áreas se distribuyen en 25 puntos distintos repartidos en una veintena municipios cordobeses, que vigilan los posibles efectos que pueda tener la borrasca Leonardo.
Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), cruzados con el padrón municipal, concretamente 33.202 personas viven en áreas inundables asociadas a un periodo de retorno de 500 años, lo que implica escenarios de crecida extrema. De ese total, 22.379 personas —el 67%— residen en Córdoba capital, concretamente en el entorno del Higuerón, Villarrubia, Alcolea o el entorno del aeropuerto, que se convierte así en la capital andaluza con mayor población asentada en zonas con riesgo de inundación.
Estas cifras se recogen en el Mapa de Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya última actualización corresponde a septiembre de 2025.
Más de 4.200 hectáreas inundables
La superficie total considerada inundable en la provincia alcanza las 4.247 hectáreas. De ellas, más de un 25% —1.088 hectáreas— corresponde a suelo urbano, mientras que las 3.160 hectáreas restantes se sitúan en suelo rural. En el caso de la capital, estas zonas suponen cerca de una cuarta parte de su superficie urbana, que asciende a 5.968 hectáreas. En el conjunto de la provincia, el suelo rural inundable se reparte sobre un total de 116.076 hectáreas.
Zonas inundables en la provincia de Córdoba
Las áreas identificadas con riesgo potencial significativo de inundación en la provincia son las siguientes:
- Azuel (Cardeña)
- Zonas de Palma del Río
- Arroyo Salado a su paso por Santaella y Montalbán
- Zonas de Villa del Río
- Zonas de Priego de Córdoba
- Entorno del Higuerón (Córdoba capital)
- Entorno de Villarrubia (Córdoba capital)
- Río Guadajoz a su paso por Castro del Río
- Río Guadalquivir a su paso por Córdoba (aguas arriba y aguas abajo)
- Zonas de Aguilar de la Frontera
- Zonas de Pedro Abad
- Pedanía de Morente (Bujalance)
- Río Cabra a su paso por Monturque
- Zonas de Cabra
- Zonas de Villafranca
- Río Genil a su paso por Jauja
- Zonas de Puente Genil
- Llanos de Don Juan (Rute)
- Pedanías de Zambra y Nacimiento (Rute)
- Zonas de Baena
- Zonas de El Carpio
- Zonas de Peñarroya-Pueblonuevo
- Zonas de Cañete de las Torres
- Zonas de la Vega del Guadalquivir (Posadas, Almodóvar del Río y Hornachuelos)
- Entorno del Bembézar
Infraestructuras críticas en zonas inundables
El riesgo afecta también a infraestructuras esenciales. En la provincia de Córdoba hay al menos 28 infraestructuras localizadas en zonas inundables, según el informe Infraestructuras críticas inundables en España, elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad. La mitad de estas instalaciones —14— se concentran en Córdoba capital. Otras seis se encuentran en Palma del Río y tres en El Carpio. El resto se distribuyen entre Cabra, Villa del Río, Almodóvar del Río, Santaella y Puente Genil.
Baena habilita tres puntos de emergencia por el temporal
La Policía Local de Baena intensifica la vigilancia y el personal de Servicios Municipales está disponible ante cualquier incidencia, con el apoyo de Protección Civil y la Red Radio de Emergencia.
"El río va a saltar, pero no sabemos cuando": tensión en Guadalvalle y Altea
En Guadalvalle y Altea, el trajín de vecinos comprobando la subida del río es constante mientras la Policía Local está llamando casa por casa para ver cuántas personas hay, en qué situación de movilidad, si hay niños o animales en caso de que sea necesaria la evacuación. "El río va a saltar pero no sabemos cuándo", ha comentado un policía, que llama a la prudencia a la ciudadanía. De momento, el río ha crecido metro y medio en esta zona y está a tres metros de la superficie, arrastrando todo lo que encuentra a su paso.
Daños en la Senda Litoral en Mijas, caída de árboles y cierre de accesos a las playas
Mijas vive una jornada marcada por el fuerte temporal que ha golpeado durante la noche a distintas zonas del municipio. Según ha informado el Ayuntamiento de Mijas, a primera hora de este miércoles 4 de febrero, el episodio de intenso oleaje y lluvia ha provocado incidencias en la costa, afectando de lleno a la Senda Litoral, y ha obligado a activar un amplio dispositivo de coordinación municipal.
La Junta informa del corte de dos carreteras más: ocho en toda la provincia
A las seis carreteras de la red provincial cortadas, se suman dos más de la red autonómica. La Junta de Andalucía ha informado del cierre de la En la Subbética, la A-4154, en Priego, por la caída de un talud, y de la C-336, en Monturque, por el desbordamiento del río Cabra.
Huelva desaloja un barrio por el aumento de caudal del Odiel
El Ayuntamiento de Huelva ha confirmado que se va a proceder al desalojo preventivo de los vecinos de la zona de Peguerillas --entre Huelva capital y Gibraleón-- debido al aumento del caudal del Odiel por las lluvias torrenciales que está dejando la borrasca Leonardo en la provincia.
De este modo, aunque aún no ha trascendido el número de afectados por el desalojo, desde el Consistorio subraya que se les ha garantizado alojamiento en la capital mientras estén fuera de sus viviendas.
Desde el Ayuntamiento de Huelva han rogado a toda la ciudadanía "máxima precaución", así como "seguir las indicaciones de las autoridades". El Consistorio onubense activó su Plan de Emergencias Municipal a las 20,00 horas del martes después de que la Junta informara de la activación de un dispositivo especial de respuesta para prevenir los efectos del temporal que recorrerá toda Andalucía.
