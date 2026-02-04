Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 33.000 cordobeses viven en zonas con riesgo de inundación, dos tercios en la capital

Córdoba es la capital andaluza donde más personas viven en esta situación, según la CHG

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Un vecino de Guadalvalle saca de su vivienda un colchón con el agua a la altura de las rodillas, durante la última crecida del Guadalquivir.

Un vecino de Guadalvalle saca de su vivienda un colchón con el agua a la altura de las rodillas, durante la última crecida del Guadalquivir. / A. J. GONZÁLEZ

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Más de 33.000 personas residen en zonas con riesgo potencial significativo de inundación en la provincia de Córdoba, y cerca de dos tercios de ellas lo hacen en la capital. En total, estas áreas se distribuyen en 25 puntos distintos repartidos en una veintena municipios cordobeses, que vigilan los posibles efectos que pueda tener la borrasca Leonardo.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), cruzados con el padrón municipal, concretamente 33.202 personas viven en áreas inundables asociadas a un periodo de retorno de 500 años, lo que implica escenarios de crecida extrema. De ese total, 22.379 personas —el 67%— residen en Córdoba capital, concretamente en el entorno del Higuerón, Villarrubia, Alcolea o el entorno del aeropuerto, que se convierte así en la capital andaluza con mayor población asentada en zonas con riesgo de inundación.

El Guadalquivir, en umbral naranja

El Guadalquivir, en umbral naranja / Víctor Castro

Estas cifras se recogen en el Mapa de Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya última actualización corresponde a septiembre de 2025.

Más de 4.200 hectáreas inundables

La superficie total considerada inundable en la provincia alcanza las 4.247 hectáreas. De ellas, más de un 25% —1.088 hectáreas— corresponde a suelo urbano, mientras que las 3.160 hectáreas restantes se sitúan en suelo rural. En el caso de la capital, estas zonas suponen cerca de una cuarta parte de su superficie urbana, que asciende a 5.968 hectáreas. En el conjunto de la provincia, el suelo rural inundable se reparte sobre un total de 116.076 hectáreas.

Inundaciones en la barriada de Majaneque

Inundaciones en la barriada de Majaneque

A. J. González

Zonas inundables en la provincia de Córdoba

Las áreas identificadas con riesgo potencial significativo de inundación en la provincia son las siguientes:

  • Azuel (Cardeña)
  • Zonas de Palma del Río
  • Arroyo Salado a su paso por Santaella y Montalbán
  • Zonas de Villa del Río
  • Zonas de Priego de Córdoba
  • Entorno del Higuerón (Córdoba capital)
  • Entorno de Villarrubia (Córdoba capital)
  • Río Guadajoz a su paso por Castro del Río
  • Río Guadalquivir a su paso por Córdoba (aguas arriba y aguas abajo)
  • Zonas de Aguilar de la Frontera
  • Zonas de Pedro Abad
  • Pedanía de Morente (Bujalance)
  • Río Cabra a su paso por Monturque
  • Zonas de Cabra
  • Zonas de Villafranca
  • Río Genil a su paso por Jauja
  • Zonas de Puente Genil
  • Llanos de Don Juan (Rute)
  • Pedanías de Zambra y Nacimiento (Rute)
  • Zonas de Baena
  • Zonas de El Carpio
  • Zonas de Peñarroya-Pueblonuevo
  • Zonas de Cañete de las Torres
  • Zonas de la Vega del Guadalquivir (Posadas, Almodóvar del Río y Hornachuelos)
  • Entorno del Bembézar

Infraestructuras críticas en zonas inundables

El riesgo afecta también a infraestructuras esenciales. En la provincia de Córdoba hay al menos 28 infraestructuras localizadas en zonas inundables, según el informe Infraestructuras críticas inundables en España, elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad. La mitad de estas instalaciones —14— se concentran en Córdoba capital. Otras seis se encuentran en Palma del Río y tres en El Carpio. El resto se distribuyen entre Cabra, Villa del Río, Almodóvar del Río, Santaella y Puente Genil.

