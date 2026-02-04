Más de 100 menores en situación vulnerable en Córdoba reciben apoyo de un programa de La Caixa en 2025

El programa CaixaProinfancia, impulsado por la Fundación ”la Caixa”, ha acompañado a lo largo de 2025 a 105 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Córdoba, ofreciéndoles apoyo educativo, social y familiar con el objetivo de que la falta de recursos no limite sus oportunidades de desarrollo personal y académico.

Activo desde 2007, el programa actúa allí donde la desigualdad golpea con mayor intensidad, proporcionando refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias, siempre a través de una amplia red de entidades sociales y en coordinación con los servicios públicos.

Los datos de impacto confirman resultados muy positivos en términos de éxito educativo. El 84,7 % de los niños y niñas participantes logra graduarse al finalizar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la tasa media nacional. Asimismo, la tasa de abandono escolar se sitúa en torno al 3,5 %, muy por debajo de la media general.

Apoyo integral a las familias en situación de vulnerabilidad

En Córdoba, el programa atiende a menores procedentes de cerca de 55 familias que afrontan situaciones de vulnerabilidad social y económica. En el conjunto de Andalucía, CaixaProinfancia ha acompañado a 12.740 niños, niñas y adolescentes de 7.685 familias.

Más del 50 % de las familias atendidas son monoparentales, y más de la mitad de los padres y madres se encuentra en situación de desempleo, en muchos casos sin acceso a prestaciones. Además, una mayoría presenta un nivel educativo bajo o muy bajo, lo que refuerza la necesidad de una intervención integral.

Por ello, CaixaProinfancia no interviene únicamente con los menores, sino que actúa también sobre el entorno familiar, reforzando competencias parentales y facilitando recursos que contribuyen a mejorar la estabilidad y el bienestar del conjunto de la familia.

Acción social con impacto real

En un contexto de creciente desigualdad social, en el que uno de cada tres niños y niñas en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social, CaixaProinfancia reafirma su compromiso con la infancia como una inversión social de alto impacto.

El programa ofrece ayudas y servicios que abarcan desde el refuerzo educativo y el acceso a actividades de ocio y tiempo libre, hasta la atención psicoterapéutica individual y familiar, el apoyo educativo a las familias —cuya implicación resulta clave en el rendimiento académico—, así como el equipamiento escolar y la cobertura de necesidades básicas.

CaixaProinfancia está presente en todas las comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas, con actuación en 155 municipios a través de una red de 475 entidades sociales, y cuenta con un presupuesto anual cercano a los 82 millones de euros.

En 2025, el programa ha acompañado a cerca de 67.000 niños, niñas y adolescentes de casi 43.000 familias en toda España, con el objetivo de romper el círculo de la pobreza desde la infancia y ampliar sus oportunidades educativas y vitales.