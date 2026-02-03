Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporalCierre colegiosNivel del ríoEmbalsesRedes socialesCrimen de CercadillaCribado cáncerParo
instagramlinkedin

Durante el día miércoles

La Universidad de Córdoba y la Loyola suspenden su actividad y cierran sus centros por la borrasca Leonardo

La UCO remitirá las instrucciones oportunas en caso de que sea necesario garantizar servicios esenciales

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Fachada del Rectordo.

Fachada del Rectordo. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Una vez conocida la decisión comunicada por el presidente de la Junta de Andalucía, y con el objetivo de reducir la movilidad y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, la Universidad de Córdoba ha informado de la suspensión de toda la actividad en sus campus y centros para mañana, miércoles 4 de febrero de 2026 por el paso de la borrasca Leonardo. Asimismo, la Universidad Loyola también ha informado de que cancela la actividad presencial y cierran todos nuestros campus.

En consecuencia, las instalaciones de la Universidad de Córdoba permanecerán cerradas durante dicha jornada. Desde Gerencia se remitirán las instrucciones oportunas en caso de que sea necesario garantizar servicios esenciales, según han detallado.

Noticias relacionadas

La UCO ruega a la comunidad universitaria que permanezca atenta a la comunicación institucional de la Universidad de Córdoba, ante posibles cambios en la situación: "La Universidad se mantiene en contacto permanente con las autoridades competentes para valorar la evolución de la emergencia y las medidas que, en su caso, pudieran adoptarse".

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  6. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  7. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  8. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles

El PSOE propone la creación de un 'Plan Bici Ciudad' para impulsar la bicicleta como transporte prioritario en Córdoba

El PSOE propone la creación de un 'Plan Bici Ciudad' para impulsar la bicicleta como transporte prioritario en Córdoba

Más de 500 personas mayores encuentran compañía frente a la soledad en Córdoba

Más de 500 personas mayores encuentran compañía frente a la soledad en Córdoba

La borrasca Leonardo pone en jaque a Córdoba: la Aemet avisa de 22 horas seguidas de lluvia y fuertes vientos

La borrasca Leonardo pone en jaque a Córdoba: la Aemet avisa de 22 horas seguidas de lluvia y fuertes vientos

Todo lo que sabemos del curso 2026-2027 en Córdoba: calendario de escolarización, mapa de centros y novedades en Infantil

Todo lo que sabemos del curso 2026-2027 en Córdoba: calendario de escolarización, mapa de centros y novedades en Infantil

Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico "excepcional" vinculado a la borrasca Leonardo

Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico "excepcional" vinculado a la borrasca Leonardo

El Hospital Reina Sofía certifica la calidad de su atención a pacientes con esclerosis múltiple

Córdoba inicia 2026 con casi un millar de parados más y un fuerte descenso de la contratación

Córdoba inicia 2026 con casi un millar de parados más y un fuerte descenso de la contratación

Cerca de 40.000 viajeros utilizan el plan de transporte alternativo tras el accidente de Adamuz

Cerca de 40.000 viajeros utilizan el plan de transporte alternativo tras el accidente de Adamuz
Tracking Pixel Contents