La Universidad de Córdoba y la Loyola suspenden su actividad y cierran sus centros por la borrasca Leonardo

Una vez conocida la decisión comunicada por el presidente de la Junta de Andalucía, y con el objetivo de reducir la movilidad y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, la Universidad de Córdoba ha informado de la suspensión de toda la actividad en sus campus y centros para mañana, miércoles 4 de febrero de 2026 por el paso de la borrasca Leonardo. Asimismo, la Universidad Loyola también ha informado de que cancela la actividad presencial y cierran todos nuestros campus.

En consecuencia, las instalaciones de la Universidad de Córdoba permanecerán cerradas durante dicha jornada. Desde Gerencia se remitirán las instrucciones oportunas en caso de que sea necesario garantizar servicios esenciales, según han detallado.

La UCO ruega a la comunidad universitaria que permanezca atenta a la comunicación institucional de la Universidad de Córdoba, ante posibles cambios en la situación: "La Universidad se mantiene en contacto permanente con las autoridades competentes para valorar la evolución de la emergencia y las medidas que, en su caso, pudieran adoptarse".

En Directo

Satse pide flexibilidad al SAS ante alertas meteorológicas Satse ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) flexibilidad organizativa y medidas de seguridad cuando se activen alertas meteorológicas, subrayando que la integridad de los profesionales sanitarios debe primar siempre. El sindicato pide que, ante episodios de riesgo por fenómenos adversos, se adopten decisiones que minimicen la exposición y faciliten la conciliación de la asistencia con la seguridad en los desplazamientos y en el propio entorno laboral. Además, Satse insiste en que el tratamiento de las ausencias vinculadas a estas situaciones debe ser homogéneo en todos los centros del SAS, evitando criterios dispares entre hospitales, distritos o unidades. En este sentido, reclama que se actúe con normas claras y aplicadas por igual, sin margen para arbitrariedades, para garantizar seguridad jurídica y un manejo equitativo para toda la plantilla.

Tres embalses de Málaga, en desembalse preventivo Tres embalses de la provincia de Málaga están realizando el desembalse de agua de forma preventiva ante la llegada de la borrasca Leonardo, que ha elevado el riesgo de alerta roja en Ronda y naranja en el resto de la provincia de Málaga. Con todos los pantanos por encima del 50% y la previsión de fuertes lluvias durante este miércoles, se ha procedido a abrir las compuertas en tres de los pantanos con más nivel de reservas, para dejar capacidad suficiente para acoger nuevos aportes.

Málaga en alerta: la Junta recomienda el teletrabajo y restringe la movilidad La Junta de Andalucía ha activado un amplio paquete de medidas de prevención en la provincia de Málaga ante la llegada de la borrasca Leonardo. Entre ellas, se encuentran la suspensión de la actividad lectiva presencial, el corte preventivo de carreteras, el cierre de parques y zonas verdes, la recomendación del teletrabajo y el envío de alertas a la población para minimizar riesgos y evitar desplazamientos innecesarios.

Desalojos en Ronda Ronda desaloja de forma preventiva a los vecinos de viviendas de varias zonas rurales, tales como Navares y Tejares, La Indiana y Llano de la Cruz ante el riesgo de inundaciones tras decretarse el aviso rojo por lluvias para este miércoles.