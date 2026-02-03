Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La alerta en Córdoba por la llegada de la borrasca Leonardo, con el Guadalquivir en umbral amarillo, los preparativos de los ayuntamientos de la provincia y las posibles inundaciones marcan la crónica vespertina

Manuel Rodríguez, Juan Ruiz, Rafael Pérez y Salvador Corregidor charlan con otro vecino de Guadalvalle, en los preparativos ante la llegada a Córdoba de la borrasca Leonardo.

Manuel Rodríguez, Juan Ruiz, Rafael Pérez y Salvador Corregidor charlan con otro vecino de Guadalvalle, en los preparativos ante la llegada a Córdoba de la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Córdoba, y de hecho toda Andalucía, se encuentran en alerta por la borrasca Leonardo. La Junta de Andalucía ha decretado que mañana miércoles no haya clases en los colegios, y el Ayuntamiento ha habilitado el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación. Además, el río Guadalquivir ha vuelto a rebasar el umbral amarillo a su paso por Córdoba, antes, incluso, de que llegue la borrasca. Además, hay varias carreteras cortadas y diversas localidades de la provincia en aviso ante posibles inundaciones. Este asunto centra todas las miradas y marca la tendencia informativa de la tarde.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Leonardo

Córdoba ciudad

Campo

Deportes

TEMAS
