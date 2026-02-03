La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La alerta en Córdoba por la llegada de la borrasca Leonardo, con el Guadalquivir en umbral amarillo, los preparativos de los ayuntamientos de la provincia y las posibles inundaciones marcan la crónica vespertina
Córdoba, y de hecho toda Andalucía, se encuentran en alerta por la borrasca Leonardo. La Junta de Andalucía ha decretado que mañana miércoles no haya clases en los colegios, y el Ayuntamiento ha habilitado el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación. Además, el río Guadalquivir ha vuelto a rebasar el umbral amarillo a su paso por Córdoba, antes, incluso, de que llegue la borrasca. Además, hay varias carreteras cortadas y diversas localidades de la provincia en aviso ante posibles inundaciones. Este asunto centra todas las miradas y marca la tendencia informativa de la tarde.
- Así se prepara Córdoba por si hay evacuaciones por inundaciones en Córdoba a causa de la borrasca Leonardo
- Los vecinos de las parcelaciones, en vilo mientras vigilan el río ante la llegada de la borrasca Leonardo
- El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Leonardo
- Villafranca prepara desalojos ante la previsión del aumento del nivel del Guadalquivir y varios arroyos por el temporal
- Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas al tráfico tras las últimas lluvias en la provincia
- La borrasca Leonardo pone en jaque a Córdoba: la Aemet avisa de 22 horas seguidas de lluvia y fuertes vientos
- El tren de borrascas deja cientos de incidencias en Córdoba: el 112 gestiona más de 400 avisos desde el inicio del temporal
- Cierre de edificios, parques y caminos: así se preparan Priego, Montilla, Cabra y Baena para lo peor del temporal
- Las previsiones apuntan a más de 100 litros en Palma del Río, "pudiendo alcanzar los 300 en la sierra", advierte la alcaldesa
- Google activa Flood Hub, un mapa de inundaciones que sirve de herramienta para seguir el paso de la borrasca Leonardo por Córdoba
Córdoba ciudad
Campo
Deportes
España
- Óscar Puente deja la puerta abierta a retrasos en la restitución de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
- Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social