Córdoba, y de hecho toda Andalucía, se encuentran en alerta por la borrasca Leonardo. La Junta de Andalucía ha decretado que mañana miércoles no haya clases en los colegios, y el Ayuntamiento ha habilitado el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación. Además, el río Guadalquivir ha vuelto a rebasar el umbral amarillo a su paso por Córdoba, antes, incluso, de que llegue la borrasca. Además, hay varias carreteras cortadas y diversas localidades de la provincia en aviso ante posibles inundaciones. Este asunto centra todas las miradas y marca la tendencia informativa de la tarde.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Leonardo

Córdoba ciudad

Campo

Deportes

Noticias relacionadas

España