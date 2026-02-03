La actualidad del martes 3 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El nivel de los pantanos; los últimos movimientos del Córdoba CF en el mercado invernal y las cifras históricas de la obra pública centran la mirada informativa
El tiempo inestable y las derivadas meteorológicas siguen marcando la actualidad en Córdoba. Los pantanos de la provincia superan los 2.000 hectómetros cúbicos por primera vez en el año hidrológico y albergan casi la mitad de toda el agua almacenada en Andalucía. Las lluvias de diciembre ya estuvieron por encima de lo habitual, pero enero ha superado con creces la media de precipitaciones del invierno. Es la noticia que abre nuestra portada en una nueva jornada que amanece cargada de novedades. El Córdoba CF cerró el mercado de fichajes de invierno con la salida de Jan Salas como movimiento de última hora. Además, analizamos la situación de la obra pública en Córdoba, que alcanza cifras nunca vistas en casi tres décadas.
- Los embalses de Córdoba recogen en un mes agua para ocho años de consumo doméstico en la provincia
- Tres llegadas y 'media', dos salidas y el 'playoff' en mente: así queda el Córdoba CF tras el mercado invernal
- La obra pública alcanza su máximo histórico en Córdoba: previstos proyectos por casi 674 millones
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento mantiene el nivel de preemergencia cero y diseña un plan de acción frente a las lluvias en Córdoba
- Adif avanza en la recuperación del tramo afectado por el accidente de Adamuz: comienza la colocación de las vías
- Vecinos de Villarrubia reclaman la autonomía en el juzgado
- «Había personas que vivían encerradas en su casa»: la rehabilitación que transforma casi un millar de viviendas del Santuario
- Las obras de los Colegios Provinciales de Córdoba estarán acabadas en mayo de 2027
- Los apartamentos turísticos vuelven a batir récord en Córdoba y superan los 100.000 viajeros
- Los bomberos retiran una puerta del seminario de Córdoba que corría el riesgo de caer a la calle
Provincia
- El temporal deja rachas de viento de 114 km/h en Priego y 18 litros de lluvia en Cardeña
- El Ayuntamiento de Priego pedirá la declaración del municipio como zona gravemente afectada por el temporal
- La tradición de las roscas de la Candelaria en Montilla: un proceso artesanal con ingredientes sencillos y un sabor único
Cultura
- El CAAC abre en otoño el Pabellón del siglo XV como sede de su colección permanente tras 5 años de obras y casi 9 millones de inversión
- El fotógrafo murciano José Quintanilla gana el premio Pilar Citoler por su obra 04#Gibern
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba