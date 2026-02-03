Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 3 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El nivel de los pantanos; los últimos movimientos del Córdoba CF en el mercado invernal y las cifras históricas de la obra pública centran la mirada informativa

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El tiempo inestable y las derivadas meteorológicas siguen marcando la actualidad en Córdoba. Los pantanos de la provincia superan los 2.000 hectómetros cúbicos por primera vez en el año hidrológico y albergan casi la mitad de toda el agua almacenada en Andalucía. Las lluvias de diciembre ya estuvieron por encima de lo habitual, pero enero ha superado con creces la media de precipitaciones del invierno. Es la noticia que abre nuestra portada en una nueva jornada que amanece cargada de novedades. El Córdoba CF cerró el mercado de fichajes de invierno con la salida de Jan Salas como movimiento de última hora. Además, analizamos la situación de la obra pública en Córdoba, que alcanza cifras nunca vistas en casi tres décadas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  6. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  7. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
  8. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba

Adif avanza en la recuperación del tramo afectado por el accidente de Adamuz: comienza la colocación de las vías

Adif avanza en la recuperación del tramo afectado por el accidente de Adamuz: comienza la colocación de las vías

Los bomberos retiran una puerta del seminario de Córdoba que corría el riesgo de caer a la calle

Iryo abonará 35.000 euros de anticipo de indemnización a familias de fallecidos en Adamuz

Iryo abonará 35.000 euros de anticipo de indemnización a familias de fallecidos en Adamuz

El concurso del Carnaval de Córdoba ya tiene semifinalistas: consulta las agrupaciones que han pasado de fase

El concurso del Carnaval de Córdoba ya tiene semifinalistas: consulta las agrupaciones que han pasado de fase

Cuatro años de cárcel por conducir ebrio y drogado y estrellarse con su mujer y sus dos hijas en una carretera de Córdoba

Cuatro años de cárcel por conducir ebrio y drogado y estrellarse con su mujer y sus dos hijas en una carretera de Córdoba

Por Andalucía llevará al Parlamento la situación de la FP Dual y las trabas al alumnado en la enseñanza pública

Por Andalucía llevará al Parlamento la situación de la FP Dual y las trabas al alumnado en la enseñanza pública

Andalucía Logistics logra su inscripción como agente del conocimiento y refuerza el papel de Córdoba como eje logístico andaluz

Andalucía Logistics logra su inscripción como agente del conocimiento y refuerza el papel de Córdoba como eje logístico andaluz
