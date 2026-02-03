Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tren de borrascas deja cientos de incidencias en Córdoba: el 112 gestiona más de 400 avisos desde el inicio del temporal

Desde los servicios de emergencia se insiste en la prudencia y evitar desplazamientos innecesarios

Última hora de las incidencias, cierre de colegios y predicciones de la Aemet

Crecida del río Guadalquivir tras el paso de la borrasca Kristin el pasado fin de semana.

Crecida del río Guadalquivir tras el paso de la borrasca Kristin el pasado fin de semana. / A.J. González

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

El servicio Emergencias Andalucía 112 ha gestionado durante la jornada de este martes 52 incidencias en toda la comunidad, muchas de ellas relacionadas con la concatenación de borrascas que afecta a Andalucía desde finales de enero. En el caso de Córdoba, la provincia acumula ya 420 emergencias atendidas desde el pasado 27 de enero, una cifra que sitúa al territorio cordobés entre los más afectados por este episodio de lluvias y viento, aunque por detrás de Sevilla, Cádiz y Jaén.

Las incidencias registradas en Córdoba y en el resto de la comunidad están vinculadas principalmente a caídas de ramas y árboles, desprendimientos de laderas, daños en mobiliario urbano, cableado, vallas publicitarias y cartelería, así como a afecciones en carreteras secundarias por acumulación de tierra y piedras.

En el conjunto de Andalucía, el 112 ha coordinado 5.132 emergencias desde el inicio del temporal, con Sevilla (1.035) y Cádiz (1.012) a la cabeza, seguidas de Jaén (853), Granada (683), Málaga (474), Almería (447), Córdoba (420) y Huelva (208).

Carrateras cortadas en Andalucía

En materia de tráfico, en total, son 17 las vías cerradas en Andalucía, la mayoría en Cádiz, además de algunos cortes en Málaga y Granada. También hay varias carreteras afectadas en Córdoba, como la CO-7409, que une las localidades de Villaralto y Dos Torres o la CO-4207 de Montilla a Montalbán.

Avisos amarillos en la Campiña y la Subbética cordobesas

En cuanto a la previsión meteorológica, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este miércoles avisos amarillos por lluvias y viento en la Campiña y la Subbética cordobesas, dentro de un escenario de inestabilidad que se intensificará en las próximas horas. Según Aemet, las precipitaciones podrían ser persistentes y el viento registrar rachas fuertes, en un contexto de suelos ya saturados, lo que incrementa el riesgo de arrastres, inundaciones puntuales y desprendimientos

Desde los servicios de emergencia se insiste en la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en zonas rurales y carreteras secundarias y seguir en todo momento las recomendaciones de Protección Civil ante la evolución del temporal.

En Directo
