El tren de borrascas deja cientos de incidencias en Córdoba: el 112 gestiona más de 400 avisos desde el inicio del temporal

El servicio Emergencias Andalucía 112 ha gestionado durante la jornada de este martes 52 incidencias en toda la comunidad, muchas de ellas relacionadas con la concatenación de borrascas que afecta a Andalucía desde finales de enero. En el caso de Córdoba, la provincia acumula ya 420 emergencias atendidas desde el pasado 27 de enero, una cifra que sitúa al territorio cordobés entre los más afectados por este episodio de lluvias y viento, aunque por detrás de Sevilla, Cádiz y Jaén.

Las incidencias registradas en Córdoba y en el resto de la comunidad están vinculadas principalmente a caídas de ramas y árboles, desprendimientos de laderas, daños en mobiliario urbano, cableado, vallas publicitarias y cartelería, así como a afecciones en carreteras secundarias por acumulación de tierra y piedras.

En el conjunto de Andalucía, el 112 ha coordinado 5.132 emergencias desde el inicio del temporal, con Sevilla (1.035) y Cádiz (1.012) a la cabeza, seguidas de Jaén (853), Granada (683), Málaga (474), Almería (447), Córdoba (420) y Huelva (208).

Carrateras cortadas en Andalucía

En materia de tráfico, en total, son 17 las vías cerradas en Andalucía, la mayoría en Cádiz, además de algunos cortes en Málaga y Granada. También hay varias carreteras afectadas en Córdoba, como la CO-7409, que une las localidades de Villaralto y Dos Torres o la CO-4207 de Montilla a Montalbán.

Avisos amarillos en la Campiña y la Subbética cordobesas

En cuanto a la previsión meteorológica, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este miércoles avisos amarillos por lluvias y viento en la Campiña y la Subbética cordobesas, dentro de un escenario de inestabilidad que se intensificará en las próximas horas. Según Aemet, las precipitaciones podrían ser persistentes y el viento registrar rachas fuertes, en un contexto de suelos ya saturados, lo que incrementa el riesgo de arrastres, inundaciones puntuales y desprendimientos

Desde los servicios de emergencia se insiste en la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en zonas rurales y carreteras secundarias y seguir en todo momento las recomendaciones de Protección Civil ante la evolución del temporal.

En Directo

Rafa Aranda Estas son las multas por saltarse las medidas del temporal El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este martes de que no cumplir las instrucciones de las Fuerzas de Seguridad ante los desalojos por riesgo de inundación puede acarrear multas. Tras la reunión del comité del Plan de Emergencias, ha subrayado que “no son recomendaciones”, sino "instrucciones" destinadas a proteger a la población frente a una de las mayores lluvias que ha vivido Andalucía en lo que va de siglo. Y aquel que se las salte, se enfrenta a una posible multa. La instrucción en caso de riesgo de inundación es que "salgan de sus casas. Esto es más que recomendaciones, son instrucciones, y recuerdo que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha". Sobre todo, estas indicaciones van destinadas a quienes viven en zonas inundables y han sufrido episodios previos, por lo que conocen las pautas básicas de autoprotección: "Tienen que irse a la parte más elevada de su vivienda para evitar que el agua las arrastre. Si están muy cerca del río, lo mejor es irse a otro lado". "Desde la Administración y desde el operativo montado, vamos a estar pendientes", ha apostillado el presidente. [Lee aquí la noticia completa]

José A. Pérez Lunar Google activa Flood Hub, un mapa de inundaciones que sirve de herramienta para seguir el paso de la borrasca Leonardo por Córdoba Google ha puesto en marcha Flood Hub, una plataforma pública que combina mapas interactivos y modelos de inteligencia artificial (IA) para ofrecer alertas y pronósticos de inundaciones repentinas con varios días de antelación, una herramienta que puede resultar útil en contextos de riesgo climático como el que afronta Córdoba y otras zonas de Andalucía en estos momentos, ante el paso de la borrasca Leonardo y la expectativa de fuertes crecidas en los ríos. Hay que recordar que la Junta de Andalucía ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva este miércoles y el umbral del río Guadalquivir ha vuelto a rebasar el umbral amarillo. Además, la Aemet ha decretado el aviso amarillo por vientos y lluvia también de cara a este miércoles. [Lea aquí la noticia al completo]

La UME se pone a disposición de la Junta de Andalucía Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la UME han salido de su base en Morón (Sevilla) para sumarse al operativo de emergencias en Andalucía. Su despliegue se realiza en coordinación con los servicios de emergencias a través del 112 Andalucía. Según ha informado la propia UME en redes sociales, los efectivos trabajan en contención de balsas mineras y en labores de rescate acuático y terrestre en distintos puntos de la comunidad, como apoyo a los recursos ya movilizados sobre el terreno.

Adrián Ramírez La Aemet mantiene para este miércoles los avisos amarillos por viento y fuertes lluvias en Córdoba La Aemet mantiene activados para este miércoles avisos amarillos por fenómenos adversos en la provincia de Córdoba. En la Campiña, el aviso por fuertes rachas de viento permanecerá activo hasta el mediodía, mientras que en la Subbética se prolongará durante toda la jornada tanto por viento como por precipitaciones intensas. Para el miércoles, la Aemet prevé cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes, especialmente en la Subbética, y algo menos intensas en las sierras del norte de la provincia. Los vientos serán moderados en general, con rachas ocasionalmente muy fuertes. [Lea aquí la noticia al completo]