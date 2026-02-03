Temporal de lluvia y viento y seguridad al volante: "No te la juegues, jamás cruces un tramo de carretera inundado"

Las lluvias intensas y los episodios de inundaciones suponen un riesgo grave para la seguridad vial. Ante este tipo de situaciones, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA 112), recuerda una serie de recomendaciones fundamentales para los conductores con el objetivo de evitar accidentes y situaciones de peligro.

Evitar desplazamientos innecesarios y planifica el viaje

Es evidente, pero no por ello debe obviarse. Primera recomendación: deben evitarse los desplazamientos en la medida de lo posible, especialmente durante la noche, cuando los obstáculos en la vía son más difíciles de detectar. Si el viaje es imprescindible, es fundamental informarse previamente del estado de las carreteras y seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia y tráfico.

Prestar atención a zonas inundables y peligros ocultos

Una pequeña depresión en el asfalto puede ocultar una gran acumulación de agua, por lo que no siempre es posible calcular la profundidad real. Además, las lluvias pueden provocar corrimientos de tierra, socavones, desprendimientos y obstáculos que invaden la calzada de forma repentina.

Carretera N-432 a su paso por Torres Cabrera, el pasado miércoles, durante el paso de la borrasca Kristin. / A.J. González

Extremar la precaución ante los charcos y balsas de agua

Si el vehículo entra en un charco o balsa de agua, se debe circular a muy baja velocidad, avanzando despacio para evitar que el agua salpique el motor y pueda llegar a pararlo. Tras atravesar una zona mojada, es importante comprobar el funcionamiento de los frenos, ya que pierden eficacia cuando están húmedos.

Jamás debe cruzarse una carretera inundada

Desde el 112 insisten en un mensaje clave: "No te la juegues, no cruces jamás un lugar inundado con el vehículo". Aunque aparentemente tenga poca profundidad, el agua puede arrastrar el vehículo o provocar que se quede atascado en cuestión de segundos.

Hay que abandonar el vehículo si la situación empeora

Si el nivel del agua empieza a subir, el coche se queda bloqueado o el agua alcanza el eje de las ruedas, hay que prepararse para abandonar el vehículo y dirigirse de inmediato a las zonas más altas. En caso de que el coche comience a sumergirse y no sea posible abrir las puertas, hay que salir por la ventanilla sin perder tiempo, ya que el interior puede llenarse de agua muy rápidamente.

La seguridad ante todo

La Junta de Andalucía recuerda que la prevención y la prudencia son las mejores herramientas para evitar tragedias en carretera durante episodios de lluvia intensa o inundaciones. Ante cualquier emergencia, es fundamental llamar al 112 y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Adrián Ramírez Manuel Murillo Los vecinos de las parcelaciones, en vilo mientras vigilan el río ante la llegada de la borrasca Leonardo «Llevo una semana sin dormir. Esto es un sinvivir». «Ahora dicen que viene lo peor, menos mal que no hemos bajado los muebles». «Esto es un desastre». Ha pasado menos de una semana desde que el agua alcanzara un metro de altura en la barriada cordobesa de Majaneque y el ambiente dista mucho de haber vuelto a la normalidad. El anuncio de que la borrasca Leonardo descargará con fuerza entre el miércoles y el jueves ha vuelto a tensar a vecinos que apenas han tenido tiempo de recuperarse. Muchos ya se preparan para el peor escenario, aunque se aferran a que «esto no sea como en 2010». El ambiente en las calles de Majaneque revela pronto no solo lo que ocurrió hace siete días, sino también el miedo a lo que puede volver a pasar. Todas las viviendas presentan ahora escolleras improvisadas de varios centímetros de altura. «He comprado seis palets porque el agua en mi casa casi superó el escalón», cuenta un vecino mientras termina de colocar mortero. En la calle solo se habla de lo que está por venir. «Hemos comprado una bomba de agua para achicar y no hemos movido los muebles», explica Elisa Martínez. «Mi madre es muy mayor y no podemos arriesgarnos. Vamos a poner ladrillos en el baño, que fue por donde entró el agua», añade otra vecina. [Lea aquí el reportaje completo]

Estas son las carreteras cortadas en Andalucía por el temporal El temporal mantiene cortadas varias carreteras de la red secundaria en Andalucía por inundaciones y desprendimientos, según la relación de incidencias facilitada. Las afectaciones se concentran sobre todo en Cádiz, aunque también se registran cortes puntuales en Córdoba, Granada y Málaga, lo que está complicando la movilidad en distintos puntos de la comunidad. En la provincia de Cádiz, permanecen cerradas la A-2075 en Rota y la A-8126 en Algodonales, además de la CA-405R2 en San Roque. También están cortadas varias vías del entorno de Jerez: CA-3102 (Jerez de la Frontera), CA-3104 (Guadalcacín), CA-3110 (La Ina), CA-3113 (El Portal) y CA-4107 (Torrecera). La lista de carreteras afectadas en Cádiz se completa con la CA-5101 en Gibalbín, la CA-6101 en Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos y la CA-6200 en Alcalá de los Gazules, así como varios cortes en la Sierra: CA-8105 y CA-8104 en Ubrique, CA-9101 en Olvera, CA-9104 en Grazalema, CA-9107 en Olvera y la CA-9120 en Torre Alháquime. Fuera de Cádiz, la provincia de Córdoba registra el corte de la CO-4207 en Malabrigo. En Granada, permanecen cerradas la A-336 en Anzola y la A-4026 en Pinos-Genil. Y en Málaga, el temporal obliga a interrumpir la circulación en la MA-8302 en Estepona, la A-366 en Guaro y la A-7150 en Casares. Se recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos por estas zonas mientras persistan las incidencias.

Fabiola Mouzo El Ayuntamiento habilita el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación ante las posibles inundaciones que podría generar la borrasca Leonardo. A causa del nivel de emergencia 2 decretado por la Junta de Andalucía se suspende la actividad deportiva programada este fin de semana y se deja el espacio en caso de ser necesario para atender a los vecinos de Córdoba. En este sentido, el Consistorio ha informado de que, en concreto, este espacio queda habilitado como punto de encuentro en caso de evacuación, tal y como dicta el protocolo de actuación en el citado nivel de emergencia. Además, el Gobierno municipal recomienda "extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales". [Lea aquí la noticia al completo]