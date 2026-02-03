Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporalCierre colegiosNivel del ríoDesalojosPreparativosCarreterasEmbalsesAlta velocidadCrimen de Cercadilla
instagramlinkedin

Consejos del 112

Temporal de lluvia y viento y seguridad al volante: "No te la juegues, jamás cruces un tramo de carretera inundado"

Emergencias Andalucía recuerda una serie de recomendaciones fundamentales para los conductores ante las incidencias causadas por la borrasca

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Balsa de agua tras el paso de la borrasca Kristin, la semana pasada en Córdoba.

Balsa de agua tras el paso de la borrasca Kristin, la semana pasada en Córdoba. / A.J. González

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

Las lluvias intensas y los episodios de inundaciones suponen un riesgo grave para la seguridad vial. Ante este tipo de situaciones, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA 112), recuerda una serie de recomendaciones fundamentales para los conductores con el objetivo de evitar accidentes y situaciones de peligro.

Evitar desplazamientos innecesarios y planifica el viaje

Es evidente, pero no por ello debe obviarse. Primera recomendación: deben evitarse los desplazamientos en la medida de lo posible, especialmente durante la noche, cuando los obstáculos en la vía son más difíciles de detectar. Si el viaje es imprescindible, es fundamental informarse previamente del estado de las carreteras y seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia y tráfico.

Prestar atención a zonas inundables y peligros ocultos

Una pequeña depresión en el asfalto puede ocultar una gran acumulación de agua, por lo que no siempre es posible calcular la profundidad real. Además, las lluvias pueden provocar corrimientos de tierra, socavones, desprendimientos y obstáculos que invaden la calzada de forma repentina.

Carretera N-432 a su paso por Torres Cabrera, el pasado miércoles, durante el paso de la borrasca Kristin.

Carretera N-432 a su paso por Torres Cabrera, el pasado miércoles, durante el paso de la borrasca Kristin. / A.J. González

Extremar la precaución ante los charcos y balsas de agua

Si el vehículo entra en un charco o balsa de agua, se debe circular a muy baja velocidad, avanzando despacio para evitar que el agua salpique el motor y pueda llegar a pararlo. Tras atravesar una zona mojada, es importante comprobar el funcionamiento de los frenos, ya que pierden eficacia cuando están húmedos.

Jamás debe cruzarse una carretera inundada

Desde el 112 insisten en un mensaje clave: "No te la juegues, no cruces jamás un lugar inundado con el vehículo". Aunque aparentemente tenga poca profundidad, el agua puede arrastrar el vehículo o provocar que se quede atascado en cuestión de segundos.

Hay que abandonar el vehículo si la situación empeora

Si el nivel del agua empieza a subir, el coche se queda bloqueado o el agua alcanza el eje de las ruedas, hay que prepararse para abandonar el vehículo y dirigirse de inmediato a las zonas más altas. En caso de que el coche comience a sumergirse y no sea posible abrir las puertas, hay que salir por la ventanilla sin perder tiempo, ya que el interior puede llenarse de agua muy rápidamente.

Noticias relacionadas y más

La seguridad ante todo

La Junta de Andalucía recuerda que la prevención y la prudencia son las mejores herramientas para evitar tragedias en carretera durante episodios de lluvia intensa o inundaciones. Ante cualquier emergencia, es fundamental llamar al 112 y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

En Directo
Ver más

TEMAS

  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
  6. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  7. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  8. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social

El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba

El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba

Los vecinos de las parcelaciones, en vilo mientras vigilan el río ante la llegada de la borrasca Leonardo

Los vecinos de las parcelaciones, en vilo mientras vigilan el río ante la llegada de la borrasca Leonardo

Alerta por la borrasca Leonardo: el Ayuntamiento habilita el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación

Alerta por la borrasca Leonardo: el Ayuntamiento habilita el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba inicia 2026 con casi un millar de parados más y un fuerte descenso de la contratación

Córdoba inicia 2026 con casi un millar de parados más y un fuerte descenso de la contratación

Por Andalucía elige a Rosa María Rodríguez como candidata por Córdoba al Parlamento andaluz

Por Andalucía elige a Rosa María Rodríguez como candidata por Córdoba al Parlamento andaluz

Investigadores del Imibic de Córdoba detectan un 'código secreto' en la sangre que predice el cáncer colorrectal

Investigadores del Imibic de Córdoba detectan un 'código secreto' en la sangre que predice el cáncer colorrectal

Temporal de lluvia y viento y seguridad al volante: "No te la juegues, jamás cruces un tramo de carretera inundado"

Temporal de lluvia y viento y seguridad al volante: "No te la juegues, jamás cruces un tramo de carretera inundado"
Tracking Pixel Contents