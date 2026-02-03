Sucesos
Susto en el casco histórico de Córdoba: se derrumba el techo de una vivienda en la calle Moriscos
En el inmueble no se encontraba nadie en el momento de los hechos y, tras lo ocurrido, se ha procedido a apuntalar su fachada
Los Bomberos de Córdoba han intervenido en la tarde de este martes en el derrumbe del tejado de una vivienda abandonada situada en la calle Moriscos, en la zona de San Agustín-Santa Marina.
Según han informado desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis), el suceso se ha producido en torno a las 14.30 horas, cuando el techo de una vivienda de dos plantas se ha venido abajo por completo. El derrumbe ha provocado un fuerte estruendo que ha sobresaltado a los vecinos del entorno.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de El Granadal, que han procedido a apuntalar el inmueble y a sanear la zona para evitar nuevos desprendimientos. También han acudido efectivos del Servicio de Emergencias 112 y de la Policía Local.
Al parecer, el inmueble se encontraba ocupado, aunque en el momento de los hechos no se encontraba nadie, por lo que no se han reportado heridos.
