Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporalCierre colegiosNivel del ríoEmbalsesRedes socialesCrimen de CercadillaCribado cáncerParo
instagramlinkedin

Sucesos

Susto en el casco histórico de Córdoba: se derrumba el techo de una vivienda en la calle Moriscos

En el inmueble no se encontraba nadie en el momento de los hechos y, tras lo ocurrido, se ha procedido a apuntalar su fachada

Derrumbe del tejado de una casa abandonada en la calle Moriscos.

Derrumbe del tejado de una casa abandonada en la calle Moriscos. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Los Bomberos de Córdoba han intervenido en la tarde de este martes en el derrumbe del tejado de una vivienda abandonada situada en la calle Moriscos, en la zona de San Agustín-Santa Marina.

Según han informado desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis), el suceso se ha producido en torno a las 14.30 horas, cuando el techo de una vivienda de dos plantas se ha venido abajo por completo. El derrumbe ha provocado un fuerte estruendo que ha sobresaltado a los vecinos del entorno.

Imagen de la vivienda donde se ha producido el derrumbe.

Imagen de la vivienda donde se ha producido el derrumbe. / Manuel Murillo

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de El Granadal, que han procedido a apuntalar el inmueble y a sanear la zona para evitar nuevos desprendimientos. También han acudido efectivos del Servicio de Emergencias 112 y de la Policía Local.

Noticias relacionadas

Al parecer, el inmueble se encontraba ocupado, aunque en el momento de los hechos no se encontraba nadie, por lo que no se han reportado heridos.

TEMAS

  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  6. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  7. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  8. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles

El PSOE propone la creación de un 'Plan Bici Ciudad' para impulsar la bicicleta como transporte prioritario en Córdoba

El PSOE propone la creación de un 'Plan Bici Ciudad' para impulsar la bicicleta como transporte prioritario en Córdoba

Más de 500 personas mayores encuentran compañía frente a la soledad en Córdoba

Más de 500 personas mayores encuentran compañía frente a la soledad en Córdoba

La borrasca Leonardo pone en jaque a Córdoba: la Aemet avisa de 22 horas seguidas de lluvia y fuertes vientos

La borrasca Leonardo pone en jaque a Córdoba: la Aemet avisa de 22 horas seguidas de lluvia y fuertes vientos

Todo lo que sabemos del curso 2026-2027 en Córdoba: calendario de escolarización, mapa de centros y novedades en Infantil

Todo lo que sabemos del curso 2026-2027 en Córdoba: calendario de escolarización, mapa de centros y novedades en Infantil

Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico "excepcional" vinculado a la borrasca Leonardo

Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico "excepcional" vinculado a la borrasca Leonardo

El Hospital Reina Sofía certifica la calidad de su atención a pacientes con esclerosis múltiple

Córdoba inicia 2026 con casi un millar de parados más y un fuerte descenso de la contratación

Córdoba inicia 2026 con casi un millar de parados más y un fuerte descenso de la contratación

Cerca de 40.000 viajeros utilizan el plan de transporte alternativo tras el accidente de Adamuz

Cerca de 40.000 viajeros utilizan el plan de transporte alternativo tras el accidente de Adamuz
Tracking Pixel Contents