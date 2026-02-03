Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo

El caudal supera el metro y medio mientras que en Alcolea aún no se ha activado el aviso

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Estado del Guadalquivir a su paso por la capital el pasado domingo.

Estado del Guadalquivir a su paso por la capital el pasado domingo. / A.J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

El río Guadalquivir ha vuelto a situarse por encima del nivel amarillo a su paso por Córdoba capital este martes según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Pasadas las 14.00 horas, la lámina de agua alcanzaba los 1,53 metros sobre el lecho de aguas bajas, en la antesala del episodio más adverso de la borrasca Leonardo.

Este repunte del nivel del cauce se produce antes de la llegada de lo más intenso del temporal, que las previsiones meteorológicas sitúan entre la noche de este martes y la jornada del jueves. Durante ese periodo se esperan lluvias persistentes y acumulados significativos en distintos puntos de la cuenca del Guadalquivir, lo que obliga a mantener una vigilancia estrecha sobre la evolución del río.

Cauce del Guadalquivir en Córdoba el pasado domingo.

Cauce del Guadalquivir en Córdoba el pasado domingo. / A.J. González

Pese a la subida registrada en las últimas horas, el Guadalquivir se mantiene por ahora alejado del umbral naranja, que se activa a partir de los dos metros. No obstante, los técnicos siguen de cerca su comportamiento ante la continuidad de las precipitaciones previstas.

Situación en Alcolea

En otros puntos de control de la provincia, el azud de Alcolea no se ha alcanzado niveles de aviso. Según la actualización de las 14.00 horas, el agua se situaba en los 106,36 metros sobre el nivel del mar, aún por debajo del umbral de alerta, fijado en los 107,31 metros, aunque con una clara tendencia ascendente.

Una pareja pasea por el Puente Romano el pasado domingo.

Una pareja pasea por el Puente Romano el pasado domingo. / A.J. González

Parques y colegios cerrados

La situación hidrológica se enmarca en el episodio de la borrasca Leonardo, que mantiene activados distintos avisos meteorológicos en Andalucía. En el caso de Córdoba, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de un periodo de inestabilidad marcado por lluvias continuadas y rachas de viento localmente fuertes, especialmente entre la noche de este martes y el jueves. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y seguir la evolución de los avisos ante posibles incidencias derivadas del temporal. Ante este panorama, la Junta de Andalucía ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en toda la región salvo Almería para mañana y recomendado el uso del teletrabajo.

