Renfe cancela conexiones ferroviarias en Córdoba, Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla ante el temporal

También se verán afectados los trenes de Proximidad entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A., que serán suprimidos

Panel informativo en la estación de Renfe-Julio Anguita, en una imagen de archivo.

Panel informativo en la estación de Renfe-Julio Anguita, en una imagen de archivo. / Víctor Castro

Europa Press

La compañía ferroviaria Renfe ha informado de afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este miércoles con la llegada de la borrasca Leonardo. Las interrupciones afectarán principalmente a la provincia de Cádiz, así como a Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

Según un comunicado de Renfe y fuentes de la compañía consultadas por Europa Press, el servicio ferroviario de este miércoles se verá especialmente afectado en Cádiz, donde los trenes de Media Distancia Algeciras-Antequera quedarán suprimidos durante toda la jornada. Debido al temporal, no se garantizan medios alternativos por la situación de las carreteras.

Asimismo, los trenes de Cercanías Cádiz C-1a Las Aletas-Universidad estarán cancelados, al igual que el Alvia Cádiz-Madrid/Barcelona en el tramo Cádiz-Córdoba. También se suspenderán los trenes Alvia Algeciras-Málaga (salida de Algeciras a las 13,10 horas y de Málaga a las 14,40 horas) y Ronda-Antequera (salida de Ronda a las 14,45 horas y de Antequera a las 14,00 horas), sin posibilidad de prestar el servicio por autobús debido al estado de las carreteras.

De igual forma, los trenes de Media Distancia Cádiz-Jaén se verán afectados durante los primeros servicios de la mañana. Los trayectos Cádiz-Sevilla de las 5,40 horas y Córdoba-Sevilla de las 6,40 horas serán suprimidos para permitir la inspección del estado de la vía, y los viajeros deberán tomar las siguientes circulaciones programadas. La relación entre Córdoba y Jaén se mantiene por carretera debido a las limitaciones de velocidad en la infraestructura.

Por su parte, los trenes de Media Distancia Sevilla-Málaga también se verán afectados en los dos primeros servicios de la mañana (salidas de Sevilla a las 7,01 horas y de Málaga a las 7,02 horas), suspendidos para explorar el estado de la infraestructura. Los pasajeros del trayecto Sevilla-Málaga podrán viajar en trenes Avant, mientras que los viajeros de estaciones intermedias deberán utilizar las siguientes circulaciones.

Además, el tren Osuna-Sevilla de las 6,21 horas será sustituido por un servicio de autobús, mientras las condiciones de las carreteras lo permitan. En la provincia de Córdoba, también se verán afectados los trenes de Proximidad entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A., que serán suprimidos.

Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y lleva a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación y de las condiciones informadas por Adif para restablecer la normalidad en el menor plazo posible.

