Renfe cancela conexiones ferroviarias en Córdoba, Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla ante el temporal

La compañía ferroviaria Renfe ha informado de afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este miércoles con la llegada de la borrasca Leonardo. Las interrupciones afectarán principalmente a la provincia de Cádiz, así como a Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

Según un comunicado de Renfe y fuentes de la compañía consultadas por Europa Press, el servicio ferroviario de este miércoles se verá especialmente afectado en Cádiz, donde los trenes de Media Distancia Algeciras-Antequera quedarán suprimidos durante toda la jornada. Debido al temporal, no se garantizan medios alternativos por la situación de las carreteras.

Asimismo, los trenes de Cercanías Cádiz C-1a Las Aletas-Universidad estarán cancelados, al igual que el Alvia Cádiz-Madrid/Barcelona en el tramo Cádiz-Córdoba. También se suspenderán los trenes Alvia Algeciras-Málaga (salida de Algeciras a las 13,10 horas y de Málaga a las 14,40 horas) y Ronda-Antequera (salida de Ronda a las 14,45 horas y de Antequera a las 14,00 horas), sin posibilidad de prestar el servicio por autobús debido al estado de las carreteras.

De igual forma, los trenes de Media Distancia Cádiz-Jaén se verán afectados durante los primeros servicios de la mañana. Los trayectos Cádiz-Sevilla de las 5,40 horas y Córdoba-Sevilla de las 6,40 horas serán suprimidos para permitir la inspección del estado de la vía, y los viajeros deberán tomar las siguientes circulaciones programadas. La relación entre Córdoba y Jaén se mantiene por carretera debido a las limitaciones de velocidad en la infraestructura.

Estaciones intermedias

Por su parte, los trenes de Media Distancia Sevilla-Málaga también se verán afectados en los dos primeros servicios de la mañana (salidas de Sevilla a las 7,01 horas y de Málaga a las 7,02 horas), suspendidos para explorar el estado de la infraestructura. Los pasajeros del trayecto Sevilla-Málaga podrán viajar en trenes Avant, mientras que los viajeros de estaciones intermedias deberán utilizar las siguientes circulaciones.

Además, el tren Osuna-Sevilla de las 6,21 horas será sustituido por un servicio de autobús, mientras las condiciones de las carreteras lo permitan. En la provincia de Córdoba, también se verán afectados los trenes de Proximidad entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A., que serán suprimidos.

Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y lleva a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación y de las condiciones informadas por Adif para restablecer la normalidad en el menor plazo posible.

En Directo

La UME moviliza unidades en Andalucía para colaborar ante la llegada de la borrasca Leonardo Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salido este martes de la Base de Morón, en Arahal (Sevilla) para colaborar con los servicios de emergencias de Andalucía ante la llegada de la borrasca Leonardo a esta comunidad. Según ha informado esta unidad del Ministerio de Defensa en su perfil oficial de X, donde ha compartido imágenes de la movilización de distintos vehículos, la UME trabajará en la contención de balsas mineras, rescate acuático y terrestre en diversos puntos de Andalucía.

Lora del Río (Sevilla) confía en contener el cauce del Guadalquivir con su muro de defensa El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, ha asegurado este martes que confía en que el muro de defensa de la localidad proteja a las urbanizaciones más cercanas a la orilla del Guadalquivir, ante la crecida que se espera en los próximos días por efecto de la borrasca Leonardo. En conferencia de prensa, ha señalado que en los próximos días se esperan entre 120 y 180 litros por metro cuadrado en Lora del Río y en toda la cuenca del Guadalquivir, "lo que va a afectar al incremento exponencial del caudal del río", y ha recordado que el 19 de marzo de 2025 ascendió a 2.500 metros por segundo, "pero con las tierras secas". "En esta ocasión, nuestros campos están colmatados de agua y las previsiones más pesimistas indican que el río puede alcanzar en los próximos días un caudal de hasta 3.500 m³/s, algo que nuestro muro de defensa puede soportar", ha asegurado el alcalde, aunque el Ayuntamiento mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias desde el pasado 26 de enero, dada la crecida del caudal del río a su paso por la localidad.

Más de 50.000 personas evacuadas por las inundaciones en el norte de Marruecos Más de 50.000 personas fueron evacuadas por las autoridades marroquíes ante las inundaciones causadas por las intensas lluvias que azotan el norte del país y que mantienen a las autoridades en alerta ante el riesgo de nuevos temporales de agua y viento, con nevadas en cotas altas. La gran mayoría de las operaciones de evacuación se realizaron en Alcazarquivir, en la provincia de Larache (norte), una localidad de más de 120.000 habitantes, donde el Ejército se mantiene desplegado desde el jueves pasado para apoyar a los afectados ante las inundaciones por la crecida del río Loukkos y del embalse de Oued El Makhazine, que ha superado su capacidad de llenado. Las autoridades locales de Larache procedieron en las últimas horas a reubicar a los evacuados en centros de acogida de Alcazarquivir a zonas más seguras.