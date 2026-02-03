El PSOE propone la creación de un 'Plan Bici Ciudad' para impulsar la bicicleta como transporte prioritario en Córdoba

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha informado de que el Grupo Municipal Socialista presentará al próximo pleno una moción sobre la promoción de la bicicleta como medio de transporte “prioritario” en Córdoba.

Hurtado pide al Gobierno de José María Bellido "que se tome en serio" el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad y trasponga lo establecido en la recientemente aprobada Ley de Movilidad Sostenible.

En la moción, el PSOE insta al Gobierno municipal a la elaboración de un Plan Bici Ciudad que consiga que los cordobeses y cordobesas utilicen “desde pequeñitos” la bicicleta como medio de transporte.

Este Plan se elaboraría en colaboración con la Plataforma Carril Bici y la Federación de Asociaciones de Vecinos, definiendo las actuaciones a desarrollar y las dotaciones presupuestarias necesarias para su puesta en marcha, afirma Hurtado.

Para el portavoz socialista, hay una importante novedad y es que en la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada hace dos meses por el Parlamento español, se reconoce a la bicicleta como medio de transporte prioritario y, junto a los desplazamientos a pie, se incluye como “movilidad activa”, entendida como los desplazamientos realizados por medios que no sean motorizados y que utilizan la actividad física humana. Esta Ley exige que las políticas públicas y la planificación urbana tengan en cuenta a la bicicleta como un elemento primordial en los desplazamientos diarios para reducir la dependencia de los vehículos privados a motor.

Entre las medidas promovidas por la ley, Hurtado destaca la educación y formación en movilidad sostenible y seguridad vial en los colegios, con campañas de hábitos saludables, sensibilización y promoción de la bicicleta.

También la incorporación de la bicicleta al ámbito laboral sería un paso importante para la transformación de la movilidad urbana, por lo que la conexión de los polígonos industriales a través de carriles bici sería una medida que ayudaría mucho, señala el socialista. Además, indica que la ley declara a los ciclistas como “usuarios vulnerables”, lo que obliga a los Ayuntamientos y comunidades autónomas a promover medidas para garantizar su seguridad y reducir la siniestralidad.

Para Hurtado, la seguridad mejoraría aumentando la red de carriles bici, dándoles continuidad y un buen mantenimiento, y poniendo más aparcamientos públicos de bicicletas en la ciudad. También permitir portar las bicicletas en el autobús o en el tren sería una medida que ayudaría a su utilización como medio de transporte.

“Es incomprensible la escasa importancia que nuestro Ayuntamiento da a la bicicleta e incomprensible también que la Junta de Andalucía tenga pendientes desde hace muchos años carriles bici como los de Córdoba–Medina Azahara–Villarrubia, avenida del Brillante, Córdoba–Valchillón y avenida Medina Azahara”, concluye Hurtado, que defiende que la bicicleta es el medio de transporte más saludable, más ecológico, más rápido en cortas y medias distancias y el más barato, “por lo que si no se utiliza es porque es insegura y porque no hay un servicio público de bicicletas, otra importante cuestión pendiente en nuestra ciudad”.