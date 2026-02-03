La obra pública alcanza su máximo histórico en Córdoba: previstos proyectos por casi 674 millones

La obra pública alcanza cifras nunca vistas en Córdoba en casi tres décadas. La patronal de las grandes constructoras, Seopán, ha hecho públicos los datos de 2025, que reflejan cómo Córdoba alcanza su máximo histórico en proyectos licitados por las administraciones públicas. El año pasado se cerró con iniciativas sacadas a concurso por valor de casi 674 millones de euros, lo que supone un 148% más que hace un año. La responsable de este gran salto es la Base Logística del Ejército de Tierra. El Ministerio de Defensa licitó el año pasado la construcción de los edificios por valor de casi 395 millones de euros.

Esta cantidad es muy significativa porque supera dos récord. Por un lado, el de 2006, el año del boom, en el que las obras de todo tipo se multiplicaban y se licitaron actuaciones por valor de casi 506 millones de euros. Era aún la etapa en la que estaban en marcha importantes proyectos como los de la autovía Córdoba-Málaga.

Por otro lado, los 674 millones sobrepasan con creces la cantidad que se registró durante el año de los fondos impulsados por el Gobierno central para luchar contra la crisis económica en 2009, cuando salieron a concurso actuaciones por 445 millones de euros y hubo numerosas obras en distintos puntos de la capital y la provincia, que fueron completadas con otras de la Junta.

Evolución de la licitación de obra pública. / Ramón Azañón

Pese a que en los primeros años del nuevo milenio la inversión en obra pública era llamativa, a partir de 2009 cayó en picado hasta tocar fondo en 2012, con proyectos que apenas superaron los 56 millones de euros. A partir de ese año se inició la recuperación, aunque leve, ya que hubo una recaída en 2014. Desde ese ejercicio la inversión fue aumentando, no sin altibajos, hasta ahora. Desde 2016 van ya nueve años consecutivos de crecimiento.

Las licitaciones de 2025

Además del macroconcurso de obras de la BLET, pendiente de adjudicar, el año pasado hubo otros significativos, aunque ya de menor cuantía, como el de los Colegios Provinciales de Córdoba, impulsado por la Diputación de Córdoba y cuyas obras empiezan este mismo lunes. La remodelación interior de dos de los tres bloques que forman el complejo ubicado en el Parque Figueroa permitirá aglutinar en un solo lugar los servicios que tiene distribuidos la institución provincial en distintos espacios. La obra lleva aparejada también la dotación de aparcamientos y de un nuevo acceso peatonal. Otro de los proyectos destacados fue el del concurso para otro tramo del anillo verde, el de Poniente-Miralbaida, promovido por el Ayuntamiento de Córdoba y presupuestado en 5 millones de euros. La Junta, por su parte, licitó la construcción del centro de visitantes de la Sinagoga por casi medio millón de euros.

Quinta de Andalucía

Córdoba, pese a los proyectos presupuestados en 674 millones e impulsados en 2025, se sitúa en quinto lugar dentro de la comparativa andaluza, ya que hay provincias como Málaga, con iniciativas valoradas en 1.521 millones; Granada, con 798,8; y Sevilla, con 679,4, que la superan. Detrás de Córdoba están Almería, con 465,9 millones; Jaén, con 416,7; y Huelva, con 357,7.

En cuanto al análisis por administraciones, en 2025, el Gobierno central, y gracias a la BLET, fue el que promovió proyectos por una mayor cantidad de dinero, 441,4 millones, un 715% más que un ejercicio antes; seguido por los ayuntamientos y la Diputación, con iniciativas presupuestadas en 187,2 millones, un 81% más que en 2024. En cuanto a la Junta, solo sacó a concurso obras por 45,2 millones, un 60% menos.

Hay que tener en cuenta que no todas las obras que se licitan llegan a su fin. Hay concursos que quedan desiertos porque no se presenta ninguna empresa o que se paralizan.