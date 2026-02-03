MetalCórdoba se posiciona como socio estratégico de Navantia para integrar a pymes cordobesas en la industria naval

MetalCórdoba dio un paso decisivo el pasado 30 de enero para posicionar a parte de la industria del metal como socio estratégico de Navantia y de su industria auxiliar, liderando una jornada de trabajo y visita técnica al astillero de Puerto Real en la que han participado más de una docena de empresas asociadas interesadas en integrarse en la cadena de suministro naval y offshore, según ha informado la asociación en una nota de prensa. Esta actuación, aseguran, refuerza su papel como interlocutor entre las pymes de Córdoba y los grandes programas industriales que concentrarán una elevada carga de trabajo en la Bahía de Cádiz en los próximos años.

Durante la visita, las empresas cordobesas han conocido de primera mano la organización de los astilleros, sus procesos productivos y los principales proyectos en curso, así como las necesidades presentes y futuras de Navantia y de su industria auxiliar. Este contacto directo ha permitido identificar qué perfiles profesionales, capacidades técnicas y servicios resultan prioritarios para entrar en la cadena de suministro, y ofrece a las empresas asociadas información estratégica "difícilmente accesible de manera individual".

La delegación de MetalCórdoba ha sido recibida por responsables de Navantia y de su área de cadena de suministro, que han expuesto los criterios de homologación de proveedores, los estándares de calidad y seguridad exigidos, los plazos de ejecución y las previsiones de carga de trabajo para los próximos años. Toda esta información se convierte en una base de trabajo sobre la que MetalCórdoba articulará, junto con sus empresas, una hoja de ruta para adaptar su oferta, priorizar inversiones y prepararse para concurrir con éxito a nuevas oportunidades de negocio vinculadas a los grandes programas navales y de eólica marina, según ha explicado la asociación.

Jornada de trabajo y visita técnica al astillero de Puerto Real por parte de MetalCórdoba. / Córdob

Un elemento diferencial de esta iniciativa, señalan, "es su carácter abierto, inclusivo y transparente". MetalCórdoba ha invitado a participar a todas las empresas asociadas interesadas en explorar oportunidades en el sector naval, sin restricciones ni convocatorias cerradas. De este modo, la asociación celebra que se consolida como "una plataforma efectiva de acceso a proyectos tractores y como aliado real de las pymes en su diversificación hacia mercados de alto valor añadido, democratizando el acceso a estas oportunidades para que beneficie al conjunto de nuestras empresas y no quede restringido a iniciativas limitadas".

Esta primera jornada se enmarca en una línea de trabajo a medio y largo plazo con varios ejes: detectar capacidades concretas de las empresas cordobesas alineadas con las necesidades de Navantia, acompañar los procesos de homologación de proveedores, diseñar acciones de formación y cualificación ajustadas a los perfiles demandados e impulsar alianzas tecnológicas y comerciales con actores clave del ecosistema naval.

El objetivo, indican desde la asociación, es que la pertenencia a MetalCórdoba se traduzca en ventajas competitivas tangibles para sus asociados, tanto en términos de acceso a información como de acompañamiento técnico, comercial y de talento. MetalCórdoba asegura que seguirá consolidando este canal estable de colaboración con Navantia y con otras compañías tractoras, para que las empresas cordobesas del metal, frío e industria 4.0 incrementen su participación en cadenas de valor industriales con perspectivas de carga de trabajo sostenida en la próxima década.

La asociación continuará impulsando nuevas jornadas técnicas, agendas comerciales y proyectos colaborativos que permitan a Córdoba estar presente en los grandes programas que marcarán el futuro de la construcción naval y de la energía eólica marina. MetalCórdoba ha aprovechado para invitar a todas las empresas del metal cordobés a sumarse a su proyecto asociativo, abriéndose así al canal directo y colectivo que ya conecta a más de 170 pymes con oportunidades estratégicas como las de Navantia.