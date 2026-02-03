La jefa de Oncología de QuirónSalud Córdoba: “Las estrategias de prevención y cribado permitirán reducir la mortalidad, aunque aumenten los casos diagnosticados"

La innovación científica, la prevención y el abordaje personalizado están redefiniendo el presente y el futuro del cáncer. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este miércoles, la doctora María Jesús Rubio, jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital Quirónsalud Córdoba, destaca que “cada avance científico es una oportunidad real para cambiar la historia de la enfermedad y ofrecer más esperanza a los pacientes”.

Los progresos en investigación han transformado de forma decisiva el enfoque global del tratamiento oncológico, con el desarrollo de dianas terapéuticas cada vez más precisas y eficaces. En este contexto, el diagnóstico molecular se ha convertido en una herramienta clave para abordar cada tumor de manera individualizada, mientras que la detección precoz continúa siendo la primera línea de defensa frente a la enfermedad.

La doctora Rubio explica que el aumento de la incidencia del cáncer en España está relacionado con factores como el envejecimiento de la población y la exposición a hábitos de riesgo —tabaco, alcohol, obesidad o sedentarismo—. No obstante, subraya que “las estrategias de prevención y cribado permitirán reducir la mortalidad en los próximos años, porque detectar antes significa tratar mejor y con mayores probabilidades de éxito”.

Según el informe sobre el cáncer en España en 2025, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), se prevé el diagnóstico de unos 296.000 nuevos casos, lo que supone un incremento del 3,3 % respecto a 2024.

Los tumores con mayor incidencia son el cáncer colorrectal, de mama, pulmón, próstata y vejiga. Sin embargo, las tasas de mortalidad han disminuido progresivamente gracias a los avances en diagnóstico precoz, cirugía, inmunoterapia y terapias dirigidas, que “no sólo están aumentando la supervivencia, sino también mejorando de manera muy significativa la calidad de vida de los pacientes”, afirma la especialista.

En España, el cáncer es la segunda causa de muerte, muy próxima a las enfermedades cardiovasculares. Aun así, la doctora Rubio insiste en que una parte importante de los tumores son prevenibles y tratables si se detectan a tiempo. En este sentido, recuerda la importancia de promover hábitos de vida saludables, así como el papel clave de las campañas de vacunación frente al VPH y la hepatitis B.

Asimismo, incide en la relevancia de los programas de cribado y de las revisiones periódicas, como mamografías, citologías y colonoscopias, y en la necesidad de no ignorar síntomas persistentes. “Consultar a tiempo puede salvar vidas”, recalca.

Avances en Oncología Médica

La doctora Rubio subraya que la Oncología Médica vive un momento de grandes avances, con una medicina cada vez más precisa y personalizada basada en biomarcadores. “Hoy no se entiende tratar un cáncer sin conocer su biología molecular”, señala, destacando además la importancia de un abordaje multidisciplinar centrado en la persona.

La especialista también pone el foco en el estado emocional de los pacientes, recordando que la relación entre cuerpo y mente influye directamente en la evolución de la enfermedad. Por ello, defiende la necesidad de incorporar el apoyo psicológico desde el diagnóstico, tanto para los pacientes como para sus familias. “Atender las necesidades emocionales, sociales y psicológicas es tan importante como tratar la enfermedad”, afirma.

En este Día Mundial contra el Cáncer, la doctora Rubio invita a la sociedad a informarse, romper estigmas y reforzar el compromiso colectivo frente a la enfermedad. “Unidos marcamos la diferencia y construimos un futuro con más esperanza”, concluye.