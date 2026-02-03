Ingresa en prisión el padre detenido por estrangular a su hija con autismo en Córdoba

El padre detenido el 26 de enero pasado en Córdoba por, presuntamente, estrangular a su hija con autismo en una vivienda del barrio de Cercadilla ha ingresado ya en prisión. La Policía Nacional ha informado este martes de que, tras pasar cuatro días hospitalizado, este individuo recibió el alta médica el viernes pasado y dejó de estar bajo custodia policial en el centro sanitario para ser privado de libertad.

La medida fue acordada un día antes, el jueves 29 de enero, por la plaza 6 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba. De este modo, una comisión judicial se trasladó al hospital para tomar declaración a esta persona, toda vez que el jueves se cumplían las 72 horas (el tiempo máximo para ser puesto a disposición judicial) desde su detención.

Finalmente, la jueza titular de la plaza 6 de Instrucción determinó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para este individuo, que ahora está siendo investigado por un supuesto delito de homicidio, sin perjuicio de que a lo largo de la investigación se pueda cambiar la calificación, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) .

En cuanto a las causas que le llevaron a requerir asistencia sanitaria, fuentes próximas al caso han indicado que esta persona, presuntamente, se habría autoinfligido una herida en el abdomen con un arma blanca. Por el momento, no ha trascendido más información sobre las circunstancias de la muerte de la víctima, que contaba con 30 años de edad.

Las primeras hipótesis descartan que el suceso esté relacionado con la violencia de género o con la violencia vicaria. Vecinos de la calle Villa de Rota, donde residía con su hija, indicaron que el hombre se desplazó de Huelva a Córdoba hace algunos meses para compartir la custodia de la víctima con la madre.