El Imdeec impulsa el autoempleo en Córdoba con el programa 'Construyendo tu propio futuro'

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) ha puesto en marcha el programa experimental Autoempleo en Córdoba: Construyendo tu propio futuro, diseñado para dotar de herramientas y asesoramiento a personas desempleadas pertenecientes a colectivos prioritarios como mujeres, menores de 30 años, mayores de 45, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social. La iniciativa, que ya cuenta con sus primeros 15 alumnos en activo, combina formación teórica, tutorías individualizadas y un acompañamiento integral para garantizar que cada proyecto empresarial tenga viabilidad y sostenibilidad.

Formación personalizada y acompañamiento integral

Con una inversión de 201.035,37 euros, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y la Fundación Incyde, el programa ofrece a los participantes la figura de un orientador sociolaboral que realiza un diagnóstico inicial y un seguimiento continuo para superar obstáculos personales y profesionales. La formación se desarrolla en tres niveles progresivos: Activación, para despertar la mentalidad emprendedora; Maduración, para dar forma a la idea; y Crea tu negocio, donde se elabora un plan de empresa real. Los alumnos reciben un total de 20 horas de tutorías individualizadas con expertos en áreas como gestión, digitalización, finanzas y estrategia comercial, asegurando un acompañamiento a medida de cada proyecto. Al finalizar, el IMDEEC otorga un diploma certificado que acredita las competencias adquiridas y prepara a los emprendedores para lanzar sus negocios en el mercado.

Una estrategia inclusiva para el talento cordobés

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento y presidenta del IMDEEC, Blanca Torrent, ha subrayado que el programa representa un paso más en la estrategia de emprendimiento inclusivo de Córdoba, destacando que el objetivo no es solo la formación, sino despertar y madurar el espíritu emprendedor en personas que atraviesan situaciones de desempleo difíciles. Torrent ha explicado que el acompañamiento abarca desde el autoconocimiento inicial hasta el momento crucial en el que el proyecto está listo para salir al mercado, asegurando que todo el talento de la ciudad, sin excepciones, tenga su oportunidad.

Programas complementarios y Red de Emprendimiento

De manera complementaria, el IMDEEC mantiene abierta la convocatoria del programa Emprendedores de Córdoba con Futuro (Inspiractiva Córdoba), que cuenta con una inversión superior a los 418.000 euros y está diseñado para formar a 180 jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años que no estén cursando estudios reglados. Al igual que en el programa de autoempleo, Inspiractiva ofrece itinerarios individualizados centrados en detectar oportunidades de negocio en sectores emergentes y oficios tradicionales. Ambas iniciativas forman parte de la Red de Emprendimiento del IMDEEC, que proporciona alojamiento empresarial y ayudas económicas para facilitar la creación de nuevas empresas en la ciudad, fomentando el autoempleo y la generación de oportunidades para colectivos con mayores dificultades.

Las personas interesadas pueden informarse y registrarse en los portales del IMDEEC dedicados a cada programa, garantizando que la participación en estos proyectos sea accesible y abierta para todos los cordobeses con ganas de emprender.