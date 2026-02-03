Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 2 de febrero del 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Fase de semifinal del Carnaval

Fase de semifinal del Carnaval / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Carnaval

Fase de semifinal

Comienza la fase de la semifinal del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, en la que actuarán los grupos Un viaje de carne (chirigota, de Aguilar de la Frontera); Los bienvestíos (comparsa); Chirigota poco infantil: el tamaño no importa (chirigota); Una comparsa con genio (comparsa, de Villafranca); ¿Tú quieres rollo? (chirigota de Villafranca); Los traperos (comparsa); Los picos de oro (chirigota) y La iluminada (comparsa). Tanto las tres sesiones de semifinales como la gran final las emitirá en directo Televisión Municipal.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Bulevar del Gran Capitán.

20.30 horas.

Presentación

‘Defiende tus valores.Historia, memoria y liturgia’

Presentación del libro Defiende tus valores. Historia, memoria y liturgia, de William Masterson, una obra que invita a la reflexión serena y profunda sobre el papel de la memoria histórica, la tradición y los valores que conforman nuestra identidad cultural.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.

Avda. de América, s/n.

19.00 horas.

Leer en BVA

‘Un siglo llamado invierno’

Un siglo llamado invierno, de Francisco Morales Loma (Universidad de Málaga), acompañado en la presentación por el catedrático y escritor Antonio Moreno Ayora.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus.

Cuesta del Bailío.

19.00 horas.

Literatura infantil

Sesión de lectura

Habrá sesiones de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales Moreras (C/ Francisco de Toledo, s/n) y Vallehermoso (Centro Cívico Vallehermoso – Pasaje de la Candelaria Heredia – Miralbaida), a cargo de Máximo Ortega y Nieves Palma, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras y Vallehermoso.

Varias.

17.00 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro, 1.

De 09.00 a 21.00 horas.

