El Hospital Reina Sofía de Córdoba certifica la calidad de su atención a pacientes con esclerosis múltiple.

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha obtenido la certificación ESCALEM otorgada por la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), un reconocimiento que acredita la calidad del modelo de atención que presta a las personas con esclerosis múltiple. Con esta distinción, el centro cordobés se convierte en el segundo hospital público de Andalucía en lograr esta acreditación.

La certificación ESCALEM avala el grado de adecuación de la actividad de la unidad a criterios de calidad definidos por expertos multidisciplinares, que evalúan aspectos como la organización del servicio, la cualificación de los equipos profesionales, los recursos disponibles, los protocolos asistenciales, los mecanismos de coordinación y los resultados obtenidos, explica el hospital en una nota de prensa.

Actualmente, solo 10 hospitales en España cuentan con esta acreditación, lo que sitúa al Reina Sofía entre los centros de referencia a nivel nacional en la atención a esta patología neurológica.

Desde el Servicio de Neurología del hospital se destaca que la atención a los pacientes con esclerosis múltiple se basa en un modelo multidisciplinar, que integra la humanización de la asistencia y el acompañamiento desde el momento del diagnóstico.

En este enfoque participan profesionales de distintas especialidades y categorías, entre ellas Radiología, Rehabilitación, Farmacia Hospitalaria, Análisis Clínicos, Inmunología y Oftalmología, incorporando de forma continua los avances terapéuticos, diagnósticos y de investigación.

Actividad asistencial y de investigación

Durante 2025, la unidad ha realizado 1.570 consultas y mantiene actualmente en seguimiento y tratamiento a 745 pacientes. Además, desarrolla un importante número de ensayos clínicos y estudios observacionales, reforzando su papel como unidad de referencia también en el ámbito de la investigación clínica.

La certificación fue recogida por el jefe del Servicio de Neurología, Fernando Acebrón, en un acto celebrado en el hospital, en el que estuvo acompañado por la delegada territorial de Sanidad en Córdoba, María Jesús Botella, y el director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, junto a miembros del equipo directivo y profesionales implicados en la atención a pacientes con esclerosis múltiple.

Durante el encuentro, el neurólogo Eduardo Agüera ofreció una ponencia centrada en la evolución histórica y la mejora continua de la atención a esta enfermedad en el centro cordobés.

Una certificación con aval científico

La norma ESCALEM cuenta con el aval de diversas sociedades científicas y profesionales, entre ellas la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Directivos de la Salud, la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, la Sociedad Española de Informáticos de la Salud, la Sociedad Española de Neurorradiología y la Asociación de pacientes Esclerosis Múltiple España.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica del sistema nervioso central que se produce cuando el sistema inmunitario ataca la mielina de las neuronas. En España se estima que afecta a unas 55.000 personas, con una mayor incidencia en mujeres y con diagnósticos frecuentes entre los 20 y 40 años.