Google activa Flood Hub, un mapa de inundaciones que sirve de herramienta para seguir el paso de la borrasca Leonardo por Córdoba

La nueva plataforma usa inteligencia artificial para prever crecidas y zonas de riesgo hasta siete días antes

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Mapa de Google con los avisos por posibles inundaciones, consultado en la tarde de este martes.

Mapa de Google con los avisos por posibles inundaciones, consultado en la tarde de este martes. / Google | Flood Hub

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Google ha puesto en marcha Flood Hub, una plataforma pública que combina mapas interactivos y modelos de inteligencia artificial (IA) para ofrecer alertas y pronósticos de inundaciones repentinas con varios días de antelación, una herramienta que puede resultar útil en contextos de riesgo climático como el que afronta Córdoba y otras zonas de Andalucía en estos momentos, ante el paso de la borrasca Leonardo y la expectativa de fuertes crecidas en los ríos. Hay que recordar que la Junta de Andalucía ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva este miércoles y el umbral del río Guadalquivir ha vuelto a rebasar el umbral amarillo. Además, la Aemet ha decretado el aviso amarillo por vientos y lluvia también de cara a este miércoles.

La nueva herramienta de Google ofrece mapas detallados del riesgo de inundaciones y pronósticos basados en modelos hidrológicos y técnicas avanzadas de IA. Estos mapas muestran qué áreas podrían verse afectadas por una crecida de ríos o acumulación de aguas, su evolución prevista y estimaciones de riesgo, con actualizaciones diarias basadas en datos globales de satélites y modelos meteorológicos.

Mapas interactivos accesibles

Flood Hub pone a disposición del público mapas interactivos que permiten localizar zonas con riesgo de inundación y observar la evolución prevista de las aguas en diferentes intervalos de tiempo. Esta visualización facilita que ciudadanos, autoridades locales y servicios de emergencia puedan anticiparse a posibles escenarios de inundación y planificar medidas de protección y evacuación en tiempo útil.

[Aquí puede consultar el mapa de inundaciones de Google en directo]

La información es pública y gratuita, y puede consultarse desde cualquier navegador o dispositivo con acceso a internet, lo que la convierte en un complemento accesible a los sistemas oficiales de aviso meteorológico.

Dos personas pasean por el Puente Romano bajo un paraguas.

Dos personas pasean por el Puente Romano bajo un paraguas, en imagen de archivo. / A. J. González

La plataforma no sustituye a los sistemas oficiales de Protección Civil o Aemet, pero sí puede contribuir como herramienta informativa adicional. Google muestra alertas basadas en modelos predictivos que estiman cuándo podría superarse el umbral de aviso por desbordamiento de ríos, y estas alertas pueden llegar a usuarios que tienen activados los servicios de ubicación y las notificaciones en sus dispositivos móviles.

Limitaciones y uso responsable

Google subraya que los datos de Flood Hub son aproximados y que deben complementarse con las alertas y avisos oficiales del servicio meteorológico y de emergencias. La plataforma ofrece información útil para anticiparse a situaciones de riesgo, pero no reemplaza los sistemas oficiales de predicción y gestión de crisis.

