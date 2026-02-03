Google activa Flood Hub, un mapa de inundaciones que sirve de herramienta para seguir el paso de la borrasca Leonardo por Córdoba

Google ha puesto en marcha Flood Hub, una plataforma pública que combina mapas interactivos y modelos de inteligencia artificial (IA) para ofrecer alertas y pronósticos de inundaciones repentinas con varios días de antelación, una herramienta que puede resultar útil en contextos de riesgo climático como el que afronta Córdoba y otras zonas de Andalucía en estos momentos, ante el paso de la borrasca Leonardo y la expectativa de fuertes crecidas en los ríos. Hay que recordar que la Junta de Andalucía ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva este miércoles y el umbral del río Guadalquivir ha vuelto a rebasar el umbral amarillo. Además, la Aemet ha decretado el aviso amarillo por vientos y lluvia también de cara a este miércoles.

La nueva herramienta de Google ofrece mapas detallados del riesgo de inundaciones y pronósticos basados en modelos hidrológicos y técnicas avanzadas de IA. Estos mapas muestran qué áreas podrían verse afectadas por una crecida de ríos o acumulación de aguas, su evolución prevista y estimaciones de riesgo, con actualizaciones diarias basadas en datos globales de satélites y modelos meteorológicos.

Mapas interactivos accesibles

Flood Hub pone a disposición del público mapas interactivos que permiten localizar zonas con riesgo de inundación y observar la evolución prevista de las aguas en diferentes intervalos de tiempo. Esta visualización facilita que ciudadanos, autoridades locales y servicios de emergencia puedan anticiparse a posibles escenarios de inundación y planificar medidas de protección y evacuación en tiempo útil.

[Aquí puede consultar el mapa de inundaciones de Google en directo]

La información es pública y gratuita, y puede consultarse desde cualquier navegador o dispositivo con acceso a internet, lo que la convierte en un complemento accesible a los sistemas oficiales de aviso meteorológico.

Dos personas pasean por el Puente Romano bajo un paraguas, en imagen de archivo. / A. J. González

La plataforma no sustituye a los sistemas oficiales de Protección Civil o Aemet, pero sí puede contribuir como herramienta informativa adicional. Google muestra alertas basadas en modelos predictivos que estiman cuándo podría superarse el umbral de aviso por desbordamiento de ríos, y estas alertas pueden llegar a usuarios que tienen activados los servicios de ubicación y las notificaciones en sus dispositivos móviles.

Noticias relacionadas

Limitaciones y uso responsable

Google subraya que los datos de Flood Hub son aproximados y que deben complementarse con las alertas y avisos oficiales del servicio meteorológico y de emergencias. La plataforma ofrece información útil para anticiparse a situaciones de riesgo, pero no reemplaza los sistemas oficiales de predicción y gestión de crisis.

En Directo

Estas son las carreteras cortadas en Andalucía por el temporal El temporal mantiene cortadas varias carreteras de la red secundaria en Andalucía por inundaciones y desprendimientos, según la relación de incidencias facilitada. Las afectaciones se concentran sobre todo en Cádiz, aunque también se registran cortes puntuales en Córdoba, Granada y Málaga, lo que está complicando la movilidad en distintos puntos de la comunidad. En la provincia de Cádiz, permanecen cerradas la A-2075 en Rota y la A-8126 en Algodonales, además de la CA-405R2 en San Roque. También están cortadas varias vías del entorno de Jerez: CA-3102 (Jerez de la Frontera), CA-3104 (Guadalcacín), CA-3110 (La Ina), CA-3113 (El Portal) y CA-4107 (Torrecera). La lista de carreteras afectadas en Cádiz se completa con la CA-5101 en Gibalbín, la CA-6101 en Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos y la CA-6200 en Alcalá de los Gazules, así como varios cortes en la Sierra: CA-8105 y CA-8104 en Ubrique, CA-9101 en Olvera, CA-9104 en Grazalema, CA-9107 en Olvera y la CA-9120 en Torre Alháquime. Fuera de Cádiz, la provincia de Córdoba registra el corte de la CO-4207 en Malabrigo. En Granada, permanecen cerradas la A-336 en Anzola y la A-4026 en Pinos-Genil. Y en Málaga, el temporal obliga a interrumpir la circulación en la MA-8302 en Estepona, la A-366 en Guaro y la A-7150 en Casares. Se recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos por estas zonas mientras persistan las incidencias.

Manuel Ruiz Consejos de seguridad y al volante ante el temporal Las lluvias intensas y los episodios de inundaciones suponen un riesgo grave para la seguridad vial. Ante este tipo de situaciones, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA 112), recuerda una serie de recomendaciones fundamentales para los conductores con el objetivo de evitar accidentes y situaciones de peligro. Dentro de esta guía se encuentran consejos ante balsas de agua, desplazamientos en coche y situaciones posibles en carretera. [Lee aquí la noticia completa]

Fabiola Mouzo El Ayuntamiento habilita el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación ante las posibles inundaciones que podría generar la borrasca Leonardo. A causa del nivel de emergencia 2 decretado por la Junta de Andalucía se suspende la actividad deportiva programada este fin de semana y se deja el espacio en caso de ser necesario para atender a los vecinos de Córdoba. En este sentido, el Consistorio ha informado de que, en concreto, este espacio queda habilitado como punto de encuentro en caso de evacuación, tal y como dicta el protocolo de actuación en el citado nivel de emergencia. Además, el Gobierno municipal recomienda "extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales". [Lea aquí la noticia al completo]

Rafa Aranda Estas son las multas por saltarse las medidas del temporal El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este martes de que no cumplir las instrucciones de las Fuerzas de Seguridad ante los desalojos por riesgo de inundación puede acarrear multas. Tras la reunión del comité del Plan de Emergencias, ha subrayado que “no son recomendaciones”, sino "instrucciones" destinadas a proteger a la población frente a una de las mayores lluvias que ha vivido Andalucía en lo que va de siglo. Y aquel que se las salte, se enfrenta a una posible multa. La instrucción en caso de riesgo de inundación es que "salgan de sus casas. Esto es más que recomendaciones, son instrucciones, y recuerdo que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha". Sobre todo, estas indicaciones van destinadas a quienes viven en zonas inundables y han sufrido episodios previos, por lo que conocen las pautas básicas de autoprotección: "Tienen que irse a la parte más elevada de su vivienda para evitar que el agua las arrastre. Si están muy cerca del río, lo mejor es irse a otro lado". "Desde la Administración y desde el operativo montado, vamos a estar pendientes", ha apostillado el presidente. [Lee aquí la noticia completa]