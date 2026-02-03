El Gobierno municipal se desplaza a las zonas inundables de Córdoba: "Ante cualquier emergencia, que se llame al 112"

Borrasca Leonardo
Delegados del Ayuntamiento de Córdoba acompañados por la Policía Local, Bomberos y Protección Civil han acudido en la tarde de este martes a las barriadas de Alcolea y Majaneque, principales zonas inundables del término municipal, para informar a los vecinos sobre las medidas de protección y recomendaciones ante la previsión del río atmosférico "excepcional" vinculado a la borrasca Leonardo que se espera que azote a toda Andalucía, prácticamente sin excepción.
A pocas horas de que empiece la lluvia, según los pronósticos, el máximo responsable del área de Seguridad, Jesús Coca, la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, y la delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos, se han desplazado hasta los puestos de información 24 horas establecidos en ambos lugares para recoger información sobre el terreno de las necesidades más concretas de los vecinos, especialmente en lo que concierne a familiares con problemas de movilidad, animales de compañía .
"Además de trasladar lo que nos han comunicado esta tarde desde la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica, estamos intentando dar respuesta de las dudas que tengan y tranquilizarlos. Les hemos dicho que se dirijan a los puntos de información para cualquier cuestión o duda durante el día, y ante cualquier emergencia que se dirijan al 112, que es la manera de canalizar y coordinar las incidencias que podamos tener", ha explicado Jesús Coca a este periódico.
Respecto a los posibles desalojos, Coca ha señalado que es competencia de la Junta, que coordinará la emergencia, así como la evacuación. No obstante, "hemos dicho que tengan a mano enseres de primera necesidad, medicina, por si llegara la orden de desalojo. Por cuestión de prudencia".
Puente Genil activa el Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) en fase de preemergencia
En Puente Genil, el Ayuntamiento ha activado el Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) en fase de preemergencia, a partir de las 16.00 horas de este martes, ante la previsión de un episodio de lluvias intensas, persistentes y fuertes rachas de viento, asociado a la borrasca de gran impacto Leonardo, con avisos meteorológicos de nivel amarillo.
La activación del PTEL se adopta con carácter preventivo, conforme al informe emitido por el Servicio Local de Protección Civil y a la elevación del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) a Situación Operativa 2, comunicada por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.
La borrasca Leonardo amenaza a Jerez: "Tenemos el río Guadalete en nivel rojo y eso va a provocar una masiva cantidad de agua"
Jerez encara la llegada de Leonardo con gran preocupación. Las poblaciones rurales tuvieron que ser desalojadas la pasada semana por la crecida del Guadalete y esta vez lloverá sobre mojado. María José García Pelayo, alcaldesa de la localidad, ha afirmado este martes que "afrontamos dos días muy complicados". "Fundamentalmente dos días porque pueden ser más", ha insistido. "A partir de esta noche se va a producir la llegada de la borrasca, del temporal, como quieran llamarlo, Leonardo, que va a ser especialmente grave en la zona de Jerez".
Incertidumbre en Lucena entre los vecinos de zonas en riesgo de inundación, que demandan actuaciones previas
Los núcleos con un elevado peligro de inundaciones se concentran en Lucena en entornos rurales y sectores de segunda residencia. Las anegaciones de espacios comunes y los apagones, extendidos durante varias horas, sobresalieron en el balance de las borrascas acaecidas a final de enero y, ante una nueva concatenación de avisos amarillos por vientos de hasta 70 kilómetros hora y precipitaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado, en el cómputo acumulado, el temor y la impotencia se entrecruzan entre los testimonios de los vecinos.
La Diputación de Córdoba actúa de urgencia en una canalización de Almodóvar para prevenir inundaciones
La Diputación de Córdoba ha llevado a cabo una actuación preventiva en una canalización situada en la barriada de Los Mochos, en Almodóvar del Río, con el objetivo de evitar posibles episodios de inundaciones ante la previsión de lluvias intensas durante los próximos días, similares a las registradas en noviembre de 2025. Los trabajos se han realizado después de que un equipo del Consorcio Provincial de Bomberos se desplazara a la zona y comprobara que la situación de la canalización no había variado desde los episodios de lluvias del pasado otoño, cuando el desbordamiento del arroyo Cao provocó inundaciones que afectaron a una decena de viviendas, haciendo necesaria la intervención de los servicios de emergencia.
