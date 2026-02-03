Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno municipal se desplaza a las zonas inundables de Córdoba: "Ante cualquier emergencia, que se llame al 112"

Habrá puntos de información de la Policía Local durante las 24 horas para recoger las necesidades sobre el terreno

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Coca, acompañado por policías bomberos

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Coca, acompañado por policías bomberos / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Delegados del Ayuntamiento de Córdoba acompañados por la Policía Local, Bomberos y Protección Civil han acudido en la tarde de este martes a las barriadas de Alcolea y Majaneque, principales zonas inundables del término municipal, para informar a los vecinos sobre las medidas de protección y recomendaciones ante la previsión del río atmosférico "excepcional" vinculado a la borrasca Leonardo que se espera que azote a toda Andalucía, prácticamente sin excepción.

A pocas horas de que empiece la lluvia, según los pronósticos, el máximo responsable del área de Seguridad, Jesús Coca, la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, y la delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos, se han desplazado hasta los puestos de información 24 horas establecidos en ambos lugares para recoger información sobre el terreno de las necesidades más concretas de los vecinos, especialmente en lo que concierne a familiares con problemas de movilidad, animales de compañía .

"Además de trasladar lo que nos han comunicado esta tarde desde la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica, estamos intentando dar respuesta de las dudas que tengan y tranquilizarlos. Les hemos dicho que se dirijan a los puntos de información para cualquier cuestión o duda durante el día, y ante cualquier emergencia que se dirijan al 112, que es la manera de canalizar y coordinar las incidencias que podamos tener", ha explicado Jesús Coca a este periódico.

Respecto a los posibles desalojos, Coca ha señalado que es competencia de la Junta, que coordinará la emergencia, así como la evacuación. No obstante, "hemos dicho que tengan a mano enseres de primera necesidad, medicina, por si llegara la orden de desalojo. Por cuestión de prudencia".

El Gobierno municipal se desplaza a las zonas inundables de Córdoba: "Ante cualquier emergencia, que se llame al 112"

El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba

El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo

Alerta por la borrasca Leonardo: los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas

