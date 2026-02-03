Tragedia ferroviaria
La Fiscalía de Córdoba solicita un informe independiente sobre el accidente de Adamuz
Reclama que las juezas de Montoro designen a los ingenieros que estudiarán las causas del siniestro
La Fiscalía de Córdoba ha solicitado al Tribunal de Instancia de Montoro un informe pericial independiente sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz, que provocó 46 víctimas mortales y un centenar de heridos el 18 de enero pasado. Se trata de un análisis alternativo al que ya desarrolla la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que depende del Ministerio de Transportes.
Además, la Guardia Civil continúa su investigación para el esclarecimiento de los hechos. En el marco de este trabajo, en los últimos días ha trascendido la aportación de información a los investigadores por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y de la compañía Iryo, propietaria del tren que descarriló invadiendo la vía por la que circulaba, en dirección contraria, un Alvia.
El Ministerio Público ha informado este martes de la solicitud planteada a la sección de Instrucción para que acuerde la práctica de un informe pericial con objeto de determinar las causas del siniestro. Propone que la jueza instructora designe como peritos a ingenieros de caminos, sin perjuicio de que sea necesaria la participación de otros técnicos.
La semana pasada, la Fiscalía de Córdoba también solicitó al Tribunal de Instancia de Montoro la paralización del volcado de las cajas negras de los trenes accidentados, que iba a efectuar la CIAF el 27 de enero ante una comisión judicial delegada en Madrid. Entonces reclamó que la apertura de los registradores se practique ante las juezas que instruyen la causa y ante los fiscales. Por ahora, no se ha acordado una fecha nueva para la ejecución de esta prueba.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles