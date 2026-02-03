Sin fecha para la reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz: "Las obras se ven afectadas por el temporal"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este martes que todavía no se puede facilitar la fecha concreta de la reanudación de la alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla por el grado de afección de la infraestructura y la situación climática de estos días: "Se junta todo", ha comentado.

Puente ha explicado en una comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso que el pasado día 28 de enero se fijaron un plazo de diez días, "pero la situación climática ha llevado a la propia Junta a tomar medidas de limitación de movilidad y las obras se ven afectadas".

El ministro ha destacado que, para acabar la reposición de la vía, "queda por ejecutar el tendido de los conductores de catenaria, y montar el carril, nivelar y estabilizar la vía una vez completada la preparación del balasto".

"Estos trabajos dependen de la disponibilidad de vía ya restituida y avanzarán en cuanto finalicen las actuaciones de infraestructura actualmente en curso", ha asegurado Puente, que ha destacado la compleja climatología de estos días.

La electrificación está muy avanzada

También ha señalado que las actuaciones en el ámbito de la electrificación están muy avanzadas y la restitución estructural de la línea aérea de contacto se encuentra prácticamente concluida, tras completarse el izado y hormigonado de los doce apoyos dañados.

El servicio ferroviario permanece suspendido desde el accidente producido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, que provocó 46 muertes, aunque desde el pasado 28 de enero ya se trabaja en poder reabrir el servicio.

No obstante, desde el día 20, dos días después del siniestro, Renfe opera un plan alternativo que permite realizar el servicio entre Madrid y Andalucía en alta velocidad, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza en autobús, evitando así pasar en tren por el lugar del accidente.

Fuentes de Transportes han explicado este martes que la reparación de la infraestructura en Adamuz continúa tanto en vía como en la electrificación y que en las últimas horas se ha nivelado la plataforma para extender nuevo balasto, además de posicionarse las barras en las vías y se ha tendido el sustentador en vía 1 y 2.

En Directo

Rafa Aranda Estas son las multas por saltarse las medidas del temporal El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este martes de que no cumplir las instrucciones de las Fuerzas de Seguridad ante los desalojos por riesgo de inundación puede acarrear multas. Tras la reunión del comité del Plan de Emergencias, ha subrayado que “no son recomendaciones”, sino "instrucciones" destinadas a proteger a la población frente a una de las mayores lluvias que ha vivido Andalucía en lo que va de siglo. Y aquel que se las salte, se enfrenta a una posible multa. La instrucción en caso de riesgo de inundación es que "salgan de sus casas. Esto es más que recomendaciones, son instrucciones, y recuerdo que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha". Sobre todo, estas indicaciones van destinadas a quienes viven en zonas inundables y han sufrido episodios previos, por lo que conocen las pautas básicas de autoprotección: "Tienen que irse a la parte más elevada de su vivienda para evitar que el agua las arrastre. Si están muy cerca del río, lo mejor es irse a otro lado". "Desde la Administración y desde el operativo montado, vamos a estar pendientes", ha apostillado el presidente. [Lee aquí la noticia completa]

José A. Pérez Lunar Google activa Flood Hub, un mapa de inundaciones que sirve de herramienta para seguir el paso de la borrasca Leonardo por Córdoba Google ha puesto en marcha Flood Hub, una plataforma pública que combina mapas interactivos y modelos de inteligencia artificial (IA) para ofrecer alertas y pronósticos de inundaciones repentinas con varios días de antelación, una herramienta que puede resultar útil en contextos de riesgo climático como el que afronta Córdoba y otras zonas de Andalucía en estos momentos, ante el paso de la borrasca Leonardo y la expectativa de fuertes crecidas en los ríos. Hay que recordar que la Junta de Andalucía ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva este miércoles y el umbral del río Guadalquivir ha vuelto a rebasar el umbral amarillo. Además, la Aemet ha decretado el aviso amarillo por vientos y lluvia también de cara a este miércoles. [Lea aquí la noticia al completo]

La UME se pone a disposición de la Junta de Andalucía Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la UME han salido de su base en Morón (Sevilla) para sumarse al operativo de emergencias en Andalucía. Su despliegue se realiza en coordinación con los servicios de emergencias a través del 112 Andalucía. Según ha informado la propia UME en redes sociales, los efectivos trabajan en contención de balsas mineras y en labores de rescate acuático y terrestre en distintos puntos de la comunidad, como apoyo a los recursos ya movilizados sobre el terreno.

Adrián Ramírez La Aemet mantiene para este miércoles los avisos amarillos por viento y fuertes lluvias en Córdoba La Aemet mantiene activados para este miércoles avisos amarillos por fenómenos adversos en la provincia de Córdoba. En la Campiña, el aviso por fuertes rachas de viento permanecerá activo hasta el mediodía, mientras que en la Subbética se prolongará durante toda la jornada tanto por viento como por precipitaciones intensas. Para el miércoles, la Aemet prevé cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes, especialmente en la Subbética, y algo menos intensas en las sierras del norte de la provincia. Los vientos serán moderados en general, con rachas ocasionalmente muy fuertes. [Lea aquí la noticia al completo]