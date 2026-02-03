Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 3 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 4 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Josefa Vélez Sales

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

María Isabel Moreno Córdoba

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Juan Acedo Jódar

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Nuria Cortés Sánchez

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.

