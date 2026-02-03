Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 3 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 4 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Josefa Vélez Sales
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
María Isabel Moreno Córdoba
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Juan Acedo Jódar
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Nuria Cortés Sánchez
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo