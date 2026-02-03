El espectáculo de luz y sonido del Alcázar de Córdoba vuelve a retrasarse por las lluvias

La productora del espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos volverá a sufrirt un retraso, esta vez debido a las fuertes e incesantes lluvias de las últimas semanas, según ha informado la productora Letsgo, que "se ha visto obligada a paralizar las obras de adecuación del parque", lo que supone el retraso de la nueva edición de Naturaleza Encendida, inicialmente prevista para el próximo 27 de febrero.

La nueva fecha de apertura se comunicará una vez las condiciones permitan retomar los trabajos con normalidad, según ha informado la empresa.

Este no es el primer aplazamiento que afecta a Naturaleza Encendida en Córdoba.Ediciones anteriores del espectáculo también se vieron condicionadas por factores técnicos, que obligaron a ajustar los calendarios previstos. En todos los casos, los retrasos respondieron a la necesidad de proteger los jardines históricos del Alcázar, asegurar el correcto montaje de las instalaciones y ofrecer al público una experiencia acorde a los estándares de calidad y seguridad del proyecto.

El nuevo espectáculo, denominado Navegantes, versará sobre el encuentro de Cristóbal Colón con los Reyes Católicos en el Alcázar, un acontecimiento histórico que supuso la semilla de la posterior aventura de las Indias, y que se recreará a través de un recorrido inmersivo de luz, música y arte digital. El proyecto propone un espectáculo de música, iluminación y videoarte creado específicamente para los Jardines del Alcázar de Córdoba, con el objetivo de poner en valor la tradición y la riqueza cultural de la ciudad mediante un universo inmersivo y onírico, donde la música actúa como hilo conductor de la experiencia.