El equipo de Sadeco elimina pintadas en más de 1.100 metros cuadrados en Córdoba en menos de cuatro meses

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba, Sadeco, ha presentado un balance positivo del trabajo de su equipo de eliminación de pintadas, un servicio que desde su puesta en marcha en octubre del pasado año ha realizado 118 intervenciones y actuado sobre 1.133 metros cuadrados de superficie en distintos barrios de Córdoba en menos de cuatro meses. Este dispositivo forma parte de la Estrategia Distritos Sostenibles de Sadeco y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos, mantener la ciudad limpia y proteger el patrimonio público frente al impacto visual y la percepción negativa que generan las pintadas.

Un servicio especializado para cuidar la ciudad

La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha destacado que la eliminación de pintadas no es solo una cuestión estética, sino una acción directa sobre la imagen de la ciudad y la calidad de vida de los cordobeses. Albás ha subrayado que el balance de los primeros meses demuestra la eficacia y planificación del servicio, que trabaja con rapidez y coordinación y se ha consolidado como una herramienta clave para el cuidado urbano. El dispositivo funciona de manera estructurada, comenzando por un recorrido de inspección por la ciudad para detectar y registrar pintadas en muros, fachadas, edificios y mobiliario urbano, lo que permite priorizar las intervenciones y optimizar recursos. Cuando se localizan pintadas en instalaciones públicas, se procede a su eliminación inmediata, mientras que en propiedades privadas se notifica al propietario, concediéndole un plazo de quince días para limpiar la superficie afectada.

Datos del primer balance

Casi el 63 % de las intervenciones abarcaban superficies de entre uno y diez metros cuadrados, aunque también se han eliminado pintadas de hasta 80 metros cuadrados, 71 y 58 metros en algunos avisos. Isabel Albás ha señalado que el objetivo principal es concienciar y colaborar entre todos para cuidar la ciudad, recordando que la implicación vecinal es clave para lograr resultados duraderos. La limpieza rápida contribuye a reducir la reincidencia y a fomentar el respeto por el espacio público, evitando que los actos vandálicos se multipliquen.

Estrategia Distritos Sostenibles y compromiso con la ciudad

La eliminación de pintadas se enmarca en la Estratégia Distritos Sostenibles de Sadeco, que contempla acciones integrales de higiene urbana en los distintos barrios de Córdoba. Esta estrategia incluye equipos especializados para limpieza de contenedores, acerados, barrido, cartelería, mantenimiento de papeleras, inspección ambiental y colaboración con la Policía Local, reforzando la gestión activa del espacio público y los valores de respeto, convivencia y protección patrimonial. Albás ha concluido señalando que cada rincón de Córdoba debe reflejar la belleza e historia de la ciudad, y para ello es imprescindible actuar con constancia y compromiso colectivo.