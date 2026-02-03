Conflicto laboral
La dirección de Hitachi en Córdoba y los sindicatos acuerdan un calendario de reuniones, pero se mantiene la huelga
Para CCOO, mayoritario en el comité, mientras sigan las sanciones "hay motivos de sobra para mantener la movilización"
La dirección de la planta de Hitachi Energy en Córdoba y los tres sindicatos con representación en la empresa; CCOO, mayoritario en el comité, USO y UGT, han acordado un calendario de reuniones para intentar desbloquear la negociación del convenio colectivo. Las partes se han reunido en el Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) a instancias del Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).
Según informa la empresa en un comunicado remitido a la prensa, las reuniones acordadas se celebrarán los días 10, 17 y 26 de febrero. En su comunicado, Hitachi recuerda que "el convenio colectivo actual está en vigor y se encuentra prorrogado en situación de ultraactividad hasta diciembre de 2026".
Asimismo, la empresa señala en su nota de prensa que el acuerdo de estas reuniones "ha sido posible a pesar del clima existente al inicio de la reunión, en la que los representantes de la empresa fueron recibidos con insultos e intimidación por parte de algunos miembros de CCOO".
CCOO y USO mantienen la huelga
También CCOO informa en un comunicado del acuerdo alcanzado en el Sercla para mantener varias reuniones en las que intentar desbloquear el conflicto, si bien recuerda que la convocatoria de huelga se mantiene: "Los sindicatos CCOO y USO han decidido mantener la convocatoria de huelga para mañana miércoles, 4 de febrero en la fábrica de Hitachi Energy de Córdoba -señala el comunicado-, si bien se han mostrado dispuestos a suspender las movilizaciones en el caso de que en las próximas reuniones que se han acordado hoy en el Sercla se produzcan avances significativos en la negociación del nuevo convenio".
Añade CCOO que, si bien "se congratula de que se retome la negociación", considera que no se ha producido ningún avance ni se han retirado las sanciones impuestas a 76 trabajadores, por lo que "hay motivos de sobra para mantener la movilización".
El sindicato, además apela a "la confianza y el respeto mutuo" a la hora de abordar la negociación, y en ese sentido llama a la empresa "a no generar más tensión con comunicados y acciones que no ayudan a crear un clima de entendimiento".
