Todo lo que sabemos del curso 2026-2027 en Córdoba: calendario de escolarización, mapa de centros y novedades en Infantil

El próximo curso escolar 2026-2027 arrancará en Córdoba sin modificaciones en el mapa de escolarización respecto al año anterior y con un cambio relevante en las condiciones de admisión del alumnado más pequeño. La delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha confirmado que se mantienen las zonas de influencia tanto en Educación Infantil y Primaria como en Secundaria, mientras que la principal novedad será la bajada de la ratio en las aulas de 3 años, que pasa de 25 a 22 alumnos.

El mapa de escolarización de la capital seguirá estructurado en siete zonas para Infantil y Primaria y seis zonas para Educación Secundaria, un modelo que no se revisa desde 2020 y que busca equilibrar la oferta entre centros públicos y concertados, especialmente en áreas con mayor concentración de colegios.

La ratio máxima en Infantil de 3 años se reducirá a 22 alumnos por aula a partir del curso 2026-2027

Un mapa escolar sin novedades

En Educación Infantil y Primaria, la red de escolarización está formada por 89 centros, de los que 34 son concertados, además de varios colegios que imparten exclusivamente la etapa de Infantil. Las familias podrán solicitar plaza en los centros incluidos dentro de su zona de influencia, que se mantienen sin cambios en distritos como Miralbaida–Arroyo del Moro–Brillante, Levante–Fátima, Zoco–Ciudad Jardín o Sector Sur.

En Educación Secundaria, el mapa incluye en torno a 40 centros, 21 de ellos concertados, lo que supone algo más de la mitad de la oferta educativa en esta etapa. La única modificación destacada es que el CEIP Duque de Rivas deja de escolarizar en Secundaria, aunque el resto de la red permanece intacta.

Mapa de escolarización de Córdoba en el curso 2026/27. / Córdoba

La bajada de ratio en Infantil

La gran novedad del próximo curso será la reducción de la ratio en el primer curso del segundo ciclo de Infantil. La Junta de Andalucía ha fijado en 22 alumnos por aula el número de plazas que se tomará como referencia para la oferta inicial en 3 años, en aplicación de la resolución publicada en el BOJA y ligada a los acuerdos firmados en 2025 con los sindicatos de la mesa sectorial.

En zonas sin espacio suficiente, la Junta podrá autorizar ratios superiores de forma excepcional, con refuerzo de plantilla

Esta medida no modifica el techo máximo que marca la normativa general —25 alumnos en Infantil y Primaria—, pero sí ajusta el criterio que se utilizará en el procedimiento de admisión. En el caso de las aulas mixtas, el límite será de 13 alumnos si se agrupan cursos del mismo ciclo y de 11 si se mezclan ciclos o etapas distintas.

Calendario de escolarización

El proceso de escolarización para el curso 2026-2027 comenzará el 1 de abril con la presentación de solicitudes. El 14 de mayo se celebrará el sorteo público en los centros donde haya más demanda que oferta, el 25 de mayo se publicará la adjudicación de plazas al alumnado no admitido en su centro prioritario y el 26 de mayo se abrirá el plazo de recursos y reclamaciones.

La Junta ha subrayado que el objetivo de estas medidas es mejorar la atención educativa, favorecer una enseñanza más individualizada y aliviar la carga del profesorado, tanto en la escuela pública como en la concertada.