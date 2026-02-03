Cuenta atrás para 'Las que cuentan la ciencia’: el Teatro Góngora de Córdoba se prepara para el espectáculo de la divulgación

Córdoba calienta motores para una de las citas más esperadas de la divulgación científica en la ciudad. El sábado 7 de febrero se celebra la novena edición de Las que cuentan la ciencia, apoyada por el Instituto de las Mujeres. Tras ocho años de trayectoria vuelve al Teatro Góngora el espectáculo de divulgación organizado con motivo del 11-F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba, con el respaldo de este organismo que tiene como objetivo fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

El tema central de esta edición será el tiempo, enfocado por cada una de las divulgadoras desde sus distintas áreas de investigación: el tiempo geológico, el envejecimiento, el tiempo histórico o la meteorología. El encuentro contará un año más con la actriz y divulgadora Natalia Ruiz Zelmanovitch como maestra de ceremonias y estará guionizado por la cómica Raquel Sastre.

El espectáculo, que se celebra en horario de mañana y tarde, está apoyado por la Unidad de Igualdad y el área de Inclusión de la UCO, así como por Fundación Maldita y The Conversation, dos medios líderes en el ámbito de la comunicación científica en España.

El programa

En Las que cuentan la ciencia. Tiempo al tiempo se subirán al escenario las divulgadoras Boticaria García, Conchi Lillo, Teresa Valdés Solís, Anna Freixas, Blanca Martínez, Anabel Forte, Gabriela Jorquera, Raquel Sastre, Lorena Sánchez, Isabel Ilzarbe, Rocío Benavente, Susana Escudero, Gemma del Caño, Laura Morán y Clara Grima. En charlas de 10 minutos contarán qué ocurre en los ojos a lo largo de un día y cómo mantenerlos jóvenes, explorarán cómo cambian las eras geológicas o cuáles son las estrategias cinematográficas para contar el tiempo, afrontarán bulos de todos los tiempos y profundizarán en algoritmos y estadísticas.

Junto a ellas estarán las investigadoras de la Universidad de Córdoba Marian Medina, que hablará sobre Prehistoria; Elena Calvo, con un análisis cinematográfico; y Cristina Gámez, que hará un repaso por los significados de términos como el capitaloceno o el wasteoceno.

Las tres ganadoras de la tercera edición del concurso de monólogos divulgativos para alumnas representarán a la cantera de la divulgación sumándose a este plantel de divulgadoras. Son Leia Moreno, ganadora de Primaria; Elena Ramírez, de Secundaria, y Marina Valenzuela, de Bachillerato.

Programa completo de Las que cuentan la ciencia 2026. / Córdoba

Entradas e información sobre el evento

El evento será gratuito y abierto al público general hasta completar aforo y estará signado por profesionales de la Unidad de Inclusión de la UCO, con el objetivo de hacerlo accesible a personas con problemas de audición. Las entradas podrán retirarse en la taquilla del Teatro Góngora por orden de llegada el mismo día de la función antes de cada sesión, hasta agotar existencias.

Habrá dos sesiones, una de mañana, que arrancará a las 10.30 horas, y otra durante la tarde, que comenzará a las 17.00 horas, si bien las puertas se abrirán media hora antes de cada sesión.

Las que cuentan la ciencia se celebra bajo el paraguas de los vicerrectorados de Política Científica y el de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, y forma parte del conjunto de acciones diseñadas por la UCCi para visibilizar el papel de las mujeres en ciencia, acompañadas de las acciones con las que se celebra el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia. Es una acción del 12º Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.