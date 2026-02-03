Córdoba inicia 2026 con casi un millar de parados más y un fuerte descenso de la contratación

Córdoba arranca 2026 con una subida del paro del 1,95% en enero, que se situó en los 50.026 desempleados, 958 personas más que el mes anterior, según los datos divulgados este martes por los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A pesar de esta bajada, el informe de enero refleja que, en comparación con el inicio de 2025, la evolución fue positiva en ambos casos, ya que el número de parados bajó un 9,81%, con 5.439 desempleados menos.

Es habitual que la cuesta de enero, con el fin de la campaña de Navidad, pese en la economía y, por consecuencia, en el empleo. En este sentido, y por sectores económicos, el paro subió especialmente en los servicios, donde se registraron 901 desempleados más tras la campaña de Navidad y Reyes, seguido de la agricultura, con 146 personas más, mientras la industria registró una persona que entra en las listas del paro. La construcción y el colectivo sin empleo anterior son los únicos sectores que han ganado trabajadores, con 33 y 57, respectivamente. En Galicia se firmaron 51.705 contratos el mes pasado, un 5,59% menos que en diciembre y un 1,24% más que un año atrás.

El paro vuelve a cebarse con las mujeres, que representan el 62% del total y alcanza a las 31.277 personas. Esa brecha, sin embargo, se acorta en los menores de 25 años. Los parados extranjeros alcanzan los 2.316, la mayoría del sector servicios.

Menos contratos y la mayoría temporales

En Córdoba se firmaron 29.360 contratos el mes pasado, un 15,33% menos que en diciembre y un 13,48% menos si nos vamos a un año atrás. Además, la mayoría (el 59%), fueron contratos temporales, un total de 17.505 con una caída mensual del 16,73% y anual del 8,83%. Por el contrario, 11.855 fueron de carácter indefinido, lo que supone también un retroceso del 13,18% con respecto al mes de diciembre y del 19,54% con enero de 2025. Unos 6.606 contratos fueron ocupados por extranjeros mientras que por sector, la mayoría se firmaron en la agricultura (15.321), seguido de los servicios (9.734), la industria (2.585) y la construcción (1.720).

Otro de los datos que aporta el informe son las solicitudes de prestaciones, aunque con fecha de diciembre de 2025. Así, en Córdoba se presentaron 6.817 solicitudes de alguna prestación contributiva, 32.295 subsidios y 1.732 subsidios para personal agrario eventual. En total, 41.818 personas reciben algún tipo de ayuda en la provincia, con una cuantía media de 989 euros y solo el 0,46% de los beneficiarios son extranjeros.

Afiliados a la Seguridad Social

En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, Córdoba también arranca 2026 con una pérdida puntual de afiliados respecto a diciembre, previsible por factores estacionales, pero con un balance interanual positivo. La provincia cerró enero con 315.370 cotizantes, lo que supone una pérdida de 4.911 afiliados respecto a diciembre de 2025 (−1,53%), cuando se alcanzaron los 320.281. Pese a este retroceso mensual, la provincia cuenta con 4.570 afiliados más que hace un año, en enero de 2025, cuando se contabilizaban 310.800 cotizantes.

El paro crece en toda Andalucía

Todas las provincias andaluzas registraron un incremento del paro, lideradas en variación porcentual por Jaén, con un 2,17% y 706 desempleados más. En Sevilla creció un 1,68%, con 2.380 parados más; un 2,03% en Granada, con 1.331 desempleados más, y un 1,03% en Cádiz, con 1.145 parados más. En Almería la subida fue del 0,43% y 182 personas, mientras en Huelva lo hizo en 0,97% y 294 personas.

En toda España el número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de enero, ha aumentado en 30.392 en relación con el mes anterior (1,26%). El paro registrado total se ha situado en 2.439.062 personas. En términos interanuales, el paro registrado ha descendido en 160.381 personas (-6,17%). También se reduce el dato desestacionalizado que baja en 25.402 personas.