Guía de seguridad ante las fuertes lluvias y vientos previstos por la Aemet en Córdoba: lo que hay que hacer antes, durante y después

Córdoba vivirá esta semana un nuevo temporal, tras el azote de Kristin el pasado 28 de enero, con un aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento en todo el sur peninsular, en especial en la jornada del miércoles 4 de febrero, en la que se espera que llegue lo peor de la borrasca Leonardo.

De hecho, la previsión de la Aemet apunta la posibilidad de 22 horas seguidas de lluvia, que comenzarán en la noche del martes y continuarán hasta la tarde del miércoles. Además, se esperan fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Ante este panorama, la agencia ha activado el aviso amarillo por lluvias y viento en la Subbética cordobesa.

Plan de seguridad ante el temporal

Todas las instituciones y fuerzas de seguridad se mantienen vigilantes ante el nuevo episodio de borrascas, el segundo en menos de una semana.

En este sentido, el Ayuntamiento de Córdoba, reforzará la vigilancia ante las posibles consecuencias del impacto de Leonardo, con especial atención a las barridas y urbanizaciones del entorno del aeropuerto (confluencia Guadalquivir–Guadajoz) y de Alcolea.

De momento, el gobierno municipal mantiene el nivel de preemergencia 0 activado desde la semana pasada. Además de la vigilancia de las zonas que históricamente han registrado inundaciones por la crecida de los ríos, durante las próximas jornadas se adoptará una labor de comunicación a los residentes para informarles de la situación y de la evolución de los niveles del río a lo largo de los próximos días. En esta labor colaborarán tanto agentes de Policía Local como efectivos de Protección Civil. Asimismo, se procederá al diseño de planes de evacuación por si es necesario activarlos.

Parques y jardines cerrados en Córdoba por temporal en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

No obstante, aunque el mayor impacto del temporal será el viernes, se espera que el momento más crítico llegue entre el jueves y el viernes, cuando podría alcanzarse el pico de crecida de los ríos. "Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua, el pronóstico es complejo", ha afirmado el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Acciones de emergencia en la provincia

Por su parte, la Diputación de Córdoba mantiene activo el plan de emergencias para abordar las consecuencias del temporal en la provincia, con actuaciones en dos niveles. Por un lado, se ha intensificado la vigilancia de las carreteras y puntos críticos ante posibles desbordamientos de ríos y arroyos y, por otro, se ha reforzado el personal de las empresas públicas para atender posibles problemas y averías que puedan surgir.

Así, por parte del Consorcio de Bomberos se está llevando a cabo una tarea de vigilancia y coordinación con los ayuntamientos en algunos puntos conflictivos como Palma del Río o Almodóvar del Río, donde preocupa la crecida de los cauces, según ha explicado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes. Y se ha reforzado el personal en los 11 parques de la provincia y se ha preactivado a Protección Civil.

Además, desde la empresa provincial de Aguas, Emproacsa, se han intensificado los trabajos de limpieza de imbornales y conectores. En el dispositivo también está implicada la empresa provincial de medio ambiente, Epremasa, que igualmente dispondrá de los materiales para actuar si se requiere.

Recomendaciones del 112 ante el temporal

A nivel particular, el servicio de Emergencias 112 Andalucía, ha trasladado al conjunto de la población las medidas de seguridad a adoptar ante episodios lluvia intensa. Una labor de prevención que cuenta con acciones a realizar antes, durante y después.

Ante el aviso de lluvias intensas se recomienda, como medidas previas, revisar el estado de tejados, cubiertas, bajantes, canalones y desagües para garantizar un buen drenaje; retira del exterior los objetos que puedan ser arrastrados por el agua y provocar accidentes: prepara con tu familia un plan de actuación en caso de emergencia; y no aparques en cauces secos ni en la orilla del ríos para evitar ser sorprendido por la crecida.

El grueso de acciones de seguridad se concentran durante las lluvias intensas:

No vayas a sótanos y plantas bajas. Ve a la parte más alta de la casa y con salida al exterior para poder ser rescatado en caso necesario.

y con salida al exterior para poder ser rescatado en caso necesario. En caso de que se ordene la evacuación, sigue sin demora las indicaciones de los operativos en la zona.

en la zona. Cierra puertas y ventanas para evitar daños por la fuerza del agua y el viento.

para evitar daños por la fuerza del agua y el viento. No toques enchufes ni aparatos que puedan estar mojados.

Evita desplazamientos innecesarios , muy especialmente de noche cuando los obstáculos son más difíciles de detectar.

, muy especialmente de noche cuando los obstáculos son más difíciles de detectar. Usa vías principales y nunca atravieses tramos inundados o con balsas porque la fuerza del agua puede arrastrarte.

y nunca atravieses tramos inundados o con balsas porque la fuerza del agua puede arrastrarte. Prepárate para abandonar el vehículo y ve a zonas altas si tu coche se atasca o si agua sube por encima del eje de la rueda.

y ve a zonas altas si tu coche se atasca o si agua sube por encima del eje de la rueda. Aléjate de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas . Aumenta la distancia de seguridad y reduce la velocidad.

. Aumenta la distancia de seguridad y reduce la velocidad. No atravieses vados inundados.

No te refugies debajo de árboles solitario s, ya que atraen rayos.

s, ya que atraen rayos. Aléjate de alambradas, torres o estructuras metálicas.

Y tras el episodio del temporal, los que se hayan visto afectados, se recomienda iniciar las labores de limpieza por las zonas más altas de la casa, dejando en las aceras o en la calzada (sin interrumpir la circulación) los enseres que no sirvan; comprobar la potabilidad del agua y no consumirla en caso de duda; ayudar, siempre que sea posible, a los equipos de salvamento y limpieza en las tareas de desescombrar el tramo de vía pública de tu vivienda.