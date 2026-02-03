Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico "excepcional" vinculado a la borrasca Leonardo

Córdoba cerrará los colegios e institutos este miércoles, donde no habrá actividad lectiva presencial, aunque las clases se llevarán a cabo de manera telamática. También se ha ordenado el cese de la actividad en centros de día, de mayores o centros cívicos, así como actividades deportivas. La Junta de Andalucía ha reunido al comité asesor del Plan de Emergencias para analizar la situación y tomar medidas más estrictas con respecto a la lluvia y al paso de la borrasca Leonardo, que podría traer la crecida de los niveles del río y arroyos, así como numerosas incidencias por acumulación de agua y desbordamiento de cauces por la llegada de un río atmosférico "excepcional".

Así, la Junta se ha reunido de urgencia con representantes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, el GREA 112, Protección Civil, el servicio de emergencias 061, Cruz Roja y todas las consejerías del Ejecutivo autonómico. El riesgo de inundaciones "es muy alto" en Andalucía, porque los suelos están empapados y muchos pantanos en máximos, según el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volver a inudarse, ha alertado la Junta, con información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Juanma Moreno ha pedido restringir la movilidad y limitarla solo a desplazamientos necesarios, sobre todo entre la medianoche del miércoles hasta la medianoche del jueves. En al caso de Córdoba, desde la semana pasada se están vigilando zonas como la del aeropuerto o Alcolea. El presidente de la Junta ha pedido que, las personas que vivan muy cerca de ríos y de ser posible, busquen otro lugar para pasar la noche y, de no ser así, busquen un lugar en altura.

La convocatoria de esta reunión se produce tras el aviso de la Aemet, que alerta de una probabilidad muy alta de precipitaciones persistentes en la mayor parte de Andalucía, tras el paso del tren de borrascas de las últimas semanas y un fenómeno "excepcional y sin precedentes" como es un río atmosférico, según el presidente de la Junta. La borrasca entrará sobre las 21.00 horas por Huelva, con lluvia muy intensa y descarga de hasta 120 litros por metro cuadrado.

A las 20.00 horas la Junta enviará un mensaje a los vecinos que viven en las zonas de riesgos de lluvia muy elevada, Grazalema y Campo de Gibraltar (Cádiz), Ronda (Málaga), y Los Puentes (Jaén), sin descartar otras zonas por evolución de las lluvias.

El Gobierno ya ha puesto a disposición de la Junta todos sus medios disponibles, desde la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta Protección Civil, por si fuera necesario ante los avisos por fuertes lluvias y viento previstos para los próximos días en Andalucía, especialmente para mañana miércoles, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. La UME ayudará a la contención de balsas mineras, que podrían desbordarse con materiales tóxicos, sobre todo en Huelva y Sevilla. También afianzarán laderas y taludes y actuar en posibles rescates acuáticos.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Córdoba también se va a reunir este martes para coordinar los trabajos de los cuerpos de seguridad y prevención de la ciudad, así como los medios municipales. La vigilancia ya ha sido reforzada y se ha diseñado planes de evacuación por si es necesario activarlos. En este punto se prevé la identificación previa de opciones e itinerarios alternativos ante el riesgo de crecidas que pudiesen afectar a caminos y carreteras.

¿Qué supone el nivel de emergencia 2?

La declaración de nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía significa que la magnitud o evolución del fenómeno supera los recursos ordinarios y obliga a preparar o movilizar medios adicionales, así como establecer estructuras de coordinación superiores para apoyar la gestión de la emergencia por el riesgo de no poder gestionarla con los recursos propios de la Junta de Andalucía sin movilizar recursos adicionales, de otras administraciones locales, regionales o nacionales, lo que permite no esperar horas para movilizar a la UME, por ejemplo.

Además, se activa un seguimiento integral de la emergencia por parte del Centro de Coordinación de Emergencias 112-Andalucía, que trabaja bajo las instrucciones de la Dirección de la Emergencia y mantiene comunicación constante con el Centro Nacional de Emergencias (Cenem).

Sistema ES-Alert La Junta ya ha anunciado que activará el sistema ES-Alert a partir de las 20.00 por riesgo de lluvias muy elevado o por inundaciones en Grazalema, la zona de Gibraltar, Ronda y la urbanización de Los Puentes, donde el agua llega a toda velocidad. Moreno ha pedido seguir los canales oficiales y ha recordado que "más que recomendaciones, son instrucciones", por lo que, aquellos ciudadanos que no las cumplan podrán enfrentarse a sanciones administrativas.

Anticiparse a lo que venga Ante esta situación, la Junta ha puesto en marcha medidas excepcionales y ha activado la situación 2 de emergencia. El objetivo es anticiparse. Esto permite preposicionar a la UME "y que no haya que esperar cuatro o cinco horas que necesita para movilizarse", como ha explicado Moreno, para contener balsas mineras o taludes. Además, se activará toda la Protección Civil, la Cruz Roja, la Guardia Civil, los Colegios de Psicólogos y el Infoca está activado al 100% y esperan activar las policías locales.

Hasta el viernes Las lluvias serán "intensas y constantes" y supondrán "riesgo de inundaciones" en distintos puntos del territorio. La Junta ha pedido restringir los movimientos todo lo posible ante inundaciones o posibles desprendimientos. La situación se mantendrá hasta el viernes, cuando se espera una breve tregua que terminará el sábado, cuando volverá el agua.

Adrián Ramírez El Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo El río Guadalquivir ha vuelto a situarse por encima del nivel amarillo a su paso por Córdoba capital este martes según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Pasadas las 14.00 horas, la lámina de agua alcanzaba los 1,53 metros sobre el lecho de aguas bajas, en la antesala del episodio más adverso de la borrasca Leonardo. Este repunte del nivel del cauce se produce antes de la llegada de lo más intenso del temporal, que las previsiones meteorológicas sitúan entre la noche de este martes y la jornada del jueves. Durante ese periodo se esperan lluvias persistentes y acumulados significativos en distintos puntos de la cuenca del Guadalquivir, lo que obliga a mantener una vigilancia estrecha sobre la evolución del río.