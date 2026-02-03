Cerca de 40.000 viajeros utilizan el plan de transporte alternativo tras el accidente de Adamuz

Un total de 39.727 viajeros han utilizado el plan de transporte alternativo habilitado para conectar Andalucía y Madrid desde el accidente ferroviario acontecido en Adamuz (Córdoba). Según informa Renfe este martes, se trata de los usuarios contabilizados entre los días 20 de enero (el siniestro tuvo lugar el domingo 18) y 2 de febrero.

En la actualidad, la mayoría de servicios de alta velocidad permanecen activos, pero la comunicación se interrumpe, fundamentalmente, en el tramo de la línea afectado por el accidente. Así las cosas, los viajeros pueden desplazarse empleando la alta velocidad entre Madrid y la localidad de Villanueva de Córdoba, pero cuando llegan a esa estación tienen que ser transportados por carretera hasta Córdoba-Julio Anguita. Una vez en Córdoba, pueden continuar su viaje en AVE hasta Sevilla o Málaga, o llegar a Cádiz en un tren Alvia.

Sin embargo, Granada, que tiene AVE directo a Madrid vía Córdoba, ha perdido el servicio de alta velocidad temporalmente. Los viajeros tienen que desplazarse en un tren Alvia que conecta Almería con Granada y con Madrid. Más compleja es la conexión en Huelva. Para viajar a Madrid, deben desplazarse en un tren de media distancia hasta Sevilla y, una vez en Santa Justa, tomar el AVE a Córdoba. En esta capital son transbordados hasta Villanueva de Córdoba por carretera y desde allí, ya sí, llegan a Madrid con la alta velocidad.

Hasta el 7 de febrero

En los últimos días, Renfe ha ampliado su plan alternativo de transporte entre Madrid y Andalucía hasta el próximo 7 de febrero. La medida fue adoptada después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, avanzase que la infraestructura afectada podría estar repuesta en esa fecha. Sin embargo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias precisó que el plazo de la obra dependerá de la climatología.

A este respecto, cabe destacar que la Agencia Estatal de Meteorología espera lluvias durante toda la semana en Córdoba, por la llegada de un temporal atlántico, y ha activado un aviso amarillo (para este miércoles y el jueves) por el riesgo que suponen estas precipitaciones (hoy) y el viento (hoy y mañana). La llegada de este agua se suma a las abundantes precipitaciones recibidas en los últimos días.

No obstante, Renfe mantiene sus previsiones, toda vez que Transportes no ha modificado, por ahora, las suyas. El administrador continúa trabajando en la zona cero de Adamuz para recuperar la actividad de toda la línea Sevilla-Madrid. Este lunes ya colocaban vías y los trabajos podrían finalizar, según el objetivo anunciado desde el ministerio, el próximo fin de semana.

Para ello, ADIF ha movilizado a un equipo humano de cerca de 40 técnicos, así como una veintena de vehículos especializados y maquinaria. Los trabajos comenzaron el 28 de enero pasado, después de que la jueza autorizase la actuación en la zona, y se acometen por el procedimiento de emergencia.