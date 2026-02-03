El Ayuntamiento habilita el pabellón de Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el pabellón de Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación ante las posibles inundaciones que podría generar la borrasca Leonardo. A causa del nivel de emergencia 2 decretado por la Junta de Andalucía se suspende la actividad deportiva programada este fin de semana y se deja el espacio en caso de ser necesario para atender a los vecinos de Córdoba.

En este sentido, el Consistorio ha informado de que, en concreto, este espacio queda habilitado como punto de encuentro en caso de evacuación, tal y como dicta el protocolo de actuación en el citado nivel de emergencia. Además, el Gobierno municipal recomienda "extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales".

Esta medida se suma a las anunciadas desde la Junta de Andalucía, que incluye el cierre de los colegios e institutos este miércoles, donde no habrá actividad lectiva presencial, así como de la Universidad de Córdoba y la Universidad Loyola, que también han decidido suspender sus actividades. Los centros de participación activa tampoco estarán funcionando.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Córdoba coordina los trabajos de los cuerpos de seguridad y prevención de la ciudad, así como los medios municipales bajo la coordinación de la Junta de Andalucía. "Tenemos todos los operativos vigilantes y estamos preparados para lo que pueda venir, que esperamos que no sea grave" ha asegurado el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, tras esa reunión, mientras el alcalde, José María Bellido, ha afirmado que "hay zonas con especial riesgo en Córdoba, Alcolea y las parcelaciones del aeropuerto, que ya sabemos que es donde primero hay riesgo de inundaciones en nuestra ciudad" y que continúan en vigilancia por la Policía Local y Protección Civil. Bellido espera que la noche de hoy sea tranquila, pero se mantienen en vigilancia y pide colaboración ciudadana para evitar desplazamientos o actividades innecesarias.

La vigilancia ya fue reforzada ayer y se han diseñado planes de evacuación por si es necesario activarlos. En este punto se prevé la identificación previa de opciones e itinerarios alternativos ante el riesgo de crecidas que pudiesen afectar a caminos y carreteras.

Desde la Delegación de Participación Ciudadana se ha informado este martes de la suspensión de distintas actividades que estaban previstas para el miércoles, tal y como se hizo también con las actividades del pasado lunes. Cultura, también, ha anunciado la suspensión de las visitas al Templo Romano hasta el viernes 6 de febrero.

Estas son las carreteras cortadas en Andalucía por el temporal El temporal mantiene cortadas varias carreteras de la red secundaria en Andalucía por inundaciones y desprendimientos, según la relación de incidencias facilitada. Las afectaciones se concentran sobre todo en Cádiz, aunque también se registran cortes puntuales en Córdoba, Granada y Málaga, lo que está complicando la movilidad en distintos puntos de la comunidad. En la provincia de Cádiz, permanecen cerradas la A-2075 en Rota y la A-8126 en Algodonales, además de la CA-405R2 en San Roque. También están cortadas varias vías del entorno de Jerez: CA-3102 (Jerez de la Frontera), CA-3104 (Guadalcacín), CA-3110 (La Ina), CA-3113 (El Portal) y CA-4107 (Torrecera). La lista de carreteras afectadas en Cádiz se completa con la CA-5101 en Gibalbín, la CA-6101 en Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos y la CA-6200 en Alcalá de los Gazules, así como varios cortes en la Sierra: CA-8105 y CA-8104 en Ubrique, CA-9101 en Olvera, CA-9104 en Grazalema, CA-9107 en Olvera y la CA-9120 en Torre Alháquime. Fuera de Cádiz, la provincia de Córdoba registra el corte de la CO-4207 en Malabrigo. En Granada, permanecen cerradas la A-336 en Anzola y la A-4026 en Pinos-Genil. Y en Málaga, el temporal obliga a interrumpir la circulación en la MA-8302 en Estepona, la A-366 en Guaro y la A-7150 en Casares. Se recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos por estas zonas mientras persistan las incidencias.

Manuel Ruiz Consejos de seguridad y al volante ante el temporal Las lluvias intensas y los episodios de inundaciones suponen un riesgo grave para la seguridad vial. Ante este tipo de situaciones, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA 112), recuerda una serie de recomendaciones fundamentales para los conductores con el objetivo de evitar accidentes y situaciones de peligro. Dentro de esta guía se encuentran consejos ante balsas de agua, desplazamientos en coche y situaciones posibles en carretera. [Lee aquí la noticia completa]

Rafa Aranda Estas son las multas por saltarse las medidas del temporal El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este martes de que no cumplir las instrucciones de las Fuerzas de Seguridad ante los desalojos por riesgo de inundación puede acarrear multas. Tras la reunión del comité del Plan de Emergencias, ha subrayado que “no son recomendaciones”, sino "instrucciones" destinadas a proteger a la población frente a una de las mayores lluvias que ha vivido Andalucía en lo que va de siglo. Y aquel que se las salte, se enfrenta a una posible multa. La instrucción en caso de riesgo de inundación es que "salgan de sus casas. Esto es más que recomendaciones, son instrucciones, y recuerdo que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha". Sobre todo, estas indicaciones van destinadas a quienes viven en zonas inundables y han sufrido episodios previos, por lo que conocen las pautas básicas de autoprotección: "Tienen que irse a la parte más elevada de su vivienda para evitar que el agua las arrastre. Si están muy cerca del río, lo mejor es irse a otro lado". "Desde la Administración y desde el operativo montado, vamos a estar pendientes", ha apostillado el presidente. [Lee aquí la noticia completa]