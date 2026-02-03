Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Leonardo

El Ayuntamiento habilita el pabellón de Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba

El Consistorio suspende la actividad deportiva programada este fin de semana y recomienda "extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales"

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Pabellón de Vistalegre, en una imagen de archivo.

Pabellón de Vistalegre, en una imagen de archivo. / A. J. González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el pabellón de Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación ante las posibles inundaciones que podría generar la borrasca Leonardo. A causa del nivel de emergencia 2 decretado por la Junta de Andalucía se suspende la actividad deportiva programada este fin de semana y se deja el espacio en caso de ser necesario para atender a los vecinos de Córdoba.

En este sentido, el Consistorio ha informado de que, en concreto, este espacio queda habilitado como punto de encuentro en caso de evacuación, tal y como dicta el protocolo de actuación en el citado nivel de emergencia. Además, el Gobierno municipal recomienda "extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales".

Esta medida se suma a las anunciadas desde la Junta de Andalucía, que incluye el cierre de los colegios e institutos este miércoles, donde no habrá actividad lectiva presencial, así como de la Universidad de Córdoba y la Universidad Loyola, que también han decidido suspender sus actividades. Los centros de participación activa tampoco estarán funcionando.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Córdoba coordina los trabajos de los cuerpos de seguridad y prevención de la ciudad, así como los medios municipales bajo la coordinación de la Junta de Andalucía. "Tenemos todos los operativos vigilantes y estamos preparados para lo que pueda venir, que esperamos que no sea grave" ha asegurado el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, tras esa reunión, mientras el alcalde, José María Bellido, ha afirmado que "hay zonas con especial riesgo en Córdoba, Alcolea y las parcelaciones del aeropuerto, que ya sabemos que es donde primero hay riesgo de inundaciones en nuestra ciudad" y que continúan en vigilancia por la Policía Local y Protección Civil. Bellido espera que la noche de hoy sea tranquila, pero se mantienen en vigilancia y pide colaboración ciudadana para evitar desplazamientos o actividades innecesarias.

La vigilancia ya fue reforzada ayer y se han diseñado planes de evacuación por si es necesario activarlos. En este punto se prevé la identificación previa de opciones e itinerarios alternativos ante el riesgo de crecidas que pudiesen afectar a caminos y carreteras.

Desde la Delegación de Participación Ciudadana se ha informado este martes de la suspensión de distintas actividades que estaban previstas para el miércoles, tal y como se hizo también con las actividades del pasado lunes. Cultura, también, ha anunciado la suspensión de las visitas al Templo Romano hasta el viernes 6 de febrero.

