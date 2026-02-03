Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporalEmbalsesRedes socialesFichajes CCFBorrasca LeonardoRécord de obra públicaParoAviserranoSantuario
instagramlinkedin

EPISODIO TROPICAL

¿Qué es un río atmosférico? El fenómeno excepcional que acompaña a la borrasca Leonardo y pondrá en alerta a Córdoba y Andalucía este miércoles

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, avisa que la predicción meteorológica apunta a una concentración de lluvias sin precedentes en la comunidad autónoma

A.J.González Córdoba Lluvia Cauce del río Guadalquivir

A.J.González Córdoba Lluvia Cauce del río Guadalquivir / AJ González / COR

María Roso

Andalucía vivirá a partir de las 21.00 horas del martes 3 de febrero un fenómeno meteorológico sin precedentes a causa de la borrasca Leonardo que pondrá en alerta a la comunidad ante una previsión de fuertes lluvias y vientos, que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a poner un aviso especial por lluvias torrenciales en todo el sur peninsular.

La situación prevista ha llevado al  Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía a elevar la situación operativa de emergencias del nivel 1 al nivel 2, y adoptar medidas de seguridad especiales para la jornada del miércoles 4 de febrero, cuando se espera que el fenómeno atmosférico sea más virulento. Si bien la situación de emergencia podría prolongarse al jueves, si el Comité Asesor así lo considera.

En palabras del presidente Juanma Moreno, Andalucía vivirá esta jornada "una concentración de lluvias sin precedentes" como consecuencia de un fenómeno conocido como río atmosférico y que acompaña a la borrasca Leonardo. Esto supondrá que habrá zonas de Andalucía que registraran en este breve espacio de tiempo lo mismo que en todo el año.

Se espera que el río atmosférico haga su entrada a las 21.00 horas del martes 3 de febrero por Andalucía Occidental, en concreto por la provincia de Huelva, pudiendo dejar hasta 120 litros en doce horas. Según ha explicado Moreno, las lluvias se mantendrán el miércoles y jueves, con una tregua el viernes, y la llegada de un segundo temporal, con otro río atmosférico, a partir del sábado, que se prolongará el domingo y lunes.

A.J.González Córdoba Borrasca Kristin en Córdoba, lluvia y viento, incidentes temporal Crecida del río Guadalquivir a su paso por el Puente Romano

Crecida del Guadalquivir tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / A. J. GONZÁLEZ

Un episodio meteorológico tropical

El río atmosférico, el fenómeno atmosférico que sufrirá por primera vez Andalucía, es inusual en estas latitudes al ser más propio de climas tropicales y extratropicales. El término fue acuñado por los investigadores Reginald Newell y Yong Zhu del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) a comienzo de la década de 1990, y se trata de una franja larga, estrecha y transitoria en la que se produce un transporte horizontal de vapor de agua, y suele estar asociado a corriente en chorro en bajos niveles por delante de un frente frío de una borrasca. El vapor de agua en los ríos atmosféricos es suministrado por fuentes de humedad  tropicales y/o extratropicales.

La virulencia de este fenómeno que suele estar acompañado de lluvias torrenciales puede causar inundaciones y desbordamientos de arroyos y ríos. De ahí la necesidad de extremar las precauciones y activar los planes de emergencia ante la llegada de un episodio de estas características.

Aviso rojo de la Aemet

Las previsiones de la Aemet por la llegada del río atmosférico han llevado a activar el aviso rojo por lluvia y viento en la zona de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga). En el resto de Cádiz, Málaga, Granada y Cazorla-Segura, el aviso será naranja. Mientras que se activa el aviso amarillo en la provincia de Huelva, la Campiña sevillana, la Campiña cordobesa, la Subbética cordobesa, Jaén y Valle del Guadalquivir-Jaén, Guadiz y Baza, y Almería.

Y el jueves 5 de febrero, avisos amarillos y naranjas por viento y lluvia en prácticamente toda Andalucía.

Medidas de seguridad de la Junta de Andalucía

El Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ha hecho un llamamiento a toda la población andaluza para que extreme la preocupación en las 48 horas críticas del fenómeno, ya que aunque la concentración de lluvias será el miércoles, se espera una situación difícil el jueves, con el crecimiento de los ríos y el desembalse de los pantanos.

El presidente Juanma Moreno ha insistido en estar muy atentos a los mensajes del 112, puesto que la situación atmosférica va a ser muy inestable y cambiante. Entre las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía, atendiendo a la situación operativa de nivel 2, destaca la suspensión de la actividad lectiva presencial en colegios e institutos para la jornada del miércoles -a excepción de los de Almería-, y el cierre de los centros de participación activa ciudadana. Además, se pide a los ciudadanos que restrinjan la movilidad al máximo el miércoles, realizando solo los desplazamientos imprescindibles.

Noticias relacionadas y más

El miércoles se volverá a reunir el Comité Asesor y se evaluará la situación con la posibilidad de prorrogar las medidas al jueves 5 de febrero.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  6. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  7. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  8. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles

El IMDEEC impulsa el autoempleo en Córdoba con el programa 'Construyendo tu propio futuro'

El IMDEEC impulsa el autoempleo en Córdoba con el programa 'Construyendo tu propio futuro'

Alerta por la borrasca Leonardo: Moreno anuncia la "suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería" este miércoles

Alerta por la borrasca Leonardo: Moreno anuncia la "suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería" este miércoles

El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo

El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo

Unos 5.000 cordobeses serán diagnosticados de cáncer en 2026, con una supervivencia que se ha duplicado en los últimos 40 años

Unos 5.000 cordobeses serán diagnosticados de cáncer en 2026, con una supervivencia que se ha duplicado en los últimos 40 años

La Fiscalía de Córdoba solicita un informe independiente sobre el accidente de Adamuz

La Fiscalía de Córdoba solicita un informe independiente sobre el accidente de Adamuz

¿Qué es un río atmosférico? El fenómeno excepcional que acompaña a la borrasca Leonardo y pondrá en alerta a Córdoba y Andalucía este miércoles

¿Qué es un río atmosférico? El fenómeno excepcional que acompaña a la borrasca Leonardo y pondrá en alerta a Córdoba y Andalucía este miércoles

El espectáculo de luz y sonido del Alcázar de Córdoba vuelve a retrasarse por las lluvias

El espectáculo de luz y sonido del Alcázar de Córdoba vuelve a retrasarse por las lluvias

Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico "excepcional" vinculado a la borrasca Leonardo

Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico "excepcional" vinculado a la borrasca Leonardo
Tracking Pixel Contents