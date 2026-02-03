¿Qué es un río atmosférico? El fenómeno excepcional que acompaña a la borrasca Leonardo y pondrá en alerta a Córdoba y Andalucía este miércoles

Andalucía vivirá a partir de las 21.00 horas del martes 3 de febrero un fenómeno meteorológico sin precedentes a causa de la borrasca Leonardo que pondrá en alerta a la comunidad ante una previsión de fuertes lluvias y vientos, que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a poner un aviso especial por lluvias torrenciales en todo el sur peninsular.

La situación prevista ha llevado al Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía a elevar la situación operativa de emergencias del nivel 1 al nivel 2, y adoptar medidas de seguridad especiales para la jornada del miércoles 4 de febrero, cuando se espera que el fenómeno atmosférico sea más virulento. Si bien la situación de emergencia podría prolongarse al jueves, si el Comité Asesor así lo considera.

En palabras del presidente Juanma Moreno, Andalucía vivirá esta jornada "una concentración de lluvias sin precedentes" como consecuencia de un fenómeno conocido como río atmosférico y que acompaña a la borrasca Leonardo. Esto supondrá que habrá zonas de Andalucía que registraran en este breve espacio de tiempo lo mismo que en todo el año.

Se espera que el río atmosférico haga su entrada a las 21.00 horas del martes 3 de febrero por Andalucía Occidental, en concreto por la provincia de Huelva, pudiendo dejar hasta 120 litros en doce horas. Según ha explicado Moreno, las lluvias se mantendrán el miércoles y jueves, con una tregua el viernes, y la llegada de un segundo temporal, con otro río atmosférico, a partir del sábado, que se prolongará el domingo y lunes.

Crecida del Guadalquivir tras el paso de la borrasca Kristin el 28 de enero. / A. J. GONZÁLEZ

Un episodio meteorológico tropical

El río atmosférico, el fenómeno atmosférico que sufrirá por primera vez Andalucía, es inusual en estas latitudes al ser más propio de climas tropicales y extratropicales. El término fue acuñado por los investigadores Reginald Newell y Yong Zhu del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) a comienzo de la década de 1990, y se trata de una franja larga, estrecha y transitoria en la que se produce un transporte horizontal de vapor de agua, y suele estar asociado a corriente en chorro en bajos niveles por delante de un frente frío de una borrasca. El vapor de agua en los ríos atmosféricos es suministrado por fuentes de humedad tropicales y/o extratropicales.

La virulencia de este fenómeno que suele estar acompañado de lluvias torrenciales puede causar inundaciones y desbordamientos de arroyos y ríos. De ahí la necesidad de extremar las precauciones y activar los planes de emergencia ante la llegada de un episodio de estas características.

Aviso rojo de la Aemet

Las previsiones de la Aemet por la llegada del río atmosférico han llevado a activar el aviso rojo por lluvia y viento en la zona de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga). En el resto de Cádiz, Málaga, Granada y Cazorla-Segura, el aviso será naranja. Mientras que se activa el aviso amarillo en la provincia de Huelva, la Campiña sevillana, la Campiña cordobesa, la Subbética cordobesa, Jaén y Valle del Guadalquivir-Jaén, Guadiz y Baza, y Almería.

Y el jueves 5 de febrero, avisos amarillos y naranjas por viento y lluvia en prácticamente toda Andalucía.

Medidas de seguridad de la Junta de Andalucía

El Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ha hecho un llamamiento a toda la población andaluza para que extreme la preocupación en las 48 horas críticas del fenómeno, ya que aunque la concentración de lluvias será el miércoles, se espera una situación difícil el jueves, con el crecimiento de los ríos y el desembalse de los pantanos.

El presidente Juanma Moreno ha insistido en estar muy atentos a los mensajes del 112, puesto que la situación atmosférica va a ser muy inestable y cambiante. Entre las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía, atendiendo a la situación operativa de nivel 2, destaca la suspensión de la actividad lectiva presencial en colegios e institutos para la jornada del miércoles -a excepción de los de Almería-, y el cierre de los centros de participación activa ciudadana. Además, se pide a los ciudadanos que restrinjan la movilidad al máximo el miércoles, realizando solo los desplazamientos imprescindibles.

El miércoles se volverá a reunir el Comité Asesor y se evaluará la situación con la posibilidad de prorrogar las medidas al jueves 5 de febrero.

En Directo

Sistema ES-Alert La Junta ya ha anunciado que activará el sistema ES-Alert a partir de las 20.00 por riesgo de lluvias muy elevado o por inundaciones en Grazalema, la zona de Gibraltar, Ronda y la urbanización de Los Puentes, donde el agua llega a toda velocidad. Moreno ha pedido seguir los canales oficiales y ha recordado que "más que recomendaciones, son instrucciones", por lo que, aquellos ciudadanos que no las cumplan podrán enfrentarse a sanciones administrativas.

Anticiparse a lo que venga Ante esta situación, la Junta ha puesto en marcha medidas excepcionales y ha activado la situación 2 de emergencia. El objetivo es anticiparse. Esto permite preposicionar a la UME "y que no haya que esperar cuatro o cinco horas que necesita para movilizarse", como ha explicado Moreno, para contener balsas mineras o taludes. Además, se activará toda la Protección Civil, la Cruz Roja, la Guardia Civil, los Colegios de Psicólogos y el Infoca está activado al 100% y esperan activar las policías locales.

Hasta el viernes Las lluvias serán "intensas y constantes" y supondrán "riesgo de inundaciones" en distintos puntos del territorio. La Junta ha pedido restringir los movimientos todo lo posible ante inundaciones o posibles desprendimientos. La situación se mantendrá hasta el viernes, cuando se espera una breve tregua que terminará el sábado, cuando volverá el agua.

Adrián Ramírez El Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo El río Guadalquivir ha vuelto a situarse por encima del nivel amarillo a su paso por Córdoba capital este martes según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Pasadas las 14.00 horas, la lámina de agua alcanzaba los 1,53 metros sobre el lecho de aguas bajas, en la antesala del episodio más adverso de la borrasca Leonardo. Este repunte del nivel del cauce se produce antes de la llegada de lo más intenso del temporal, que las previsiones meteorológicas sitúan entre la noche de este martes y la jornada del jueves. Durante ese periodo se esperan lluvias persistentes y acumulados significativos en distintos puntos de la cuenca del Guadalquivir, lo que obliga a mantener una vigilancia estrecha sobre la evolución del río.