Andalucía realizará en mayo las evaluaciones de diagnóstico a casi 16.000 alumnos de Córdoba: así serán las pruebas

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional realizará la evaluación de diagnóstico entre el 5 y el 7 de mayo a más de 190.000 alumnos de 4º de Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de centros públicos, concertados y privados de Andalucía. En el caso de la provincia de Córdoba, serán evaluados un total de 15.787 estudiantes, 7.329 de Educación Primaria y 8.458 de ESO.

Estas pruebas presentan novedades con el objetivo de que tanto el profesorado como la administración obtengan una mejor información sobre el dominio de las competencias del alumnado en comunicación lingüística (lengua castellana y literatura), competencia plurilingüe (primera lengua extranjera) y en matemáticas, según indica la Junta en una nota.

Así, por primera vez, durante el mes de marzo se realizará un pilotaje previo de las pruebas para garantizar su adecuación e idoneidad. Además, el alumnado de 2º de la ESO realizará la prueba en formato digital, dejando un margen de autonomía a los centros para organizar su aplicación. Esta medida ha permitido simplificar y reducir la burocracia tanto en la codificación como en la corrección de las pruebas.

Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que a juicio del Equipo de Orientación Educativa o del Departamento de Orientación del centro lo requiera, se le seguirá permitiendo determinados apoyos o adaptaciones. También dispondrá de un modelo de prueba ajustado a su nivel de competencia curricular y tendrá su propio informe individualizado que permitirá a docentes y familia obtener información útil sobre su proceso de escolarización.

Las pruebas por fechas

Las pruebas tendrán lugar entre el 5 y el 7 de mayo en los más de 500 centros docentes cordobeses donde se imparten estas enseñanzas. En concreto, el 5 de mayo se evaluará al alumnado de 4º de Primaria de lengua castellana y literatura y primera lengua extranjera y el día 6 de matemáticas. Los escolares de la provincia, 7.329 de este nivel, realizarán la prueba en formato papel a través de cuadernillos impresos que se proporcionarán a los centros educativos con anterioridad.

En el caso de los estudiantes de 2º de la ESO, 8.458 en la provincia de Córdoba, realizarán la prueba en formato digital entre el 5 y el 7 de mayo sobre lengua castellana y literatura y primera lengua extranjera y matemáticas. La duración máxima prevista para cada área o materia será de 60 minutos, tanto en Primaria como en Secundaria.

Las pruebas de diagnóstico en Andalucía se trabajan desde un marco de evaluación similar al resto de pruebas y evaluaciones internacionales, por lo que se han elaborado modelos y diseños que responden a tales características, con la creación además de comisiones técnicas que trabajan en la fiabilidad, validez y rigor científico de las mismas.

Los resultados

La evaluación de diagnóstico tiene carácter informativo, formativo y orientador para los centros, el profesorado y las familias. El objetivo de la prueba es poder disponer de un diagnóstico del nivel competencial del alumnado en esos cursos que permita aportar más información a las evaluaciones continuas que los docentes realizan y detectar áreas de mejora que ayuden tanto a los centros educativos como a la consejería a adoptar propuestas que permitan la mejora de los resultados académicos, convirtiéndose, por tanto, en un elemento más de información y de contraste valioso para los propios docentes. Asimismo, tratan de evaluar no solo lo que el alumnado sabe sino lo que sabe hacer, cómo lo sabe hacer y en qué nivel de dominio lo sabe hacer, aplicado a situaciones y contextos diversos, tanto escolares como sociales.

El informe global de resultados se publicará durante el mes de junio y permitirá a los centros poder tener a su disposición mayor información para sus procesos de autoevaluación.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en su portal de evaluación educativa ha puesto a disposición de los centros educativos y el profesorado modelos liberados de pruebas que se han elaborado por expertos durante este curso y que suponen, además, un recurso de apoyo a los docentes que pueden hacer uso de los mismos en su práctica diaria de aula para el trabajo competencial.