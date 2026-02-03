Por Andalucía elige a Rosa María Rodríguez como candidata por Córdoba al Parlamento andaluz.

La coalición de izquierdas Por Andalucía ha designado a Rosa María Rodríguez Ruz como candidata por la provincia de Córdoba a las próximas elecciones autonómicas, con el objetivo de reforzar la defensa de los derechos sociales y de los servicios públicos en el Parlamento andaluz.

Rodríguez Ruz ha señalado que en los próximos meses continuará el trabajo desarrollado en los últimos años para garantizar los derechos de la ciudadanía cordobesa y trasladar al Parlamento andaluz los asuntos que afectan a la provincia, con el fin de que la Junta de Andalucía dé respuesta a las necesidades existentes, informa Por Andalucía en una nota de prensa.

La candidata cuenta con una amplia trayectoria profesional y social ligada a la defensa de los derechos y la igualdad. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, promotora de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, técnica superior de orientación laboral y mediadora en resolución de conflictos.

Experiencia profesional y social

En el ámbito profesional, ha trabajado como jurista en el Centro Municipal de Información a la Mujer de Montilla, en la Mancomunidad Campiña Sur y en el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA). Desde 2017 colabora con Ágora, gabinete de asesoría y consultoría especializada en género.

Esta trayectoria se completa con una labor continuada en el ámbito de la igualdad, la orientación laboral y la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Responsabilidades institucionales

En el plano institucional, Rosa María Rodríguez Ruz es concejala del Ayuntamiento de Montilla desde 2019 y ejerce la portavocía del grupo municipal desde 2023. Además, es responsable de la Red Feminista de Córdoba desde 2021 y secretaria política del PCE del núcleo de Montilla desde 2022.

La candidata ha manifestado que la provincia de Córdoba afronta graves problemas estructurales, como la pérdida de población, el deterioro de los servicios sanitarios, el colapso de las urgencias, los retrasos en la atención a la dependencia y la eliminación progresiva de líneas educativas públicas.

En este contexto, ha defendido la necesidad de un cambio de rumbo en la Junta de Andalucía, con políticas que prioricen los derechos sociales y la cohesión territorial.

Inversiones y servicios públicos

Rodríguez Ruz ha subrayado que la provincia necesita inversiones, industria e infraestructuras ferroviarias y viarias, así como el fortalecimiento de los servicios públicos, para garantizar su desarrollo y el bienestar de la ciudadanía.

Ha insistido en que sanidad, educación y dependencia son pilares fundamentales y ha reclamado una voz firme de Córdoba en el Parlamento andaluz que exija soluciones reales y efectivas.

La candidata ha concluido con un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para respaldar a Por Andalucía, una coalición que, según ha señalado, se sitúa del lado de los trabajadores y trabajadoras y aspira a construir una Córdoba más justa, igualitaria y con oportunidades para toda la población.