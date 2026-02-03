Alerta por la borrasca Leonardo en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

La previsión de precipitaciones persistentes a partir de la noche del martes ha llevado a la Junta de Andalucía a reforzar la coordinación institucional ante un escenario de alto riesgo hidrológico en gran parte de la comunidad. La Junta de Andalucía ha reunido al comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ante la posible llegada de un fenómeno meteorológico adverso. La reunión ha estado presidida por el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:

Grazalema se prepara para el aviso rojo Grazalema, conocida por ser la localidad de España donde más llueve, se prepara este martes para recibir a partir de esta medianoche precipitaciones intensas por las que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo por el peligro "extraordinario" que pueden acarrear. "El problema es que llueve sobre muy, muy mojado", alerta el alcalde de la localidad, Carlos García, en una conversación telefónica con Efe. De hecho, este pasado mes de enero ha sido "el segundo mes más lluvioso" desde que en 1913 comenzaron a hacerse registros de precipitaciones en la localidad. En este mes se han recogido 1.293 litros de agua por metro cuadrado, la mayoría, 1.100, en nueve días y 400 en tan solo dos días.

Suspension de la actividad lectiva Moreno anuncia la "suspension de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería" este miércoles.

"Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua" Así lo dijo ayer el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien anunció que el Ayuntamiento de Córdoba reforzará la vigilancia ante las posibles consecuencias que pueda traer la borrasca Leonardo a su paso por la ciudad. Lee aquí la información completa.

La borrasca Leonardo pone en alerta a Córdoba Córdoba ha amanecido este martes con lluvia en una nueva jornada en la que se espera que la borrasca Leonardo siga azotando a la provincia. Los dispositivos de emergencia están preparados para atender las situaciones que pueda desencadenar el temporal, tanto en la provincia como en la ciudad. Y la Aemet avisa: vienen 22 horas seguidas de lluvia. Aquí puedes leer la predicción de la Aemet.

Cuatro carreteras de Córdoba permanecen cortadas Este jueves, cuatro de las carreteras que gestiona la institución provincial permanecen cerradas al tráfico en diferentes puntos, la misma cifra que el lunes, si bien ya se ha reabierto la CO-3105, que va de la N-IV a la CO-3200 por la barriada de Los Ángeles (Alcolea), que se cerró por el colapso de las obras de drenaje transversal (ODT) en el kilómetro 6. Aquí tienes todos los datos de las vías afectadas.

Los embalses de Córdoba recogen 400 hectómetros cúbicos en un mes Los embalses de Córdoba están cargándose de agua a un ritmo pocas veces visto antes. Las lluvias de diciembre ya estuvieron por encima de lo habitual, pero enero ha superado con creces la media de precipitaciones del invierno. Toda esa agua empapó la tierra hace semanas y las escorrentías generadas y cauces fluviales habituales han aportado a los pantanos una enorme cantidad de agua. Lee aquí la información completa.

Guía de seguridad ante el temporal Córdoba vivirá esta semana un nuevo temporal, tras el azote de Kristin el pasado 28 de enero, con un aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento en todo el sur peninsular, en especial en la jornada del miércoles 4 de febrero, en la que se espera que llegue lo peor de la borrasca Leonardo. Aquí tienes una guía de seguridad ante las fuertes lluvias y vientos previsto.

Mensaje de precaución a la ciudadanía La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha advertido en sus canales oficiales de que la situación hidrológica y meteorológica es “extremadamente compleja”. Por este motivo, ha difundido mensajes de precaución y recomendaciones dirigidas a la ciudadanía.

Zonas en alerta roja La alerta roja se concentra en zonas especialmente sensibles como las sierras de Grazalema y Ronda y el Campo de Gibraltar, donde se espera un mayor impacto de las precipitaciones.