Alerta por la borrasca Leonardo en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

La previsión de precipitaciones persistentes a partir de la noche del martes pone en alerta a la comunidad andaluza

Comparecencia tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía / CÓRDOBA

Manuel Á. Larrea

José A. Pérez Lunar

Cristina Ramírez

La previsión de precipitaciones persistentes a partir de la noche del martes ha llevado a la Junta de Andalucía a reforzar la coordinación institucional ante un escenario de alto riesgo hidrológico en gran parte de la comunidad. La Junta de Andalucía ha reunido al comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ante la posible llegada de un fenómeno meteorológico adverso. La reunión ha estado presidida por el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:

Andalucía realizará en mayo las evaluaciones de diagnóstico a casi 16.000 alumnos de Córdoba: así serán las pruebas

Alerta por la borrasca Leonardo | Moreno anuncia la "suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería" este miércoles

Cuenta atrás para 'Las que cuentan la ciencia’: el Teatro Góngora de Córdoba se prepara para el espectáculo de la divulgación

Córdoba inicia 2026 con casi un millar de parados más y un fuerte descenso de la contratación

Guía de seguridad ante las fuertes lluvias y vientos previstos por la Aemet en Córdoba: lo que hay que hacer antes, durante y después

De Andalucía a Murcia, con ramificaciones en Córdoba: cae una organización criminal dedicada al narcotráfico de cocaína

Los familiares de las víctimas y los heridos de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida ya pueden solicitar las ayudas estatales

Los bomberos retiran una puerta de la antigua biblioteca provincial de Córdoba que corría el riesgo de caer a la calle

