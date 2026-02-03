La Aemet mantiene para este miércoles los avisos amarillos por viento y fuertes lluvias en Córdoba

La Aemet mantiene activados para este miércoles avisos amarillos por fenómenos adversos en la provincia de Córdoba. En la Campiña, el aviso por fuertes rachas de viento permanecerá activo hasta el mediodía, mientras que en la Subbética se prolongará durante toda la jornada tanto por viento como por precipitaciones intensas.

Para el miércoles, la Aemet prevé cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes, especialmente en la Subbética, y algo menos intensas en las sierras del norte de la provincia. Los vientos serán moderados en general, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

Previsión de la Aemet para la capital cordobesa. / CÓRDOBA

La situación meteorológica no mejorará de forma significativa este jueves. De hecho, el aviso amarillo por fuertes rachas de viento se extenderá a toda la provincia hasta las 18.00 horas. Además, se espera que continúen las precipitaciones, de carácter moderado, con mayor intensidad durante las horas centrales del día.