Temporal de lluvia y viento

La Aemet mantiene para este miércoles los avisos amarillos por viento y fuertes lluvias en Córdoba

Se esperan precipitaciones moderadas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes, sobre todo en la Subbética

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Jornada de lluvia en Córdoba.

Jornada de lluvia en Córdoba. / A.J. González

Tomás Moreno

La Aemet mantiene activados para este miércoles avisos amarillos por fenómenos adversos en la provincia de Córdoba. En la Campiña, el aviso por fuertes rachas de viento permanecerá activo hasta el mediodía, mientras que en la Subbética se prolongará durante toda la jornada tanto por viento como por precipitaciones intensas.

Para el miércoles, la Aemet prevé cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes, especialmente en la Subbética, y algo menos intensas en las sierras del norte de la provincia. Los vientos serán moderados en general, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

Noticias relacionadas y más

Previsión de la Aemet para la capital cordobesa.

Previsión de la Aemet para la capital cordobesa. / CÓRDOBA

La situación meteorológica no mejorará de forma significativa este jueves. De hecho, el aviso amarillo por fuertes rachas de viento se extenderá a toda la provincia hasta las 18.00 horas. Además, se espera que continúen las precipitaciones, de carácter moderado, con mayor intensidad durante las horas centrales del día.

