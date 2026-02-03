En 2025
Más de 500 personas mayores encuentran compañía frente a la soledad en Córdoba
Voluntarios de Cruz Roja actúa en toda la provincia frente a una “pandemia invisible” que afecta especialmente al medio rural
Más de medio millar de personas mayores de la provincia de Córdoba han recibido a lo largo de 2025 la compañía y el apoyo emocional del voluntariado de Cruz Roja para tratar de mitigar, al menos, su situación de soledad no deseada.
En concreto, 559 personas han sido atendidas en el marco de este proyecto, financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y fondos propios de la entidad, frente a una realidad que no se ve, estigmatiza y puede afectar a cualquiera, y que se prevé que aumente en las próximas décadas.
“Se trata de una pandemia invisible”, explica María Torralbo, responsable provincial del programa de Mayores de Cruz Roja, quien subraya que las personas mayores son el grupo más afectado por esta situación de aislamiento.
Datos por municipios
El voluntariado de la organización interviene ante esta realidad tanto en la capital como en la provincia, como queda patente en el reparto de personas atendidas por municipios en el marco del mencionado proyecto durante el pasado año: Córdoba (255), Puente Genil (73), Montilla (55), Baena (51), Villanueva de Córdoba (42), Pozoblanco (22), Lucena y Rute (17 en cada caso), Hinojosa del Duque y Priego de córdoba (11 en cada una) y Peñarroya-Pueblonuevo (5).
Las personas atendidas presentan mayoritariamente escasez de redes de apoyo y problemas crónicos asociados al envejecimiento, factores que dificultan su participación social y su autonomía.
No en vano, una de cada tres personas mayores reconoce sentirse sola, según una encuesta realizada por Cruz Roja en Andalucía entre más de 10.500 participantes en sus programas.
La entidad apuesta por una atención integral, con actividades que fomentan una vida activa, saludable y con relaciones sociales, especialmente en el ámbito rural, donde más de la mitad de las personas atendidas residen y donde casi la mitad de la población mayor de 55 años vive en soledad.
“Estas cifras ponen de manifiesto el reto que tenemos como sociedad para garantizar dignidad y calidad de vida a las personas mayores, especialmente en el entorno rural”, señala Torralbo, quien concluye destacando la importancia de visibilizar una realidad que muchas veces permanece oculta.
“Si todos nos paramos a pensar un poco, conocemos a personas que viven en esta situación de aislamiento. Y también nosotros mismos sentimos en ocasiones esa soledad. Por eso es tan importante visibilizar este problema”, concluye la responsable del programa de Mayores de Cruz Roja.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social