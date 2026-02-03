Unos 5.000 cordobeses serán diagnosticados de cáncer en 2026, con una supervivencia que se ha duplicado en los últimos 40 años

Alrededor de 5.000 personas en la provincia de Córdoba serán diagnosticadas de cáncer a lo largo de 2026, según las estimaciones más recientes de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Pese al aumento de la incidencia, la supervivencia al cáncer se ha duplicado en las últimas cuatro décadas, gracias a los avances en nuevos tratamientos, la mejora del diagnóstico precoz y las estrategias de prevención.

Los tumores más frecuentes en Córdoba

En línea con la tendencia nacional y andaluza, los tumores que se diagnosticarán con mayor frecuencia en 2026 serán los de colon y recto, mama y pulmón, seguidos por próstata y vejiga urinaria, tanto en hombres como en mujeres. Desde la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) se subraya la importancia de los programas de cribado y de las políticas de prevención dirigidas a estos tipos de cáncer.

Supervivencia en aumento y nuevos retos

La supervivencia global al cáncer en España supera ya el 57,4 % en hombres y el 65,2 % en mujeres a los cinco años del diagnóstico. Este avance ha dado lugar a un aumento de la población de largos supervivientes, personas que han superado la enfermedad o conviven con ella, y que presentan necesidades físicas, psicológicas, sociales y laborales específicas.

Andalucía ha sido pionera en España en la elaboración de un protocolo de seguimiento para largos supervivientes, en el que han participado profesionales sanitarios y pacientes, aunque desde la SAOM se insiste en la necesidad de avanzar en su implantación efectiva.

Prevención y detección precoz, claves fundamentales

Los especialistas recuerdan que alrededor de un tercio de los cánceres podría prevenirse mediante hábitos de vida saludables como evitar el tabaco y el alcohol, mantener una dieta equilibrada, realizar ejercicio físico de forma regular y participar en programas de vacunación. A ello se suma la detección precoz, que ha demostrado reducir la mortalidad en tumores como el de mama, colorrectal y cérvix.

Desde la SAOM se hace un llamamiento a la población cordobesa para que acuda a su médico de Atención Primaria ante cualquier síntoma sospechoso y participe en los programas de cribado.

Medicina de precisión y atención centrada en el paciente

La SAOM señala como una prioridad estratégica potenciar la medicina de precisión en el Servicio Andaluz de Salud, basada en el análisis genómico y la identificación de biomarcadores, que permite aplicar tratamientos más eficaces y con menor toxicidad.

Asimismo, la entidad insiste en la necesidad de una oncología más humanizada y centrada en el paciente, reforzando la participación ciudadana y el acompañamiento a las personas con cáncer y sus familias.