La vida de los Patios de Córdoba cuando el turismo no mira

Cuando termina el bullicio del mes de mayo y poco a poco los patios de Córdoba van reduciendo su actividad, comienza una etapa mucho menos visible pero igual de importante. El invierno transforma estos espacios en lugares tranquilos, marcados por la lluvia, el frío y el viento, donde el color deja paso al verde y el trabajo se vuelve silencioso. Aunque en su mayoría están cerrados al público, los patios siguen vivos gracias al cuidado de quienes los habitan.

Este invierno, además, no está siendo uno cualquiera. Las lluvias constantes y la falta de sol han condicionado el ritmo habitual de mantenimiento. Enero y febrero son meses tradicionalmente de espera, pero este año el exceso de agua ha impedido incluso las tareas más básicas: limpiar suelos, retirar hojas o pintar paredes.

Óscar Rubio, del patio de Guzmanas 7, explica que la clave está en la prevención y en la adaptación al clima, ahora mismo el patio se mantiene prácticamente solo». Toldos microperforados, protección frente al viento y planificación desde otoño permiten que el patio llegue a los meses fríos en buen estado. Algunas plantas, como gitanillas, geranios o claveles, se preparan desde octubre para resistir el invierno y llegar fuertes a la primavera.

Una experiencia similar viven Rafa Guerrero y Paqui Pérez, del patio de Jesús del Calvario, 16, que abrió por primera vez el año pasado. En su patio, el invierno es un tiempo de mantenimiento básico. «Es un patio de invierno como todos, no es nada complicado», cuenta Rafa. Las labores más exigentes empiezan ahora, a finales de febrero, cuando se revisa la casa, se reponen macetas y se comienza a preparar la nueva temporada, pendientes del clima.

El inicio de la preparación del festival

Otros cuidadores de patios coinciden en que febrero marca el inicio del trabajo más intenso, desde la revisión de estructuras hasta la llegada gradual de plantas de temporada. Aunque cada patio tiene sus particularidades, la rutina general incluye la preparación de macetas, el trasplante de especies resistentes y la protección de aquellas más delicadas.

Desde una perspectiva más amplia, el presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, explica que estos meses solo permiten cuidados esenciales: barrer hojas, vigilar desagües y proteger plantas resistentes. Recuerda que el patio sigue siendo un espacio habitado: «Un salón más».

Algo más crítico se muestra Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación Amigos de los Patios. Recuerda que este invierno ha sido especialmente duro: la lluvia constante ha retrasado los trabajos habituales y ha provocado verdinas, goteras y deterioro en algunos patios. Aun así, insiste en que hay que adaptarse y esperar a que el clima dé una tregua.

Cada patio un cuidado

En general, todos los patios mantienen un cuidado constante. Cada cuidador adapta su rutina al clima y a las características de su patio, asegurándose de que las plantas resistentes sobrevivan y que todo esté listo para la primavera. Este trabajo silencioso y paciente es lo que hace posible que los patios lleguen a la temporada alta en las mejores condiciones.

Lejos del esplendor floral de mayo, el invierno revela la cara menos visible de los patios: la del cuidado paciente, el trabajo silencioso y la vida cotidiana que los mantiene vivos. Más allá de concursos y visitas, estos espacios siguen cumpliendo su función esencial: ser hogares habitados durante todo el año, espacios de reunión familiar, de trabajo o de encuentros con amigos. Aunque el frío y la lluvia pueden ralentizar el trabajo, los patios siguen siendo lugares de vida, incluso en silencio.

Cada gesto de cuidado diario es algo que garantiza que, cuando llegue la primavera, Córdoba vuelva a abrir sus puertas llena de flores, color y vida, manteniendo la tradición y la memoria de estos espacios únicos.