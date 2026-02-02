Vecinos de Villarrubia reclaman la autonomía en el juzgado

La asociación vecinal Por la autonomía de Villarrubia ha presentado este lunes una demanda, en la jurisdicción Contencioso Administrativa, contra el silencio del Ayuntamiento de Córdoba a su solicitud de constituirse en una entidad local sin personalidad jurídica. Su objetivo es «que se estudie la viabilidad de tener una determinada autonomía», ha afirmado el presidente de este colectivo, Juan Manuel León, a la salida de la Ciudad de la Justicia.

El procedimiento judicial podría prolongarse durante varios meses. Con este nuevo paso, los vecinos pretenden conseguir finalmente «opinar y participar en las decisiones que afecten a la vida de Villarrubia». A modo de ejemplo, Juan Manuel León detalla que «queremos ser como Encinarejo, pero sin personalidad jurídica. No tendremos un ayuntamiento, ni concejales, pero sí queremos disponer de un órgano vecinal que le diga al Ayuntamiento hacia dónde se deben dirigir las inversiones que le corresponden a Villarrubia».

En el pasado julio, el grupo municipal del PP tumbó esta reivindicación que se remonta a 1993. Dos meses antes, los vecinos presentaron 2.500 firmas reclamando la desconcentración de las gestiones municipales, ante la imposibilidad legal de crear nuevas entidades locales autónomas (ELA). Sin embargo, en un Pleno de julio el PP rechazó la moción presentada por el PSOE, que contaba con el apoyo de Hacemos Córdoba y de Vox.

"No tenemos servicios, estamos abandonados"

Juan Manuel León ha lamentado hoy que «no tenemos ningún tipo de servicio, estamos abandonados. Lo único que se hace es recoger la basura y limpiar las calles de vez en cuando». En este sentido, enumera algunas carencias de la barriada, donde demandan un polideportivo y una piscina pública, y denuncian el «muy mal estado» del colegio, y añade que «nuestros jóvenes no tienen lugares de entretenimiento y los medios de transporte no posibilitan que se puedan desplazar de un barrio a otro. Estamos aislados y sin ningún tipo de servicio».

La asociación vecinal Por la autonomía de Villarrubia presenta la demanda en la jurisdicción Contencioso Administrativa. / Paula Ruiz

En su opinión, «las barriadas periféricas no le interesan para nada al Ayuntamiento de Córdoba», a pesar de los miles de vecinos que residen allí. De acuerdo con las cifras que ha facilitado a este periódico, Villarrubia cuenta con alrededor de 11.000 residentes y la población está creciendo en los últimos años, desde la pandemia de coronavirus, «aunque luego no notamos en nada la corresponsabilidad en materia de servicios y de prestaciones», afirma.