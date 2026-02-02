Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigilancia del temporalBorrasca LeonardoFichajes CCFSantuarioAviserranoAdamuzCarnavalCarreteras cortadasNivel del río
instagramlinkedin

Tribunales

Vecinos de Villarrubia reclaman la autonomía en el juzgado

Quieren constituirse en entidad local ante el «abandono» de unos 11.000 residentes

La asociación vecinal Por la autonomía de Villarrubia presenta la demanda en la jurisdicción Contencioso Administrativa.

La asociación vecinal Por la autonomía de Villarrubia presenta la demanda en la jurisdicción Contencioso Administrativa. / Paula Ruiz

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La asociación vecinal Por la autonomía de Villarrubia ha presentado este lunes una demanda, en la jurisdicción Contencioso Administrativa, contra el silencio del Ayuntamiento de Córdoba a su solicitud de constituirse en una entidad local sin personalidad jurídica. Su objetivo es «que se estudie la viabilidad de tener una determinada autonomía», ha afirmado el presidente de este colectivo, Juan Manuel León, a la salida de la Ciudad de la Justicia.

El procedimiento judicial podría prolongarse durante varios meses. Con este nuevo paso, los vecinos pretenden conseguir finalmente «opinar y participar en las decisiones que afecten a la vida de Villarrubia». A modo de ejemplo, Juan Manuel León detalla que «queremos ser como Encinarejo, pero sin personalidad jurídica. No tendremos un ayuntamiento, ni concejales, pero sí queremos disponer de un órgano vecinal que le diga al Ayuntamiento hacia dónde se deben dirigir las inversiones que le corresponden a Villarrubia».

En el pasado julio, el grupo municipal del PP tumbó esta reivindicación que se remonta a 1993. Dos meses antes, los vecinos presentaron 2.500 firmas reclamando la desconcentración de las gestiones municipales, ante la imposibilidad legal de crear nuevas entidades locales autónomas (ELA). Sin embargo, en un Pleno de julio el PP rechazó la moción presentada por el PSOE, que contaba con el apoyo de Hacemos Córdoba y de Vox.

"No tenemos servicios, estamos abandonados"

Juan Manuel León ha lamentado hoy que «no tenemos ningún tipo de servicio, estamos abandonados. Lo único que se hace es recoger la basura y limpiar las calles de vez en cuando». En este sentido, enumera algunas carencias de la barriada, donde demandan un polideportivo y una piscina pública, y denuncian el «muy mal estado» del colegio, y añade que «nuestros jóvenes no tienen lugares de entretenimiento y los medios de transporte no posibilitan que se puedan desplazar de un barrio a otro. Estamos aislados y sin ningún tipo de servicio».

Noticias relacionadas y más

Córdoba. Paula Ruiz. Los vecinos de Villarrubia llevan el tema de la ELA (entidad autónoma local) al juzgado en la Ciudad de la Justicia

La asociación vecinal Por la autonomía de Villarrubia presenta la demanda en la jurisdicción Contencioso Administrativa. / Paula Ruiz

En su opinión, «las barriadas periféricas no le interesan para nada al Ayuntamiento de Córdoba», a pesar de los miles de vecinos que residen allí. De acuerdo con las cifras que ha facilitado a este periódico, Villarrubia cuenta con alrededor de 11.000 residentes y la población está creciendo en los últimos años, desde la pandemia de coronavirus, «aunque luego no notamos en nada la corresponsabilidad en materia de servicios y de prestaciones», afirma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  6. El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
  7. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
  8. El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba

La borrasca Leonardo irrumpe en Córdoba y la Aemet avisa de lluvias, tormentas y vientos muy fuertes

La borrasca Leonardo irrumpe en Córdoba y la Aemet avisa de lluvias, tormentas y vientos muy fuertes

Aviso especial de la Aemet: lo peor llega el miércoles, con lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento

Aviso especial de la Aemet: lo peor llega el miércoles, con lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: "Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua"

El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: "Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua"

Vecinos de Villarrubia reclaman la autonomía en el juzgado

El río Guadalquivir, fuera del nivel de aviso a su paso por Córdoba antes de la llegada de la borrasca Leonardo

El río Guadalquivir, fuera del nivel de aviso a su paso por Córdoba antes de la llegada de la borrasca Leonardo

Calendario de matrimonios civiles en Córdoba para 2027: consulta aquí los días y espacios disponibles

El Ayuntamiento de Córdoba gana el 75% de las demandas por la recogida neumática

El Ayuntamiento de Córdoba gana el 75% de las demandas por la recogida neumática

Córdoba sustituirá 4.723 luminarias por LED: ahorrará 900.000 euros anuales y mejorará la seguridad

Córdoba sustituirá 4.723 luminarias por LED: ahorrará 900.000 euros anuales y mejorará la seguridad
Tracking Pixel Contents