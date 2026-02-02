El Ayuntamiento de Córdoba ha reforzado la vigilancia por las fuertes lluvias que vienen sucediéndose en la ciudad, y ante la previsión de nuevas precipitaciones en los próximos días. Protección Civil y Policía Local se centrarán especialmente en la zona del aeropuerto y barriadas como Alcolea por su mayor probabilidad de sufrir inundaciones. Es la noticia que abre informativamente una tarde cargada de novedades. Además, en deportes, permanecemos bien atentos a la última hora de un mercado de fichajes que se prevé frenético en su desenlace para el Córdoba CF. La hora límite son las 23:59. Finalmente, y volviendo a lo más local, repasamos la rehabilitación de las viviendas del Santuario con varios de sus vecinos vecinos.

