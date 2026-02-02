La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El refuerzo de la vigilancia ante las fuertes lluvias; la última hora del mercado de fichajes del Córdoba CF y la rehabilitación de viviendas en el Santuario centran la mirada informativa
El Ayuntamiento de Córdoba ha reforzado la vigilancia por las fuertes lluvias que vienen sucediéndose en la ciudad, y ante la previsión de nuevas precipitaciones en los próximos días. Protección Civil y Policía Local se centrarán especialmente en la zona del aeropuerto y barriadas como Alcolea por su mayor probabilidad de sufrir inundaciones. Es la noticia que abre informativamente una tarde cargada de novedades. Además, en deportes, permanecemos bien atentos a la última hora de un mercado de fichajes que se prevé frenético en su desenlace para el Córdoba CF. La hora límite son las 23:59. Finalmente, y volviendo a lo más local, repasamos la rehabilitación de las viviendas del Santuario con varios de sus vecinos vecinos.
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: "Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua"
- Últimas horas de mercado: el Córdoba CF trabaja en fichajes y salidas para dar un salto de calidad
- «Había personas que vivían encerradas en su casa»: la rehabilitación que transforma casi un millar de viviendas del Santuario
Además, destacamos estas otras noticias:
- El Consistorio mantiene el nivel de preemergencia cero y diseña un plan de acción frente a las lluvias en Córdoba
- El río Guadalquivir, fuera del nivel de aviso a su paso por Córdoba antes de la llegada de la borrasca Leonardo
- El juzgado recibe ya decenas de denuncias y partes médicos del accidente de Adamuz
- Las obras de los Colegios Provinciales de Córdoba estarán acabadas en mayo de 2027
- Los apartamentos turísticos vuelven a batir récord en Córdoba y superan los 100.000 viajeros
- Aviserrano espera abrir su nueva fábrica en La Carlota el próximo mes de junio con 500 trabajadores
- El temporal deja rachas de viento de 114 km/h en Priego de Córdoba y 18 litros de lluvia en Cardeña
- Árboles caídos, cubiertas voladas y cortes de luz: Leonardo deja un reguero de incidencias en Puente Genil
- Catorce heridos de Adamuz siguen ingresados en hospitales de Córdoba y Andalucía dos semanas después del accidente
- Adif, sobre la investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Somos los primeros interesados en esclarecer el accidente"
- La Diputación mantiene activo el plan de emergencias para abordar las consecuencias del temporal
- El C3A celebra diez años como espacio de creación contemporánea con exposiciones, residencias y artes vivas
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba