Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El refuerzo de la vigilancia ante las fuertes lluvias; la última hora del mercado de fichajes del Córdoba CF y la rehabilitación de viviendas en el Santuario centran la mirada informativa

Varias personas observan el cauce del Guadalquivir en el Puente Romano de Córdoba, ayer.

Varias personas observan el cauce del Guadalquivir en el Puente Romano de Córdoba, ayer. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha reforzado la vigilancia por las fuertes lluvias que vienen sucediéndose en la ciudad, y ante la previsión de nuevas precipitaciones en los próximos días. Protección Civil y Policía Local se centrarán especialmente en la zona del aeropuerto y barriadas como Alcolea por su mayor probabilidad de sufrir inundaciones. Es la noticia que abre informativamente una tarde cargada de novedades. Además, en deportes, permanecemos bien atentos a la última hora de un mercado de fichajes que se prevé frenético en su desenlace para el Córdoba CF. La hora límite son las 23:59. Finalmente, y volviendo a lo más local, repasamos la rehabilitación de las viviendas del Santuario con varios de sus vecinos vecinos.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

