La Junta de Andalucía ha dado vía libre a las medidas propuestas por el Ayuntamiento de Córdoba para combatir el ruido en la ciudad. El documento municipal abre la puerta a restricciones y actuaciones dentro de un plan que contempla una inversión de 20 millones de euros. Es la noticia que abre una nueva semana cargada de novedades. Así, accedemos a varios patios cordobeses en una época en que, entre el frío, la lluvia y el viento, pasan más desapercibidos. Además, explicamos que las lluvias podrían mermar en hasta 37.000 toneladas la producción de aceite en la provincia.

