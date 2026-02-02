Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 2 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La vía libre de la Junta a las medidas del Ayuntamiento para combatir el ruido; los patios cordobeses en invierno y la menor producción de aceite por las lluvias centran la mirada informativa

Ignacio Álvarez, de San Basilio 44, cuidando de su patio.

Ignacio Álvarez, de San Basilio 44, cuidando de su patio. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Junta de Andalucía ha dado vía libre a las medidas propuestas por el Ayuntamiento de Córdoba para combatir el ruido en la ciudad. El documento municipal abre la puerta a restricciones y actuaciones dentro de un plan que contempla una inversión de 20 millones de euros. Es la noticia que abre una nueva semana cargada de novedades. Así, accedemos a varios patios cordobeses en una época en que, entre el frío, la lluvia y el viento, pasan más desapercibidos. Además, explicamos que las lluvias podrían mermar en hasta 37.000 toneladas la producción de aceite en la provincia.

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

TEMAS

