La actualidad del lunes 2 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La vía libre de la Junta a las medidas del Ayuntamiento para combatir el ruido; los patios cordobeses en invierno y la menor producción de aceite por las lluvias centran la mirada informativa
La Junta de Andalucía ha dado vía libre a las medidas propuestas por el Ayuntamiento de Córdoba para combatir el ruido en la ciudad. El documento municipal abre la puerta a restricciones y actuaciones dentro de un plan que contempla una inversión de 20 millones de euros. Es la noticia que abre una nueva semana cargada de novedades. Así, accedemos a varios patios cordobeses en una época en que, entre el frío, la lluvia y el viento, pasan más desapercibidos. Además, explicamos que las lluvias podrían mermar en hasta 37.000 toneladas la producción de aceite en la provincia.
- La Junta da vía libre a las medidas para combatir el ruido en Córdoba
- La vida de los Patios de Córdoba cuando el turismo no mira
- Las lluvias podrían bajar la producción de aceite en Córdoba en unas 37.000 toneladas
Córdoba ciudad
- El concurso del Carnaval ya tiene semifinalistas: consulta las agrupaciones que han pasado de fase
- Córdoba recogió 8,3 litros ayer domingo como preludio a otra semana de precipitaciones
- El Ayuntamiento cierra este lunes los parques de Córdoba "ante las fuertes rachas de viento y precipitaciones"
- Menos tráfico, más control del ocio y calles más silenciosas: así es el plan para luchar contra el ruido en Córdoba
- Juan Villar, profesor de instituto desde 1983: «Del BUP recuperaría la libertad de cátedra y el peso de las materias troncales»
- El sábado de tregua compensa un Mercado Andalusí de Córdoba que deja un sabor «agridulce»
- Familiares y amigos recuerdan en El Arenal a Álex Ortega, el menor apuñalado hace un año
- La cordobesa Carmen Benítez revoluciona Simof con su vibrante colección 'Mírame'
Provincia
- La licitación del soterramiento en Lucena tendrá vía libre desde esta semana
- El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin
- Reactivan el proyecto para el desvío de los tres arroyos del casco urbano de Villafranca
Deportes
Cultura
- Dos cortometrajes cordobeses con Premio Carmen y una mirada común: historias de mujeres jamás contadas
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba