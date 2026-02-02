Medio ambiente
Menos tráfico, más control del ocio y calles más silenciosas: así es el plan para luchar contra el ruido en Córdoba
El Ayuntamiento plantea actuaciones sobre infraestructuras y actividades económicas, con medidas que van desde pavimentos fonoabsorbentes hasta la vigilancia del ocio
El Plan de Acción contra el Ruido del Ayuntamiento de Córdoba combina medidas estructurales, de gestión, restrictivas, educativas y económicas, actuando tanto sobre las fuentes del ruido como sobre su propagación y percepción. Se divide en cuatro ejes macro, que contienen más de una treintena de medidas más concretas.
Movilidad urbana
El primer eje busca el fomento de la movilidad sostenible, activa y saludable en bicicleta con la ampliación de carriles bici y aparcabicis; fomento de los desplazamientos a pie mediante una red de itinerarios peatonales accesibles, así como incentivar el uso y mejorar la oferta de transporte público, la ordenación de la carga y descarga en la ciudad, con regulación del tamaño y tecnología del vehículo según horario y zona; un plan de aparcamientos disuasorios; calmado del tráfico (estrechamientos, isletas, badenes, cambios de trazado); medios para reducir la velocidad de circulación en vías urbanas mediante mecanismos de control; mantenimiento de pavimentos e instalación de pavimentos fonoabsorbentes; reordenación del tráfico rodado para minimizar la población afectada por el ruido o la creación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
Infraestructuras y urbanismo
El segundo eje del plan busca instar a las administraciones titulares de grandes infraestructuras viarias y ferroviarias a reducir su impacto acústico; incorporar criterios acústicos en el ancho, disposición y materiales de las vías desde su fase de diseño; la gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios o ferroviarios. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento urbanístico, evitando ubicar usos sensibles junto a focos ruidosos y tomando en cuenta la separación entre zonas residenciales, industriales, de ocio e infraestructuras, pero priorizando el modelo de ciudad compacta frente al desarrollo urbano difuso, así como la selección y protección de zonas tranquilas.
Divulgación
Dentro del plan se harán campañas de concienciación ciudadana y de sensibilización sobre el ruido y para una movilidad sostenible, incluso en centros docentes de la ciudad y en zonas de ocio derivado de locales y terrazas. Además, se fomentará la colaboración y sensibilización de los agentes implicados en la generación de ruido y la mejora de la información sobre contaminación acústica en la web municipal. Este apartado incluye también formación específica para la Policía Local en materia de ruido y de técnicos municipales en competencias relacionadas con la gestión acústica.
Ocio, actividades y servicios
El Ayuntamiento hará un inventariado de las zonas con contaminación acústica asociada al ocio nocturno, con campañas de medición y monitorización del ruido ambiental. Se aplicarán medidas restrictivas en horarios, aforos, terrazas, licencias, condiciones técnicas o de funcionamiento cuando se superen los límites, y se incorporan limitaciones acústicas en eventos organizados por el propio Ayuntamiento. Se priorizarán las maquinarias, vehículos y equipamientos menos ruidosos y se establecerán criterios acústicos puntuables en licitaciones de obras públicas y edificaciones municipales. La norma incorpora medidas para la gestión acústica de los servicios de limpieza viaria, jardinería y residuos sólidos urbanos y vigilancia estricta y control del cumplimiento de los horarios de obras. El Consistorio se compromete a la renovación del parque municipal de vehículos y a la aplicación de bonificaciones fiscales para vehículos menos contaminantes acústicamente, con la concesión de ayudas y subvenciones para el aislamiento acústico de viviendas especialmente afectadas.
