Menos tráfico, más control del ocio y calles más silenciosas: así es el plan para luchar contra el ruido en Córdoba

El Plan de Acción contra el Ruido del Ayuntamiento de Córdoba combina medidas estructurales, de gestión, restrictivas, educativas y económicas, actuando tanto sobre las fuentes del ruido como sobre su propagación y percepción. Se divide en cuatro ejes macro, que contienen más de una treintena de medidas más concretas.

Movilidad urbana

El primer eje busca el fomento de la movilidad sostenible, activa y saludable en bicicleta con la ampliación de carriles bici y aparcabicis; fomento de los desplazamientos a pie mediante una red de itinerarios peatonales accesibles, así como incentivar el uso y mejorar la oferta de transporte público, la ordenación de la carga y descarga en la ciudad, con regulación del tamaño y tecnología del vehículo según horario y zona; un plan de aparcamientos disuasorios; calmado del tráfico (estrechamientos, isletas, badenes, cambios de trazado); medios para reducir la velocidad de circulación en vías urbanas mediante mecanismos de control; mantenimiento de pavimentos e instalación de pavimentos fonoabsorbentes; reordenación del tráfico rodado para minimizar la población afectada por el ruido o la creación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Ciclistas en el carril bici de La Ribera. / Chencho Martínez

Infraestructuras y urbanismo

El segundo eje del plan busca instar a las administraciones titulares de grandes infraestructuras viarias y ferroviarias a reducir su impacto acústico; incorporar criterios acústicos en el ancho, disposición y materiales de las vías desde su fase de diseño; la gestión para la instalación de pantallas acústicas en ejes viarios o ferroviarios. Consideración de la variable acústica en los instrumentos de planeamiento urbanístico, evitando ubicar usos sensibles junto a focos ruidosos y tomando en cuenta la separación entre zonas residenciales, industriales, de ocio e infraestructuras, pero priorizando el modelo de ciudad compacta frente al desarrollo urbano difuso, así como la selección y protección de zonas tranquilas.

Divulgación

Dentro del plan se harán campañas de concienciación ciudadana y de sensibilización sobre el ruido y para una movilidad sostenible, incluso en centros docentes de la ciudad y en zonas de ocio derivado de locales y terrazas. Además, se fomentará la colaboración y sensibilización de los agentes implicados en la generación de ruido y la mejora de la información sobre contaminación acústica en la web municipal. Este apartado incluye también formación específica para la Policía Local en materia de ruido y de técnicos municipales en competencias relacionadas con la gestión acústica.

El tráfico es uno de los mayores causantes de la contaminación acústica en Córdoba. / AJ González / COR

Ocio, actividades y servicios

El Ayuntamiento hará un inventariado de las zonas con contaminación acústica asociada al ocio nocturno, con campañas de medición y monitorización del ruido ambiental. Se aplicarán medidas restrictivas en horarios, aforos, terrazas, licencias, condiciones técnicas o de funcionamiento cuando se superen los límites, y se incorporan limitaciones acústicas en eventos organizados por el propio Ayuntamiento. Se priorizarán las maquinarias, vehículos y equipamientos menos ruidosos y se establecerán criterios acústicos puntuables en licitaciones de obras públicas y edificaciones municipales. La norma incorpora medidas para la gestión acústica de los servicios de limpieza viaria, jardinería y residuos sólidos urbanos y vigilancia estricta y control del cumplimiento de los horarios de obras. El Consistorio se compromete a la renovación del parque municipal de vehículos y a la aplicación de bonificaciones fiscales para vehículos menos contaminantes acústicamente, con la concesión de ayudas y subvenciones para el aislamiento acústico de viviendas especialmente afectadas.