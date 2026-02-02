El río Guadalquivir, fuera del nivel de aviso a su paso por Córdoba antes de la llegada de la borrasca Leonardo

El río Guadalquivir se mantiene fuera del umbral de aviso a su paso por Córdoba este lunes, día de la llegada de la borrasca Leonardo, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En concreto, el nivel del cauce se sitúa, según los datos de las 11.00 horas de este lunes, en 1,25 metros, una cota alejada de los valores que activarían las alertas hidrológicas, que serían los 1,50 metros.

Lluvia este fin de semana en Córdoba. / A.J. González

El seguimiento del río refleja además que el Guadalquivir descendió del nivel amarillo el pasado domingo a las 16.00 horas, después de varios días en situación de vigilancia, regresando así a parámetros considerados de normalidad.

Tranquilidad en Alcolea

En cuanto a otros puntos de control del cauce, el azud de Alcolea tampoco se encuentra en nivel de aviso. En este punto, el caudal del agua alcanza los 105,64 metros, una cifra sensiblemente inferior al umbral de aviso, establecido en 107,31 metros, por lo que la situación se mantiene estable y sin riesgo inmediato. Cabe recordar que Córdoba se encuentra en nivel 0 de preemergencia, por lo que mantiene la vigilancia en las zonas donde es más fácil que se produzcan inundaciones y cercanas a las parcelaciones.

Nivel del río Guadalquivir a su paso por el Puente Romano. / A.J. González

Pese a este escenario de tranquilidad hidrológica, las previsiones meteorológicas apuntan a un nuevo episodio de inestabilidad en Córdoba, con la llegada de un frente atlántico que está dejando precipitaciones abundantes desde primera hora de la mañana.

Parques cerrados por Leonardo

El Ayuntamiento de Córdoba mantiene cerrados los parques y zonas verdes de la ciudad ante la llegada de la borrasca Leonardo, que trae fuertes lluvias y rachas de viento intensas. Desde el Consistorio se insiste en extremar las precauciones y respetar las restricciones mientras dure el episodio meteorológico adverso.