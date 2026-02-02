El Partido Popular de Córdoba ha inaugurado un nuevo ciclo de foros de escucha a la sociedad cordobesa con la celebración del encuentro “Andaluzas que lideran a tu lado”, centrado en el papel de la mujer en la Formación Profesional y en la transformación que está experimentando este modelo educativo en Andalucía, con especial atención a la FP Dual Foro Andaluzas.

El foro ha puesto el foco en la participación de la mujer en la FP desde distintas perspectivas, abordando su presencia tanto en el ámbito educativo como en el empresarial y en el propio alumnado. El encuentro ha reunido a mujeres referentes que han compartido su experiencia en sectores tradicionalmente masculinizados y han analizado los retos y oportunidades de la FP como vía de acceso al empleo.

Docencia y orientación educativa

Entre las participantes ha estado Alicia Baena, profesora de FP especializada en Transporte y Mantenimiento de Vehículos, quien ha subrayado la importancia de contar con referentes femeninos en profesiones técnicas y científicas para fomentar vocaciones entre las jóvenes y normalizar su presencia en ámbitos STEM.

El PP destaca en Córdoba el papel de la mujer en la transformación de la Formación Profesional. / CÓRDOBA

También ha intervenido Aixa Durán, orientadora educativa con una amplia trayectoria profesional, que ha destacado la necesidad de acercar estos modelos desde edades tempranas, para que las alumnas puedan imaginar y construir su proyecto vital sin estereotipos de género.

La empresa y la FP Dual

El encuentro ha contado igualmente con la visión empresarial de Ana María García, presidenta de MetalCórdoba, quien ha defendido la FP como una vía real de acceso al empleo, alineada con las necesidades de las empresas y clave para incorporar a más mujeres a profesiones técnicas e industriales.

Desde MetalCórdoba se ha puesto en valor el papel de la FP Dual para romper estereotipos y demostrar que el talento y la capacidad no dependen del género, reforzando la igualdad de oportunidades en sectores con alta empleabilidad.

La perspectiva del alumnado ha llegado de la mano de Alexandra Alarcón, estudiante de un Grado Superior de Diseño en Fabricación Mecánica, quien ha señalado que la incorporación de más mujeres a la FP STEM no solo es una cuestión de igualdad, sino también de mejora del propio sector, al favorecer equipos más diversos, innovadores y adaptados a la realidad actual.

En el foro han participado también la vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social del PP andaluz, Beatriz Jurado, la secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, y el coordinador de FP del PP cordobés, Florentino Santos.

Jurado ha subrayado la importancia de estos espacios como una red de escucha y liderazgo femenino, mientras que Cabello ha destacado la FP como herramienta de cambio social y de acceso al empleo de calidad para las mujeres. Por su parte, Santos ha puesto en valor la amplia oferta de FP STEM en Córdoba, vinculada a las demandas del tejido productivo y con elevados índices de empleabilidad.

FP como motor de desarrollo

Desde el PP de Córdoba se ha señalado que la Formación Profesional se ha convertido en un pilar clave para mejorar la empleabilidad juvenil, impulsar el desarrollo económico y favorecer la igualdad de oportunidades, especialmente en sectores con alta proyección de futuro en la provincia y en Andalucía