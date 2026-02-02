Las obras de los Colegios Provinciales de Córdoba estarán acabadas en mayo de 2027

La Diputación Provincial de Córdoba ha firmado este lunes 2 de febrero el acta de inicio de las obras de rehabilitación de los Colegios Provinciales, marcando el comienzo oficial de un proyecto que transformará estos históricos edificios en un gran centro de servicios administrativos. La Diputación prevé que la primera fase del proyecto finalice en mayo de 2027, dando paso a posteriores intervenciones, sin espaciarlas en el tiempo, en el interior de los edificios, según lo explicado este lunes por el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, durante la rúbrica del documento.

Los trabajos comenzarán de manera inmediata y se centran en dos de los tres edificios del complejo, Fernando III y El Carmen, mientras que el tercero de los edificios, Isabel la Católica, sigue ocupado por la residencia escolar La Aduana, gestionada por la Junta de Andalucía. Las previsiones de la Diputación son que cuando acabe la primera fase, se aborde el acondicionamiento interior del edificio El Carmen, que estará en obras en 2027. Después, le tocará el turno al edificio Fernando III.

Una intervención por fases

La primera fase de la obra se divide en tres lotes y tiene un presupuesto total superior a los 5 millones de euros. El lote primero consiste en la rehabilitación estructural, en el arreglo de las cubiertas, en la mejora de la accesibilidad y en la seguridad frente a incendios (1,9 millones de euros); el segundo, en la instalación de una fachada ventilada para aislamiento térmico (2,5 millones de euros); y el tercero, en la colocación de placas fotovoltaicas (157.836 euros) para incrementar la eficiencia energética de los edificios.

Durante esta fase se garantizará que los aproximadamente 300 empleados actuales puedan seguir trabajando, ya que la mayoría de las intervenciones se realizarán por el exterior de los edificios. Una vez finalizada la reforma, se espera que el complejo albergue hasta 600 trabajadores, concentrando los servicios que actualmente están dispersos en una decena de sedes por la ciudad.

Mejora del acceso y urbanismo

El proyecto contempla nuevos accesos peatonales y rodados, rampas y pasarelas para salvar los desniveles existentes, así como la creación de aparcamientos que atenderán tanto al complejo como a la piscina cubierta del Parque Figueroa. La intervención busca consolidar los edificios como un conjunto único, reforzando su papel como centro de servicios públicos.

Los Colegios Provinciales fueron proyectados en 1971 por Rafael de la Hoz Arderius y construidos entre 1972 y 1976 como residencia escolar. Con esta actuación, la Diputación busca modernizar sus instalaciones, mejorar la eficiencia de sus servicios y garantizar la seguridad, la accesibilidad y la sostenibilidad energética del complejo para las próximas décadas.

Durante la visita a los Colegios Provinciales, Fuentes ha destacado que "las dos torres confoman el nuevo centro de servicios de la Diputación, magníficamente ubicado junto a la ronda de Poniente, lo que facilita el acceso para todas aquellas personas que llegan desde la provincia, y está dotado de una amplia superficie construida con más de 18.000 metros cuadrados, lo que permite ubicar muchos de los servicios y empresas de la Diputación".

Noticias relacionadas

Para Fuentes, "las obras tienen un doble reto, adaptar los edificios a las exigencias del siglo XXI respetando el interés arquitectónico del proyecto de Rafael de la Hoz, entonces arquitecto provincial", y actuar "afecatnado en la menor medida posible a su imagen urbana y a su espacialidad interior".