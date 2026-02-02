Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Movimiento Ciudadano exige «voluntad» para cumplir el plan contra el ruido

Hostecor defiende la necesidad de equilibrar el derecho al descanso vecinal con el derecho al trabajo y a la actividad económica

Terrazas llenas en Córdoba.

Terrazas llenas en Córdoba. / AJ González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) vuelve a poner el foco en la falta de aplicación real de la normativa vigente contra el ruido. El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, considera que existe una falta de voluntad política para hacer cumplir la normativa y reclama al Gobierno local que se tome el problema «en serio».

Existen zonas especialmente afectadas por el ocio, como puede ser el casco histórico, donde, según De Gracia, el ruido es constante «aunque se justifique como puntual». Actualmente no hay ninguna zona acústicamente saturada declarada en Córdoba, pese a que la normativa lo permite y el movimiento ciudadano cree que el casco, por ejemplo, podría ser una, lo que permitiría limitar horarios y actividades. De Gracia cree que en el Ayuntamiento «hay un cierto temor a aplicar la normativa tal y como está redactada».

En este sentido, el movimiento ciudadano ha pedido expresamente al responsable del área de Seguridad, Jesús Coca que refuerce medios técnicos, personal y controles porque «hay zonas donde la actividad nocturna y los eventos hacen que el nivel de ruido esté por encima de lo permitido durante todo el año».

En este sentido, Hostecor defiende la necesidad de equilibrar el derecho al descanso vecinal con el derecho al trabajo y a la actividad económica, y su vicepresidente, Miguel Ángel Morales, pide que cualquier medida contra el ruido se aplique con diálogo y proporcionalidad. Desde el sector consideran positivo que exista planificación, pero recuerdan que los establecimientos cuentan ya con exigencias acústicas obligatorias en interiores para obtener la licencia de apertura, con distintos niveles según el tipo de actividad (restaurantes, cafeterías, pubs). Sin embargo, muestran reticencias a que se impongan medidas que supongan costes adicionales para el sector.

